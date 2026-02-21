Словакия може да спре доставките на ток за Украйна на 23 февруари

Словашкото правителство ще спре доставките на електроенергия за Украйна от 23 февруари, ако Киев не възобнови транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“.

„Словакия е горда и суверенна държава, а аз съм горд и суверенен словак. Ако доставките на петрол за Словакия не бъдат възобновени в понеделник, ще помоля SEPS да спре доставките на електроенергия за Украйна“, написа премиерът Роберт Фицо във Facebook.

Според премиера, стабилизирането на украинската електропреносна мрежа през януари 2026 г. е изисквало два пъти повече електроенергия, отколкото би ѝ била необходима през цялата 2025 г. „Ако Западът не възрази срещу унищожаването на газопровода „Северен поток“, тогава Словакия не може да възприема словашко-украинските отношения като еднопосочен билет, облагодетелстващ само Украйна“, подчерта той.

Фицо отбеляза, че само прекъсването на доставките на газ за Словакия е причинило щети от 500 млн. EUR, докато спирането на транзита на петрол е причинило още по-големи вреди и е създало логистични трудности. „Като се има предвид неприемливото отношение на Владимир Зеленски към Словакия като враждебна страна, смятам, че решението да не се включва Словашката република във военен заем от 90 млрд. EUR за Украйна е било абсолютно правилно“, заключи премиерът.

На 13 февруари източници от петролната индустрия съобщиха, че ръководството на „Укртранснафта“, която осигурява транзит на петрол през украинска територия, не позволява възобновяването на доставките на суров петрол за Словакия и Унгария. Според източници компанията е завършила аварийното реагиране в линейната производствено-диспечираща станция „Броди“ в Украйна на 6 февруари, но изпомпването на петрол все още не е възобновено. Унгарският външен министър Петер Сийярто обвини Володимир Зеленски, че е блокирал доставките на петрол за Унгария от Русия през тръбопровода „Дружба“, за да създаде трудности за правителството преди парламентарните избори.

На 19 февруари Европейската комисия обяви, че Унгария и Словакия са спрели доставките на дизелово гориво за Киев. На 20 февруари унгарското правителство реши да блокира 90 млрд. EUR помощ от ЕС за Украйна, твърдейки, че тя възпрепятства транзита на руски петрол.