МВФ с мрачна прогноза за страните от Персийския залив

Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономическият растеж в страните от Персийския залив да се забави поради конфликта в Близкия изток. Това заяви говорителят на МВФ Джули Козак на редовен брифинг за журналисти.

„В страните от Персийския залив " икономическата ситуация ще зависи от продължителността, мащаба и интензивността на конфликта. Предварителната ни оценка е, че се очаква растежът да отслабне“, каза тя.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция, атакувайки цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.