Франция въвежда краткосрочен заем за фермери, заради горивата

Френските власти възнамеряват да предоставят помощ на фермерите на фона на покачващите се цени на горивата. Ани Женевар, министър на земеделието и продоволствения суверенитет, обяви това по BFMTV.

„Предприемат се редица мерки, предимно отсрочване на вноските в системата за социално осигуряване на фермерите, както и някои данъчни задължения. Въвеждаме краткосрочен заем за гориво, за да облекчим ликвидната ситуация на онези ферми, които са най-засегнати от покачващите се цени на горивата“, каза тя.

В същото време министърът заяви, че няма проблеми с доставките на гориво във Франция.

Както отбеляза Мод Брежон, официален говорител на френското правителство и министър делегат по енергетиката, по радио France Info, „няма риск от прекъсване на доставките на гориво“. „Имаме достатъчно резерви за повече от 90 дни“, увери Брежон.

Цените на горивата в Европа продължават да се покачват на фона на конфликта в Близкия изток.