Казахстан и Узбекистан ще доставят ток срещу вода на Киргизстан
  Тема: Казахстан

Казахстан и Узбекистан ще доставят ток срещу вода на Киргизстан

24 Ноември, 2025 09:43 757 0

Водата трябва да осигури стабилно напояване на земеделските земи в южните райони на Казахстан и Узбекистан

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Казахстан и Узбекистан ще доставят електроенергия на Киргизстан през есента и зимата, съобщава Kazinform, позовавайки се на казахстанското Министерство на енергетиката.

Това ще позволи на киргизстанската страна да намали производството на електроенергия през зимата и да акумулира вода в язовир Токтогул. Натрупаната вода ще бъде изпратена в Казахстан и Узбекистан през вегетационния период, за да се осигури стабилно напояване на земеделските земи в южните райони, се казва в изявлението.

На среща на ръководителите на водните и енергийни агенции на Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, председателствана от казахстанския министър на енергетиката Ерлан Акенженов в Алмати, беше постигнато споразумение за предприемане на съвместни мерки за намаляване на потреблението и насърчаване на енергоспестяването в региона.

Страните се споразумяха за параметрите за по-нататъшно сътрудничество в областта на водите и енергетиката. Предвид трудната ситуация в язовир Токтогул, участниците в срещата решиха да се подкрепят взаимно с взаимни доставки на електроенергия и да координират съвместните си усилия за успешно преминаване през отоплителния сезон и подготовка за предстоящия вегетационен период, според казахстанското Министерство на енергетиката.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Казахстан
