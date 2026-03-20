Новини
Бизнес »
МВФ с мрачна прогноза за страните от Персийския залив

20 Март, 2026 09:47 1 031 13

  • мвф-
  • персийски залив-
  • икономика-
  • икономически растеж-
  • забавяне

Очаква се икономическият растеж да отслабне

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономическият растеж в страните от Персийския залив да се забави поради конфликта в Близкия изток. Това заяви говорителят на МВФ Джули Козак на редовен брифинг за журналисти.

„В страните от Персийския залив " икономическата ситуация ще зависи от продължителността, мащаба и интензивността на конфликта. Предварителната ни оценка е, че се очаква растежът да отслабне“, каза тя.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция, атакувайки цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Международен валутен балон

    8 0 Отговор
    Да не го прекръстят на еврейския залив, като мексиканския? Кристалинката и тази Жули Козяк са в шах.

    09:50 20.03.2026

  • 2 хехе

    11 0 Отговор
    страните от Персийския залив да благодарят за това на мошетата и рижия .

    09:53 20.03.2026

  • 3 Пич

    12 0 Отговор
    Уфф......то па много сложно, та чакаме МВФ акъл да дава !!!??? Там имат само два финансови стълба - петрол и туризъм !!! Вече ги няма и двата!!!

    Коментиран от #9

    09:54 20.03.2026

  • 4 шейховете имат

    4 1 Отговор
    80 процента от парите и златото на света . ако искат да слушат разни врели некипели да викнат зелиски . може да им пратим и наш експерт по арабските въпроси . има да се пулят . имаше един катер на поморие . може да го пуснат в червено море . да обикаля . ще плаши арабите .

    09:57 20.03.2026

  • 5 сащисан кравар

    6 0 Отговор
    Да им се чудиш на акъла на всякаквите му там шейхове, защо са приятели на Бандата на Епщайн при положение, че от това само губят!? А уж умни били, големи бизнесмени и пр..а всъщност яко се наиграха за дълъг период от време?

    09:59 20.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 С дъх на крава

    7 0 Отговор
    Всяка държава пуснала краварите на територията си става цел, а защитата на краварите я видяхме колко струва, не струва и една кравешка фъ. шки, я

    10:03 20.03.2026

  • 8 Хохо Бохо

    7 0 Отговор
    Дружбата с кравари е фатална

    Коментиран от #12

    10:06 20.03.2026

  • 9 Баба Гошка

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Има и трети, камиларски бизнес. Време е да го подновят. Камилското мляко е към 7 евро литъра в европа и има стабилно търсене от страна на мери носови новоевропейци

    Коментиран от #10

    10:08 20.03.2026

  • 10 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Баба Гошка":

    Хахаха......я каква си бизнес хиена ! Браво !

    10:11 20.03.2026

  • 11 Персите ще ги

    4 0 Отговор
    Направят на салата на Сащисаните и евреите , сега настъпиха мотиката тези и@роди !!!!

    10:19 20.03.2026

  • 12 Като

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Коалиция с Гроб

    10:21 20.03.2026

  • 13 Да са благодарни на

    4 1 Отговор
    Дедо дончо и бибчо разказаха играта на всичките уяли се шейхове

    10:34 20.03.2026