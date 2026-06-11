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Пътник от катастрофата на „Челопешко шосе“ ще остане с трайна инвалидност

Пътник от катастрофата на „Челопешко шосе“ ще остане с трайна инвалидност

11 Юни, 2026 14:36 1 255 23

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  • инвалид-
  • операция

В същата болница е настанен и един от шофьорите, участвали в сблъсъка. Той също е претърпял операция, като състоянието му се подобрява

Пътник от катастрофата на „Челопешко шосе“ ще остане с трайна инвалидност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от пътниците, пострадали при тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ в София от края на миналата седмица, ще остане с трайна инвалидност. Състоянието му остава тежко, а животът му е в опасност.

Новината съобщи д-р Станислав Милев, ортопед-травматолог и началник на операционния блок в болница „Св. Анна“, където мъжът е бил опериран. По думите му, въпреки бързата намеса на медицинските екипи, травмите са изключително сериозни. Става въпрос за счупвания в долната част на бедрената кост и на предмишницата.

„При всички случаи пациентът ще има последствия“, обясни д-р Милев. Той уточни, че екипите в болницата продължават да се борят за живота на пострадалия, който е един от най-тежко ранените при инцидента.

В същата болница е настанен и един от шофьорите, участвали в сблъсъка. Той също е претърпял операция, като състоянието му се подобрява, съобщават от лечебното заведение.

Тежкият инцидент стана преди няколко дни, когато два леки автомобила се удариха в автобус на градския транспорт. Основната версия, по която работят разследващите, е, че катастрофата е причинена от незаконна гонка между двете коли.

При сблъсъка загинаха четирима души – двама пътници от автобуса и двама от леките автомобили. Първоначалните данни бяха и за 17 ранени, настанени в различни столични болници.

Действията на прокуратурата бяха незабавни. Още в понеделник от държавното обвинение съобщиха, че ще искат постоянен арест и за двамата водачи.

Обвиненията срещу тях са възможно най-тежките. Те са привлечени като обвиняеми за причиняване на смърт по непредпазливост при евентуален умисъл, което се разглежда като умишлено убийство на повече от едно лице.

Работата по изясняване на всички детайли около катастрофата продължава, съобщиха от разследващите органи, цитирани от БГНЕС.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това, което се премълчава от медиите е,

    22 1 Отговор
    че в автобуса са били индийци от вносните евтини работници. И имаме прецедент - индийски мигранти 8-мо поколение от 17-ти век убиват индийски мигранти 1-во поколение от 21-ви век.

    Коментиран от #22

    14:41 11.06.2026

  • 2 КОРУПЦИЯ

    19 0 Отговор
    И РАЗПЪНАТИ ЧАДЪРИ
    ВОДЯТДО ТОВА.

    14:41 11.06.2026

  • 3 Смър на

    13 0 Отговор
    сингянските био-дронове. Сингянските био-дронове от всяка възраст и пол трябва да бъдат приспани като бесни кучета

    Коментиран от #11

    14:41 11.06.2026

  • 4 Гост

    26 0 Отговор
    Тия цигане Калашниците са с ТЕЛК пенсия, помощи и общинско жилище.

    14:42 11.06.2026

  • 5 Трол

    11 1 Отговор
    По османско време аянинът щеше добре да се разправи с тези пехливани.

    14:42 11.06.2026

  • 6 ВМЕСТО ДА СЪДЯТ ДЖИГИТИТЕ

    18 1 Отговор
    ДА ГИ ПРАТЯТ КАТО ВОЕННА ПОМОЩ НА УКРАЙНА.С 200 КМ/Ч НИКОЙ ДРОН НЕ МОЖЕ ГИ СТИГНА

    14:43 11.06.2026

  • 7 Циганин

    14 2 Отговор
    Нищо не пишете за Пловдив!
    Там 100 бг дебила снощи са правили гонки!
    Защо не са арестувани?

    14:43 11.06.2026

  • 8 Дориана

    17 0 Отговор
    Затвор за шофьорите. Да си понесат последиците с най- тежкото наказание- доживотен затвор.

    14:44 11.06.2026

  • 9 Сигурно обикновен беден човек

    20 0 Отговор
    Понеже бедните хора са в градския транспорт. Изпитвам ужас по медиите каква омраза се лее срещу бедните..

    14:44 11.06.2026

  • 10 Поредно замазване на случая!

    4 16 Отговор
    Видя се, по ТВ, че по това разбито шосе няма как да се кара с 150 км.
    Огромен прав участък, 2 км, липсва спирачен път!
    Автобуса е изкочил и циганина се е забил в него!

    Коментиран от #18

    14:45 11.06.2026

  • 11 Боже те си ходят по моловете

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Смър на":

    Като господари. Държавата е тяхна вече. Те българите ни имат за плюнки .

    14:47 11.06.2026

  • 12 Ако Умре !

    2 1 Отговор
    Няма Да остане !

    С нея !

    14:49 11.06.2026

  • 13 За сега няма светлина

    10 1 Отговор
    В тунела. Надежда всяка тука оставете.

    14:49 11.06.2026

  • 14 Без име

    11 0 Отговор
    Калашниците добре ли са? За държавните мъже това е важно.

    Коментиран от #16

    14:50 11.06.2026

  • 15 В демокрацията фирмите за недвижими

    12 0 Отговор
    Имоти имам чувството че нарочно продаваха апартаменти и къщи на малцинствата в квартали където никога до тогава не са живяли с цел да развалят живота на местните общности да нямат миг спокойствие.

    Коментиран от #17

    14:55 11.06.2026

  • 16 И за медиите е важно

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Без име":

    Медиите винаги абсолютно винаги са на страната на управниците на богатите на мутрите и на еничарите.

    15:02 11.06.2026

  • 17 Сила

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "В демокрацията фирмите за недвижими":

    Виж как знаеш ! Стара стратегия , цените на имотите падат , белите се изнасят , нанасят се маргинали ( почти за без пари !) но после голяма корпорация изкупува всичко ( пак за без пари !) , изрива копторите и строи луксозни комплекси за богатите ....тоя "филм" ги играят отдавна е САЩ и на други места по света !!!
    Уточнение ....терена да е на добра локация !

    15:02 11.06.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Поредно замазване на случая!":

    😀😀😀
    "Автобуса е изкочил "
    😀😀😀

    Коментиран от #20, #21

    15:07 11.06.2026

  • 19 Пострадал от корупцията

    6 0 Отговор
    Хората ще са за цял живот инвалиди , а виновниците ще си платят и никога няма да бъдат наказани . В каква държава живеем и с какво правосъдие и управляващи!!!

    15:11 11.06.2026

  • 20 Сила

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Те така си правят рейсовете , караш си със 150 вместо 60 по междуселски път и те "изскачат" от храстите ....
    Как да спреш бе брааааат ....?!!

    15:13 11.06.2026

  • 21 67 годишен шофьор на автобус

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами да, ние дедовците така изкачаме, щото нема кой да бачка!

    15:24 11.06.2026

  • 22 Но това е частен случай и едната страна

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това, което се премълчава от медиите е,":

    На медала. В масовия случай жертва са българите , останалите все са на кяр .

    15:30 11.06.2026

  • 23 В Унгария в Румъния и в Словакия

    1 0 Отговор
    Ромите работят но тука защо пък да работят след като жените раждат деца а мъжете или са покрай тях или мутри и джигити трафиканти такива неща. Но законите са на тяхна страна и те така. Гонки катастрофи кражби лъжи.

    15:37 11.06.2026

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