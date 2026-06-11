Юбилейната среща на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в София отбеляза 30 години от създаването на формата ОБОБЩЕНИЕ

Юбилейната среща на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) в София отбеляза 30 години от създаването на формата.

България завърши своето трето ротационно председателство под мотото „Укрепване на регионалното единство за стабилно, сигурно и устойчиво бъдеще“. Дискусиите се фокусираха върху енергийната свързаност, транспортната инфраструктура, сигурността и европейската интеграция на Западните Балкани. Лидерите одобриха съвместна декларация за засилване на икономическото сътрудничество и справянето с геополитическите предизвикателства в региона.

Президентът Илияна Йотова официално предаде ротационното председателство на Румъния за следващия едногодишен период и проведе ключови разговори с водещи политици от региона.

Йотова се срещна с изпълняващата длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу. Разговорът се състоя в рамките на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която беше домакинствана от българския държавен глава, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.



Йотова и Хаджиу обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранните отношения в редица области. Предстои подписване на споразумение за сътрудничество в сферата на отбраната.



Българският президент благодари на Прищина за политиката ѝ към българската общност в Косово, като изтъкна, че страната е пример в това отношение. Изпълняващата длъжността президент на Косово подчерта, че Прищина не прави разлика при интеграцията на различните общности и се стреми към защитата на техните права. Илияна Йотова изрази надежда, че в Косово ще бъдат открити и български съботно-неделни училища в районите с компактна българска общност.



Албулена Хаджиу изрази благодарност пред президента Йотова за българската подкрепа по пътя на Косово към членство в НАТО и Европейския съюз.



БТА припомня, че по-рано днес България предаде на Румъния председателството на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Президентът Илияна Йотова връчи на външния министър на Румъния Оана Цою статуетка, на която е изобразен компас, който да бъде неин пътеводител в намирането на верния път дори и в най-предизвикателните и опасни времена. Това стана след Срещата на върха на ПСЮИЕ.

Подобряването на свързаността и насърчаването на инвестиционния обмен обсъдиха президентът Илияна Йотова и министър-председателят на Сърбия Джуро Мацут.

Разговорът се състоя в НДК, където се проведе форумът на високо равнище, на което домакин беше българският държавен глава.



Илияна Йотова заяви, че интерконекторът България-Сърбия и магистралната връзка между нашите столици допринасят за енергийната сигурност и икономиката на двете страни и са пример за подобряването на свързаността в региона. Българският президент посочи, че изграждане на временен граничен контролно-пропускателен пункт "Калотина 2 – Градина 2" ще облекчи не само трафика, но и ще донесе икономически и социални ползи за гражданите на двете страни.



Илияна Йотова повдигна темата за обезлюдяването на района по българо-сръбската граница и посочи необходимостта от инвестиции за преодоляване на негативния демографски процес. По думите на президента трябва да се използват възможностите на трансграничното сътрудничество с цел икономическо укрепване на най-слабо развитите гранични райони.

България очаква от Република Северна Македония (РСМ) да изпълни европейските критерии за членство в Европейския съюз. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с президента на Северна Македония Гордана Силяновска – Давкова.



Двете разговаряха в рамките на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, чийто домакин беше президентът Йотова.



Тя изтъкна, че РСМ трябва да изпълни подписаното от самата нея френско предложение от 2022 г., което стана общоевропейска позиция за присъединяването на Република Северна Македония към ЕС. Илияна Йотова подчерта, че това са европейски критерии за членство, а не български изисквания. За да започне преговори, Скопие трябва да изпълни ангажиментите си, като впише българите в своята Конституция. Президентът Илияна Йотова настоя да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония.



В разговора, в който участваха и българският заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева и външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, държавният глава постави въпроса за необходимостта от лечение за пострадалата при катастрофа 23-годишна Ива Михайлова. Тя е с отнети документи за самоличност заради разследването, което се води за катастрофата, и няма право да напуска Кочани, а има нужда от лечение в България, се посочва в съобщението.

Процеса на интеграция на страните от Западните Балкани обсъдиха държавният глава Илияна Йотова и президентът на Словения Наташа Пирц Мусар.



Тема на двустранната среща между Илияна Йотова и Наташа Пирц Мусар беше стратегическият интерес и отговорност на България и Словения за укрепване на сигурността, стабилността и просперитета на Западните Балкани. Българският държавен глава Илияна Йотова подчерта, че европейската интеграция на страните от региона трябва да се основава на принципите на добросъседство и на собствените заслуги. Йотова беше категорична, че страните, поели по европейския път, следва да изпълняват критериите за членство в ЕС.



В хода на разговора беше обсъдена и инициативата на някои държави в ЕС за въвеждането на гласуване с квалифицирано мнозинство в процеса на разширяване. Илияна Йотова представи българската позиция, като посочи, че решенията по тези теми трябва да продължат да се вземат с пълен консенсус, което е предпоставка за устойчиви резултати при изпълняване на критериите за членство.



Илияна Йотова и Наташа Пирц Мусар отбелязаха отличните двустранни отношения между България и Словения. Словенският президент покани българския държавен глава в Любляна за участие в предстоящата годишна среща на държавите от групата „Арайолуш“ (неформален форум за политически диалог между президентите на парламентарни и полупрезидентски държави от Европейския съюз).



Държавният глава Илияна Йотова откри вчера в София Срещата на върха на формата, който обединява 13 държави – Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Молдова, Румъния, Република Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора.

България предаде на Румъния председателството на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Президентът Илияна Йотова връчи на външния министър на Румъния Оана Цою статуетка, на която е изобразен компас, който да бъде неин пътеводител в намирането на верния път дори и в най-предизвикателните и опасни времена.



Всички официални представители от държавите от региона, които са част от инициативата, бяха посрещнати на форума от държавния глава Илияна Йотова. ПСЮИЕ трябва да продължи с изграждането на регионална система за сигурност и енергийна, транспортна и дигитална свързаност, заяви президентът на България пред гостите. По думите ѝ процесът на Югоизточното партньорство има бъдеще. От нас зависи да има по-голямо и видимо практическо измерение, заяви тя.



Акцентите от срещата, както и приоритетите на следващото председателство, бяха представени на съвместен форум на българския президент, албанския президент и румънския външен министър.



Ще продължим да работим за това Югоизточна Европа да бъде този регион в Европа и света, който да бъде максимално свързан и интегриран, каза президентът Илияна Йотова на пресконференцията. Амбицията ни е да направим така, че нашият регион да бъде един модел за цяла Европа, посочи тя.



Нашето сътрудничество в региона има конкретни резултати - установяваме напредък в улесняването на търговията и на движението на хора и стоки, заяви президентът на Република Албания Байрам Бегай по време на съвместното изявление.



Mинистърът на външните работи на Румъния Оана Цою увери, че под председателството на нейната държава ПСЮИЕ ще продължи да работи за важните за региона цели. С огромна отговорност приемам мандата за председателството на ПСЮИЕ, каза тя. Сред приоритетите, които изброи Цою, са общият регионален пазар, сигурността и европейската интеграция на страните от региона. Външният министър на Румъния подчерта, че акцент ще бъде и развитието на младите хора.



По-рано вчера се състоя и среща на министрите на външните работи на страните участнички в ПСЮИЕ, която бе председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова.