Пътник от катастрофата на „Челопешко шосе“ ще остане с трайна инвалидност

Един от пътниците, пострадали при тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ в София от края на миналата седмица, ще остане с трайна инвалидност. Състоянието му остава тежко, а животът му е в опасност.

Новината съобщи д-р Станислав Милев, ортопед-травматолог и началник на операционния блок в болница „Св. Анна“, където мъжът е бил опериран. По думите му, въпреки бързата намеса на медицинските екипи, травмите са изключително сериозни. Става въпрос за счупвания в долната част на бедрената кост и на предмишницата.

„При всички случаи пациентът ще има последствия“, обясни д-р Милев. Той уточни, че екипите в болницата продължават да се борят за живота на пострадалия, който е един от най-тежко ранените при инцидента.

В същата болница е настанен и един от шофьорите, участвали в сблъсъка. Той също е претърпял операция, като състоянието му се подобрява, съобщават от лечебното заведение.

Тежкият инцидент стана преди няколко дни, когато два леки автомобила се удариха в автобус на градския транспорт. Основната версия, по която работят разследващите, е, че катастрофата е причинена от незаконна гонка между двете коли.

При сблъсъка загинаха четирима души – двама пътници от автобуса и двама от леките автомобили. Първоначалните данни бяха и за 17 ранени, настанени в различни столични болници.

Действията на прокуратурата бяха незабавни. Още в понеделник от държавното обвинение съобщиха, че ще искат постоянен арест и за двамата водачи.

Обвиненията срещу тях са възможно най-тежките. Те са привлечени като обвиняеми за причиняване на смърт по непредпазливост при евентуален умисъл, което се разглежда като умишлено убийство на повече от едно лице.

Работата по изясняване на всички детайли около катастрофата продължава, съобщиха от разследващите органи, цитирани от БГНЕС.