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Изненадваща акция на полицията срещу гонките край Пловдив

Изненадваща акция на полицията срещу гонките край Пловдив

11 Юни, 2026 04:52, обновена 11 Юни, 2026 03:54 508 3

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Органите на реда заварили повече от сто собственици на мотори и автомобили в района на една бензиностанция

Изненадваща акция на полицията срещу гонките край Пловдив - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Изненадваща акция проведе снощи полицията на Асеновградско шосе край Пловдив.

При пристигането на органите на реда, те са заварили повече от сто собственици на мотори и автомобили, които са се събрали в района на една от бензиностанциите. Акцията е започнала около 20.30 часа.

Присъстващите са преминали през проверка, задържани хора няма.

От полицията обявиха това като начало на множество акции на места, за които има информация, че се случват гонки и дрифтове. Директорът на ОД на МВР - Пловдив потвърди, че именно Асеновградско шосе е едно от местата, за които има информация, че се случват гонки.

Според старши комисар Васил Костадинов полицията е разполагала с предварителна информация за организирането на гонка тази вечер, като добави, че уговорките се случват в социални групи, но те също се следят от полицията.

От началото на годината има 34 съставени акта по Закона за движение по пътищата на водачи, които са управлявали моторни превозни средства в условията на така наречения дрифт. Тези хора вече са под наблюдението на полицията, откъдето обявиха, че основните им действия са превантивни, за да изпреварят събитията, както и че изненадващите им акции ще продължат в пълна сила.


Пловдив / България
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  • 1 веднъж направил проверка и какво от това

    3 0 Отговор
    правили им проверка чудо голямо, задържани няма ? ха ха ха

    и затова ли вземат заплати от мвр?

    04:19 11.06.2026

  • 2 оня с коня

    3 0 Отговор
    куките са се преуморили , сега им дайте поне два месеца отпуска до края на лятото

    04:20 11.06.2026

  • 3 оня с коня

    0 3 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    04:20 11.06.2026

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