Новини
Бизнес »
Митата на Тръмп удариха лошо САЩ
  Тема: Войната на митата

Митата на Тръмп удариха лошо САЩ

3 Февруари, 2026 15:05 1 084 13

  • мита-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • икономика-
  • безработица-
  • съкращения

Доведоха до спад в производството и масови съкращения

Митата на Тръмп удариха лошо САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В дългосрочен план митата на президента на САЩ Доналд тръмп могат да увеличат конкурентоспособността на американските производители. В краткосрочен обаче, те водят само до по-високи разходи за компаниите, доставящи материали от чужбина.

The Wall Street Journal (WSJ) съобщи, че вносните мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху чуждестранни стоки, са довели до проблеми в индустриалния сектор и загуба на работни места в САЩ.

Отбелязва се, че макар митата да могат да увеличат конкурентоспособността на американските производители в бъдеще, в краткосрочен план те водят само до по-високи разходи за компаниите, доставящи материали от чужбина. Това принуждава компаниите да повишават цените и да се конкурират за суровини. Вестникът цитира примера със стоманодобивната компания Insteel Industries, която е принудена да закупува суровини от други страни поради недостиг на местен метал. Високите мита върху метала водят до по-високи разходи. Главният изпълнителен директор на компанията отбеляза, че „компанията има много малко продукти“, които биха се възползвали от митата.

Вестникът също така отбелязва, че откакто Тръмп за първи път наложи мита през април 2025 г., производителите са принудени да съкращават работни места всеки месец. Това само е изострило тенденцията, посочва WSJ. Според вестника, от 2023 г. насам работодателите в производствения сектор са съкратили над 200 000 позиции. В момента секторът наема най-малко американци от края на пандемията от коронавирус.

По-рано The New York Times съобщи, че митата ще донесат на САЩ приблизително 287 млрд. USD приходи през 2025 г., но тези средства са внесени в националния бюджет от вносители, повечето от които са американски компании. Тръмп, от своя страна, оцени приходите от тарифи на 600 млрд. USD.

На 2 април 2025 г. американският лидер обяви налагането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. По-късно президентът промени тарифната ставка за внос от редица държави. На 29 август Апелативният съд на САЩ за окръг Колумбия установи, че Тръмп няма правомощия да налага много от обявените от него тарифи. На 4 септември администрацията на САЩ подаде петиция до Върховния съд за отмяна на заповедта.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 3 Отговор
    Ай ся....маанджии !!! Па като сте толкова тарикати , ударете вие САЩ по убаво.....!!!

    15:08 03.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Бункерния му ортак и краснов ще изгният в затвора.

    15:09 03.02.2026

  • 3 китайски балон

    10 0 Отговор
    Каза ли ви балона, че бумерангът, който хвърли БайДончо, ще му отнесе рижата перука😅

    15:13 03.02.2026

  • 4 Симо

    6 1 Отговор
    В една икономика, където само 10 % от БВП се заема от ПРОИЗВОДСТВОТО и останалите 90% са услуги!!! Няма как да станеш конкурентноспособен!!! Загубена кауза.
    НО Тръмп е манна небесна за останалия свят. Той унищожава САЩ с такава невъобразима скорост, че света ще се отърве от това ЗЛО доста по-бързо от колкото се надявахме.

    Коментиран от #10

    15:14 03.02.2026

  • 5 демек

    6 0 Отговор
    митата удрят обора по-лошо от чужда ракета.

    15:14 03.02.2026

  • 6 За размисъл

    4 0 Отговор
    Търговия не се прави като подпалиш магазина на съседа. За съжаление "Търговците-политици" на Запад има още много какво да учат от "тъпите" азиатци - араби, китайци, персийци , индийци ...
    За съжаление европейците и северноамериканските не знаят поговорката, че по-добре да тече малко, но постоянно, а не да изсипеш потоп и после да те гори сушата.

    15:17 03.02.2026

  • 7 Варна 3

    5 0 Отговор
    Браво. Ето велика Америка на Тръмп.

    15:28 03.02.2026

  • 8 Атина Жълтопаветникова

    1 1 Отговор
    Ужас…. Дръжте се братя американци, ние гордите соосоиди ще ви помогнем

    15:36 03.02.2026

  • 9 Тръмп И Путин саГлупаци

    2 3 Отговор
    Но единият има сила а другият прасета

    15:37 03.02.2026

  • 10 Ха сега де...

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Симо":

    Прав си, но как да спреш тенденцията бинеса в страната все повече да се ориентира към позиции, където само 10 % от БВП се заема от ПРОИЗВОДСТВОТО и останалите 90% са услуги??? Типичен пример е България, където на никого не му се произвежда, а всеки търси начин да се закачи към доходи с произход държавния бюджет, а не производство на продукти с добавена стойност? И тази тенденция поне аз си я обяснявам с огромния брой регистрирани политически партии, спрямо броя на населението на страната. Няма партия която да няма амбиците да се бори за власт, но не всички имат достатъчно капацитет за това. За сметка на това обществото е разцепено на над 130 враждуващи помежду си сектори всеки срещу всеки, оито се надяват понена държавна субсидия ако преминат 1% на поредните избори. Раз единението на обществото отдавна е факт и кандидаттите да гораздробяват още все опвече се увеличават. Поредния кандидат е Радев, но иначе на сградта на парламента още стои слогана "Съединението прави силата"!

    15:41 03.02.2026

  • 11 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Не ти вярваме Миленче ,вчера тука една мисирка писа че са спечелили 284 милиарда ,скоро ще си избият борчовете от 38 билиона бидона хартия

    15:41 03.02.2026

  • 12 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 2 Отговор
    Дано алчният и нагъл Рижко да закопае ФАЩ...

    15:43 03.02.2026

  • 13 И кво ?

    1 0 Отговор
    Нищо не е ! Брюксел уби ЕС с ограниченията срещу Русия .

    15:54 03.02.2026