Пътник от катастрофата на „Челопешко шосе“ ще остане с трайна инвалидност

Един от пътниците, пострадали при тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ в София от края на миналата седмица, ще остане с трайна инвалидност. Състоянието му остава тежко, а животът му е в опасност.
Новината съобщи д-р Станислав Милев, ортопед-травматолог и началник на операционния блок в болница „Св. Анна“, където мъжът е бил опериран. По думите му, въпреки бързата намеса на медицинските екипи, травмите са изключително сериозни. Става въпрос за счупвания в долната част на бедрената кост и на предмишницата.
„При всички случаи пациентът ще има последствия“, обясни д-р Милев. Той уточни, че екипите в болницата продължават да се борят за живота на пострадалия, който е един от най-тежко ранените при инцидента.
В същата болница е настанен и един от шофьорите, участвали в сблъсъка. Той също е претърпял операция, като състоянието му се подобрява, съобщават от лечебното заведение.
Тежкият инцидент стана преди няколко дни, когато два леки автомобила се удариха в автобус на градския транспорт. Основната версия, по която работят разследващите, е, че катастрофата е причинена от незаконна гонка между двете коли.
При сблъсъка загинаха четирима души – двама пътници от автобуса и двама от леките автомобили. Първоначалните данни бяха и за 17 ранени, настанени в различни столични болници.
Действията на прокуратурата бяха незабавни. Още в понеделник от държавното обвинение съобщиха, че ще искат постоянен арест и за двамата водачи.
Обвиненията срещу тях са възможно най-тежките. Те са привлечени като обвиняеми за причиняване на смърт по непредпазливост при евентуален умисъл, което се разглежда като умишлено убийство на повече от едно лице.
Работата по изясняване на всички детайли около катастрофата продължава, съобщиха от разследващите органи, цитирани от БГНЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това, което се премълчава от медиите е,
Коментиран от #22
14:41 11.06.2026
2 КОРУПЦИЯ
ВОДЯТДО ТОВА.
14:41 11.06.2026
3 Смър на
Коментиран от #11
14:41 11.06.2026
4 Гост
14:42 11.06.2026
5 Трол
14:42 11.06.2026
6 ВМЕСТО ДА СЪДЯТ ДЖИГИТИТЕ
14:43 11.06.2026
7 Циганин
Там 100 бг дебила снощи са правили гонки!
Защо не са арестувани?
14:43 11.06.2026
8 Дориана
14:44 11.06.2026
9 Сигурно обикновен беден човек
14:44 11.06.2026
10 Поредно замазване на случая!
Огромен прав участък, 2 км, липсва спирачен път!
Автобуса е изкочил и циганина се е забил в него!
Коментиран от #18
14:45 11.06.2026
11 Боже те си ходят по моловете
До коментар #3 от "Смър на":Като господари. Държавата е тяхна вече. Те българите ни имат за плюнки .
14:47 11.06.2026
12 Ако Умре !
С нея !
14:49 11.06.2026
13 За сега няма светлина
14:49 11.06.2026
14 Без име
Коментиран от #16
14:50 11.06.2026
15 В демокрацията фирмите за недвижими
Коментиран от #17
14:55 11.06.2026
16 И за медиите е важно
До коментар #14 от "Без име":Медиите винаги абсолютно винаги са на страната на управниците на богатите на мутрите и на еничарите.
15:02 11.06.2026
17 Сила
До коментар #15 от "В демокрацията фирмите за недвижими":Виж как знаеш ! Стара стратегия , цените на имотите падат , белите се изнасят , нанасят се маргинали ( почти за без пари !) но после голяма корпорация изкупува всичко ( пак за без пари !) , изрива копторите и строи луксозни комплекси за богатите ....тоя "филм" ги играят отдавна е САЩ и на други места по света !!!
Уточнение ....терена да е на добра локация !
15:02 11.06.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Поредно замазване на случая!":😀😀😀
"Автобуса е изкочил "
😀😀😀
Коментиран от #20, #21
15:07 11.06.2026
19 Пострадал от корупцията
15:11 11.06.2026
20 Сила
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Те така си правят рейсовете , караш си със 150 вместо 60 по междуселски път и те "изскачат" от храстите ....
Как да спреш бе брааааат ....?!!
15:13 11.06.2026
21 67 годишен шофьор на автобус
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ами да, ние дедовците така изкачаме, щото нема кой да бачка!
15:24 11.06.2026
22 Но това е частен случай и едната страна
До коментар #1 от "Това, което се премълчава от медиите е,":На медала. В масовия случай жертва са българите , останалите все са на кяр .
15:30 11.06.2026
23 В Унгария в Румъния и в Словакия
15:37 11.06.2026