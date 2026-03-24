Франция въвежда краткосрочен заем за фермери, заради горивата

Френските власти възнамеряват да предоставят помощ на фермерите на фона на покачващите се цени на горивата. Ани Женевар, министър на земеделието и продоволствения суверенитет, обяви това по BFMTV.
„Предприемат се редица мерки, предимно отсрочване на вноските в системата за социално осигуряване на фермерите, както и някои данъчни задължения. Въвеждаме краткосрочен заем за гориво, за да облекчим ликвидната ситуация на онези ферми, които са най-засегнати от покачващите се цени на горивата“, каза тя.
В същото време министърът заяви, че няма проблеми с доставките на гориво във Франция.
Както отбеляза Мод Брежон, официален говорител на френското правителство и министър делегат по енергетиката, по радио France Info, „няма риск от прекъсване на доставките на гориво“. „Имаме достатъчно резерви за повече от 90 дни“, увери Брежон.
Цените на горивата в Европа продължават да се покачват на фона на конфликта в Близкия изток.
1 Факти
15:02 24.03.2026
2 Франция въвежда краткосрочен заем
да нямат пари за гориво и да молят за заем
тук пък са щедри
раздават пък пари на калпак 20е
15:05 24.03.2026