Загубите на Франция от кризата в Иран възлизат на 4-6 милиарда евро

Потенциалните загуби за френската икономика поради кризата, причинена от конфликта за Иран, се оценяват на 4-6 млрд. EUR, заяви френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр по радио RTL.
„Проучваме потенциалното въздействие на кризата. На този етап диапазонът от оценки все още е много широк. Говорим за потенциално въздействие от 4-6 млрд. EUR“, каза министърът.
Според него, френското правителство обмисля мерки, насочени към смекчаване на негативното въздействие на конфликта върху френската икономика.
Подобна оценка се съдържа в писмо от премиера Себастиан Льокорню до членове на правителството, откъси от което бяха публикувани от Le Monde.
В тази връзка Льокорню е поискал министрите да осигурят допълнителни 6 млрд. EUR спестявания, 2 млрд. EUR от които са за социално осигуряване.
1 да не се жалват
да ги харантутят
12:26 21.04.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #12
12:26 21.04.2026
3 Някой
Ама, дерзайте. Важното е да има евро-атлантически ценности и милиони мургавелковци, които да храните с данъците от работещите бели.
12:27 21.04.2026
7 Сталин
12:29 21.04.2026
8 Сталин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":България имаше най добрия бизнес с държавите от близкия изток,но нашите "партньори и приятели" краварите ни отрязаха всичко това
12:32 21.04.2026
9 Ъхъ!!!
А у нас Боко и Шиши крадяха три пъти по толкова за една година! Старшина Боташ пък хариза 6 милиарда на Турция за да си построи АЕЦ Аккую.
Коментиран от #14
12:34 21.04.2026
10 Ами
13:06 21.04.2026
11 А да питам
13:25 21.04.2026
12 Ами
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Май ние. България къде ли не изнасяше. Сега вече и за нас не си произвеждаме.
13:29 21.04.2026
13 Хаха
13:30 21.04.2026
15 Теслатъ
13:44 21.04.2026
16 да се сърдят на
После тез глупаци ще ни говорят за права и ценности!
18:04 21.04.2026
17 Тити
18:11 21.04.2026