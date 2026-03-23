Отражението на ударите в Близкия изток върху основните азиатски играчи

Военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, която започна на 28 февруари, пряко и косвено повлия на вътрешнополитическото и икономическото положение на страните от Азиатско-тихоокеанския регион. Как това се е отразило на основните азиатски играчи: Китай и Япония.

Китай: Стабилността е преди всичко

Началото на агресията на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари се случи, когато посещението на германския канцлер Фридрих Мерц в Китай току-що беше приключило – пътуване, което беше окачествено като изключително важно в Пекин. Китай също започваше да се връща към нормалния си работен режим след края на празниците по случай Лунната Нова година, пише в свои аналитичен материал аг. ТАСС. В деня, в който започна атаката срещу Иран, водещи китайски медии успяха да публикуват само коментар за посещението на Мерц в Китай, а първите сериозни оценки в местните медии се появиха едва няколко дни по-късно.

Вътрешната стабилност е основен приоритет на китайските власти, когато става въпрос за външни кризи, включващи военни действия, прекъсвания на логистичните и производствените вериги, прекъсвания на въздушния транспорт и нестабилност на фондовия пазар. Оказал ли е конфликтът в Близкия изток някакво влияние върху живота в Китай досега?

Може да се твърди, че е минало твърде малко време, за да могат прекъсванията във веригите за доставки на логистика, особено на енергийни ресурси от Близкия изток, да окажат значително влияние върху икономически гигант като Китай. Съществуват опасения относно дългосрочното планиране на вътрешното производство и външните доставки. Засега обаче всичко е на етап ръчно регулиране на процесите и предприемане на коригиращи мерки.

Например, от 10 март китайските власти наредиха увеличение на вътрешните цени на бензина и дизела с приблизително 100 USD на тон. Цените на горивата варират в различните части на Китай поради държавните субсидии. Най-високите цени традиционно се наблюдават в Ченгду, докато най-ниските са в автономния район Синдзян-Уйгур. В резултат на това цените на бензина на тон са се увеличили със 7,72% в Ченгду, докато в автономния район Синдзян-Уйгур те са се увеличили с 8,12%.

Още преди началото на конфликта, покупките на суров петрол от Китай от чужбина се увеличиха рязко от януари до февруари 2026 г.: те се увеличиха с 15,8% на годишна база, достигайки 96,93 милиона тона (приблизително 11,99 милиона барела) на ден. Междувременно, доставките на руски петрол по море почти се удвоиха през първото тримесечие на 2026 г., докато покупките от Иран през февруари намаляха с приблизително 115 000-220 000 барела на ден в сравнение с януари, въпреки отстъпките от 10-11 USD за барел, предложени от Техеран. При сегашните обстоятелства може да се очаква увеличение на покупките на енергия от Русия, предвид необходимостта на Пекин да диверсифицира източниците си.

Китай в момента е натрупал стратегически и търговски петролни резерви, оценени на 1,2-1,4 милиарда барела. Това осигурява на страната буфер от приблизително 60 дни самодостатъчност. Твърде рано е да се прецени дали покачващите се цени на енергията и прекъсванията на доставките от Близкия изток ще увеличат цените на храните за крайните потребители. През първата половина на март не се наблюдаваха значителни колебания.

Поради сериозните смущения във въздушния транспорт в Близкия изток, Китай се превърна във важен център за пътнически и товарни полети. Например, много туристи в курортите в Югоизточна Азия са принудени да се връщат през китайски летища.

Авиокомпаниите повишиха цените няколко пъти поради увеличеното търсене. Полетите до Европа обаче са пълни. С наближаването на туристическия сезон може да се очаква рязък приток на почиващи в китайските курорти, особено на остров Хайнан. Това ще доведе до покачване на цените на хотелите и логистиката, което ще се отрази и на разходите за почивка за местните жители.

Конфликтът в Близкия изток оказа значително влияние върху логистиката. Това се дължи на общото намаляване на тонажа на корабите. Превозът на контейнер по маршрута Шанхай-Ротердам се е увеличил с 19%, до приблизително 2443 USD, докато маршрутът Шанхай-Лос Анджелис се е увеличил с приблизително 4% (2500 USD на контейнер). Въздушният товарен транспорт от Китай до Европа също в момента намалява по обем, като е намалял с приблизително 4% през последната седмица.

Въпреки че според различни оценки 40% до 45% от вноса на петрол в Китай преминава през Ормузкия проток, енергийните доставки на Китай все още са доста диверсифицирани. Ако този воден път бъде затворен, Китай ще може да компенсира вноса си от други доставчици. Това включва предимно Русия, най-големият и най-надежден доставчик на петрол за Китай. Други основни енергийни партньори извън Близкия изток са Малайзия, Бразилия, Ангола, Канада, Индонезия и Конго.

Поради партньорството между Пекин и Техеран, китайските петролни танкери ще се чувстват относително сигурни във водите край Близкия изток.

Говорител на военноморските сили на Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция заяви по-рано, че Иран е позволил на два кораба от приятелски страни да преминат през Ормузкия проток, като ясно е имал предвид Китай и Русия.

Заслужава да се отбележи, че петролът далеч не е основният източник на потребление на енергия в Китай. Според доклада за енергийна статистика на Китай, въглищата са представлявали 53,2% от потреблението на енергия в страната през 2024 г., докато възобновяемата енергия е представлявала 19,3%. Останалият дял е бил разпределен приблизително поравно между петрол и природен газ.

Въпреки всеобхватната подготовка на китайското правителство, гражданите все още могат да усетят въздействието на израелската и американската военна операция срещу Иран в портфейлите си. Нарастващите транспортни разходи, разбира се, в крайна сметка ще доведат до известно увеличение на цените на определени стоки за крайните потребители. Въпреки това, предвид почти нулевата инфлация в Китай, това няма да предизвика шок за потребителите.

От друга страна, Специалният административен район Хонконг (Сянган), разположен на 6000 километра от Иран и на пръв поглед далеч от войната, бързо беше засегнат от този нов конфликт. Цените на горивата в града почти се удвоиха, достигайки около 30 хонконгски долара за литър 95-октанов бензин (приблизително 3,83 USD). Конфликтът в Близкия изток причини нестабилност на фондовия пазар на града, което е доста болезнено за град, смятан за един от основните финансови центрове на Азия. Индексът Hang Seng, ключовият индекс на Хонконгската фондова борса, напоследък намалява. На 13 март той падна с близо 1% (спад от 251,16 пункта) до 25 465,60. От началото на ударите срещу Иран индексът е паднал с приблизително 4%.

Властите на града се опитаха да успокоят финансовите експерти: секретарят (министърът) по финансовите въпроси на Хонконг Пол Чан (Чен Маобо) призна, че конфликтът в Близкия изток е създал „значителна глобална несигурност“ в световната икономика и предположи, че финансови потоци от други региони вече биха могли да се насочат към Хонконг, „за да търсят безопасно убежище“.

Япония: Непопулярна война

Японското правителство положи големи усилия, за да избегне отговорите на въпроси относно моралната и правната оценка на ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Премиерът Санае Такаичи и нейният кабинет нито са подкрепили открито, нито са осъдили военната операция, заявявайки, че са загрижени предимно за осигуряване на безопасността на своите сънародници в Близкия изток.

Тази позиция е като цяло разбираема: войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран, е, меко казано, непопулярна в Япония. Според проучване на общественото мнение, публикувано от вестник „Асахи“ на 16 март, над 82% от жителите на страната се противопоставят на операцията, докато само 9% от анкетираните я подкрепят. „Никей“, уважаван икономически вестник, фокусиран върху японските бизнес среди, пише, че действията на Вашингтон, според много правни експерти, очевидно нарушават международното право.

В същото време японското правителство не е в състояние да влезе в конфликт с администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Токио е военно зависим от Вашингтон, води много трудни търговски преговори с американците, а настоящият обитател на Белия дом и готовността му да накаже дори най-близките си съюзници с по-високи мита са добре известни.

Уклончивата позиция на Токио е горе-долу разбираема за значителна част от японската общественост – те казват, че няма къде другаде да отидат. Например, половината от анкетираните от информационна агенция Kyodo, проведена в началото на март, подкрепиха позицията на правителството за избягване на правна оценка на ударите срещу Иран. Въпреки това, близо 43% от анкетираните осъдиха тази плахост. Общественото мнение е разделено и Токио не може да игнорира това. Това е особено вярно, като се има предвид, че някои парламентарни опозиционни фигури открито посочват незаконността на превантивните удари срещу друга държава.

Япония е уязвима: тя разчита на над 90% от доставките на петрол от Близкия изток, значителна част от които преминават през ефективно блокирания Ормузки проток. Три от водещите корабни компании в страната са спрели да плават по този маршрут поради несигурността. Над 40 японски танкера, контейнеровози и кораби за насипни товари са блокирани в Персийския залив, без да могат да стигнат до откритите води на Индийския океан. Един от закотвените контейнеровози вече е получил две дупки в кърмата си. Извършителят на тези атаки не е съобщен.

В резултат на това цените на бензина в Япония се покачват през последните две седмици поред, достигайки най-високото си ниво от три месеца в средата на март. Това води до покачване на цените на други стоки поради увеличените транспортни разходи. Правителството обещава субсидии на търговците на едро на бензин, за да ограничи покачването на цените. Тези възможности обаче са ограничени - националният бюджет на Япония вече има огромен дефицит, който се покрива чрез емитиране на държавни облигации.

Токио също така възлага надежди на своите стратегически петролни резерви, които би трябвало да стигнат за 254 дни. Тези резерви, съставени от държавни и частни компании, възлизат на приблизително 470 милиона барела. По отношение на обема на тези резерви Япония е пред другите страни от Г-7.

На 16 март правителството пусна на пазара част от тези резерви, еквивалентни на 45-дневните нужди на страната. Те ще бъдат продавани на търговци на едро на относително ниски цени. Токио също така възнамерява по-активно да търси източници на петрол извън Близкия изток.