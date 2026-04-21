Загубите на Франция от кризата в Иран възлизат на 4-6 милиарда евро

Потенциалните загуби за френската икономика поради кризата, причинена от конфликта за Иран, се оценяват на 4-6 млрд. EUR, заяви френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр по радио RTL.

„Проучваме потенциалното въздействие на кризата. На този етап диапазонът от оценки все още е много широк. Говорим за потенциално въздействие от 4-6 млрд. EUR“, каза министърът.

Според него, френското правителство обмисля мерки, насочени към смекчаване на негативното въздействие на конфликта върху френската икономика.

Подобна оценка се съдържа в писмо от премиера Себастиан Льокорню до членове на правителството, откъси от което бяха публикувани от Le Monde.

В тази връзка Льокорню е поискал министрите да осигурят допълнителни 6 млрд. EUR спестявания, 2 млрд. EUR от които са за социално осигуряване.