Новини
Бизнес »
Франция въвежда краткосрочен заем за фермери, заради горивата

24 Март, 2026 14:47 491 2

  • франция-
  • горива-
  • фермери-
  • помощ-
  • държава

Няма проблеми с доставките на гориво в страната

Франция въвежда краткосрочен заем за фермери, заради горивата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френските власти възнамеряват да предоставят помощ на фермерите на фона на покачващите се цени на горивата. Ани Женевар, министър на земеделието и продоволствения суверенитет, обяви това по BFMTV.

„Предприемат се редица мерки, предимно отсрочване на вноските в системата за социално осигуряване на фермерите, както и някои данъчни задължения. Въвеждаме краткосрочен заем за гориво, за да облекчим ликвидната ситуация на онези ферми, които са най-засегнати от покачващите се цени на горивата“, каза тя.

В същото време министърът заяви, че няма проблеми с доставките на гориво във Франция.

Както отбеляза Мод Брежон, официален говорител на френското правителство и министър делегат по енергетиката, по радио France Info, „няма риск от прекъсване на доставките на гориво“. „Имаме достатъчно резерви за повече от 90 дни“, увери Брежон.

Цените на горивата в Европа продължават да се покачват на фона на конфликта в Близкия изток.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    3 1 Отговор
    Бързи кредити за гориво ? Звучи много готино.

    15:02 24.03.2026

  • 2 Франция въвежда краткосрочен заем

    3 0 Отговор
    бая да са го закъсали
    да нямат пари за гориво и да молят за заем

    тук пък са щедри
    раздават пък пари на калпак 20е

    15:05 24.03.2026