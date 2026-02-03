Митата на Тръмп удариха лошо САЩ

В дългосрочен план митата на президента на САЩ Доналд тръмп могат да увеличат конкурентоспособността на американските производители. В краткосрочен обаче, те водят само до по-високи разходи за компаниите, доставящи материали от чужбина.

The Wall Street Journal (WSJ) съобщи, че вносните мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху чуждестранни стоки, са довели до проблеми в индустриалния сектор и загуба на работни места в САЩ.

Отбелязва се, че макар митата да могат да увеличат конкурентоспособността на американските производители в бъдеще, в краткосрочен план те водят само до по-високи разходи за компаниите, доставящи материали от чужбина. Това принуждава компаниите да повишават цените и да се конкурират за суровини. Вестникът цитира примера със стоманодобивната компания Insteel Industries, която е принудена да закупува суровини от други страни поради недостиг на местен метал. Високите мита върху метала водят до по-високи разходи. Главният изпълнителен директор на компанията отбеляза, че „компанията има много малко продукти“, които биха се възползвали от митата.

Вестникът също така отбелязва, че откакто Тръмп за първи път наложи мита през април 2025 г., производителите са принудени да съкращават работни места всеки месец. Това само е изострило тенденцията, посочва WSJ. Според вестника, от 2023 г. насам работодателите в производствения сектор са съкратили над 200 000 позиции. В момента секторът наема най-малко американци от края на пандемията от коронавирус.

По-рано The New York Times съобщи, че митата ще донесат на САЩ приблизително 287 млрд. USD приходи през 2025 г., но тези средства са внесени в националния бюджет от вносители, повечето от които са американски компании. Тръмп, от своя страна, оцени приходите от тарифи на 600 млрд. USD.

На 2 април 2025 г. американският лидер обяви налагането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. По-късно президентът промени тарифната ставка за внос от редица държави. На 29 август Апелативният съд на САЩ за окръг Колумбия установи, че Тръмп няма правомощия да налага много от обявените от него тарифи. На 4 септември администрацията на САЩ подаде петиция до Върховния съд за отмяна на заповедта.