Изненадваща акция на полицията срещу гонките край Пловдив

Изненадваща акция проведе снощи полицията на Асеновградско шосе край Пловдив.

При пристигането на органите на реда, те са заварили повече от сто собственици на мотори и автомобили, които са се събрали в района на една от бензиностанциите. Акцията е започнала около 20.30 часа.

Присъстващите са преминали през проверка, задържани хора няма.

От полицията обявиха това като начало на множество акции на места, за които има информация, че се случват гонки и дрифтове. Директорът на ОД на МВР - Пловдив потвърди, че именно Асеновградско шосе е едно от местата, за които има информация, че се случват гонки.

Според старши комисар Васил Костадинов полицията е разполагала с предварителна информация за организирането на гонка тази вечер, като добави, че уговорките се случват в социални групи, но те също се следят от полицията.

От началото на годината има 34 съставени акта по Закона за движение по пътищата на водачи, които са управлявали моторни превозни средства в условията на така наречения дрифт. Тези хора вече са под наблюдението на полицията, откъдето обявиха, че основните им действия са превантивни, за да изпреварят събитията, както и че изненадващите им акции ще продължат в пълна сила.