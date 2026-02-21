Словакия може да спре доставките на ток за Украйна на 23 февруари

Словашкото правителство ще спре доставките на електроенергия за Украйна от 23 февруари, ако Киев не възобнови транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“.
„Словакия е горда и суверенна държава, а аз съм горд и суверенен словак. Ако доставките на петрол за Словакия не бъдат възобновени в понеделник, ще помоля SEPS да спре доставките на електроенергия за Украйна“, написа премиерът Роберт Фицо във Facebook.
Според премиера, стабилизирането на украинската електропреносна мрежа през януари 2026 г. е изисквало два пъти повече електроенергия, отколкото би ѝ била необходима през цялата 2025 г. „Ако Западът не възрази срещу унищожаването на газопровода „Северен поток“, тогава Словакия не може да възприема словашко-украинските отношения като еднопосочен билет, облагодетелстващ само Украйна“, подчерта той.
Фицо отбеляза, че само прекъсването на доставките на газ за Словакия е причинило щети от 500 млн. EUR, докато спирането на транзита на петрол е причинило още по-големи вреди и е създало логистични трудности. „Като се има предвид неприемливото отношение на Владимир Зеленски към Словакия като враждебна страна, смятам, че решението да не се включва Словашката република във военен заем от 90 млрд. EUR за Украйна е било абсолютно правилно“, заключи премиерът.
На 13 февруари източници от петролната индустрия съобщиха, че ръководството на „Укртранснафта“, която осигурява транзит на петрол през украинска територия, не позволява възобновяването на доставките на суров петрол за Словакия и Унгария. Според източници компанията е завършила аварийното реагиране в линейната производствено-диспечираща станция „Броди“ в Украйна на 6 февруари, но изпомпването на петрол все още не е възобновено. Унгарският външен министър Петер Сийярто обвини Володимир Зеленски, че е блокирал доставките на петрол за Унгария от Русия през тръбопровода „Дружба“, за да създаде трудности за правителството преди парламентарните избори.
На 19 февруари Европейската комисия обяви, че Унгария и Словакия са спрели доставките на дизелово гориво за Киев. На 20 февруари унгарското правителство реши да блокира 90 млрд. EUR помощ от ЕС за Украйна, твърдейки, че тя възпрепятства транзита на руски петрол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #5, #7, #8
17:13 21.02.2026
2 Хихихи
17:13 21.02.2026
3 стоян георгиев
17:14 21.02.2026
4 Варненец
17:15 21.02.2026
5 гост
До коментар #1 от "Софиянец":Започнаха фалити на петролни компании в Русия ! Затягането на американските санкции, което доведе до спад на цените на руския петрол до 40 долара за барел и по-малко, започна да предизвиква вълна от фалити сред петролни компании в Русия. Така например, държавната банка ВТБ планира да подаде заявление за фалит на петролната компания "First Oil", собственост на Яков Голдовски, бивш акционер в СИБУР (най-голямата нефтохимическа компания в Русия, произвеждаща полимери и други продукти от преработката на нефт). Компанията на Голдовски, която оперира в Ханти-Мансийския автономен окръг, основната петролнодобивна област на Русия, е натрупала приблизително 6 милиарда рубли дълг, който не е в състояние да изплати, пише "Комерсант".
17:15 21.02.2026
6 Дон Дони
17:16 21.02.2026
7 гост
До коментар #1 от "Софиянец":Положението на "First Oil" се е влошило по време на пандемията, а американските санкции сега са принудили петролните компании да продават суров петрол с отстъпки до 30 долара за барел, посочва изданието. И добавя, че всичко това е разсипало бизнеса на Голдовски.
Друга компания, "Янгпур", която представлява интересите в Русия на "Беларуснефт" и разработва две находища в Ямало-Ненецкия автономен окръг, също е обявена в несъстоятелност, пише United24 media. Преди нея още две компании - "Астраханската нефтена компания" и Нефтена компания "Горний", които са притежавали три лиценза в Ненецкия автономен окръг, са подали заявления за обявяване в несъстоятелност след искове от данъчната служба.
17:16 21.02.2026
8 гост
До коментар #1 от "Софиянец":Положението за руските петролни компании се влошава: приходите от износ намаляват, казва анализаторът на Freedom Finance Владимир Чернов. Според данни на Росстат, половината от компаниите за добив на нефт и газ в Русия в момента са нерентабилни: от януари до ноември общите им загуби са за 7,4 милиарда долара. Дори компаниите, които остават печеливши, са отбелязали повече от 50% спад на печалбите си - до около 39 милиарда долара за същия период.
Коментиран от #9, #11
17:17 21.02.2026
9 гост
До коментар #8 от "гост":"Петролната индустрия изпада в криза и последните санкции ще ускорят този процес", е мнението на Крейг Кенеди, бивш вицепрезидент на Bank of America, понастоящем експерт в Центъра за руски и евразийски изследвания "Дейвис" в Харвард, пред The Washington Post. При цена на барел около 40 долара, половината от руските петролни находища са нерентабилни и само тези с данъчни облекчения остават печеливши, съобщават и източници от индустрията пред Ройтерс.
17:18 21.02.2026
10 Пламен
17:18 21.02.2026
11 Софиянец
До коментар #8 от "гост":Ти прочети за новия огромен диамант, който са намерили в Русия, а мин година друг подобен бяха намерили! Така, че тия пасквили си ги пази за някой друг 😂😂😂
17:20 21.02.2026