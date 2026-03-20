Ferrari спря морските доставки до Близкия изток

20 Март, 2026 11:37 543 1

Част от въздушните доставки остават

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ръководството на италианския автомобилен производител Ferrari е решило да спре някои морски доставки до Близкия изток, предимно до страните от Персийския залив. Според Milano Finanza, този ход се дължи на рисковете, свързани с военната ескалация около Иран.

Според портала обаче, някои въздушни доставки остават. Приблизително 600 луксозни състезателни автомобила са продадени в Близкия изток през 2025 г. След обявяването на спирането, цената на акциите на Ferrari падна с 4%.

Както посочва La Stampa, Ferrari не е единствената компания, която предприема тази стъпка. Volkswagen и Maserati също са спрели доставките поради опасения за сигурност и логистика. Британската Bentley потвърди, че производството ще продължи, но отбеляза спад в поръчките след началото на операцията на САЩ и Израел в Иран.


Подобни новини


    Сълза

    11:39 20.03.2026