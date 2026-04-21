Загубите на Франция от кризата в Иран възлизат на 4-6 милиарда евро

21 Април, 2026 12:23 876 17

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Потенциалните загуби за френската икономика поради кризата, причинена от конфликта за Иран, се оценяват на 4-6 млрд. EUR, заяви френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр по радио RTL.

„Проучваме потенциалното въздействие на кризата. На този етап диапазонът от оценки все още е много широк. Говорим за потенциално въздействие от 4-6 млрд. EUR“, каза министърът.

Според него, френското правителство обмисля мерки, насочени към смекчаване на негативното въздействие на конфликта върху френската икономика.

Подобна оценка се съдържа в писмо от премиера Себастиан Льокорню до членове на правителството, откъси от което бяха публикувани от Le Monde.

В тази връзка Льокорню е поискал министрите да осигурят допълнителни 6 млрд. EUR спестявания, 2 млрд. EUR от които са за социално осигуряване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да не се жалват

    12 1 Отговор
    а да приемат още от кафявите пришълци
    да ги харантутят

    12:26 21.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Знаете ли коя държава в Източна Европа имаше най голям износ за Иран?

    Коментиран от #8, #12

    12:26 21.04.2026

  • 3 Някой

    15 2 Отговор
    Хм, а що така, бе? Даже не участват във войната, пък са силно ударени. Ами, нали да има диверсификация, се отказахте от евтиния руски газ и петрол?
    Ама, дерзайте. Важното е да има евро-атлантически ценности и милиони мургавелковци, които да храните с данъците от работещите бели.

    12:27 21.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    11 0 Отговор
    Микрон да се оплаче на Дъмбо да му плаща загубите

    12:29 21.04.2026

  • 8 Сталин

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    България имаше най добрия бизнес с държавите от близкия изток,но нашите "партньори и приятели" краварите ни отрязаха всичко това

    12:32 21.04.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    5 7 Отговор
    Нищо работа! Като погледнеш бюджета на Франция и виждаш, че и бълха даже не ги е ухапала!
    А у нас Боко и Шиши крадяха три пъти по толкова за една година! Старшина Боташ пък хариза 6 милиарда на Турция за да си построи АЕЦ Аккую.

    Коментиран от #14

    12:34 21.04.2026

  • 10 Ами

    7 1 Отговор
    така става когато те управляват ционистки марионетки

    13:06 21.04.2026

  • 11 А да питам

    6 1 Отговор
    А ЩО САМО НА ФРАНЦИЯ. ОСТАНАЛИТЕ ОТ ЕСЕС ДА НЕ СА ЦЪФНАЛИ? - ИЛИ ПЕРСИТЕ ИМ ЦЪФНАХА ГЪ...... .

    13:25 21.04.2026

  • 12 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Май ние. България къде ли не изнасяше. Сега вече и за нас не си произвеждаме.

    13:29 21.04.2026

  • 13 Хаха

    5 1 Отговор
    Ето ви пример. Учете се от евролиберали, и ще прокопсате.

    13:30 21.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Теслатъ

    4 1 Отговор
    Ами да си бяха купили евтина Нефт и Газ от Русия! -)))))

    13:44 21.04.2026

  • 16 да се сърдят на

    0 0 Отговор
    Терористите израел и сащ които подкрепят!

    После тез глупаци ще ни говорят за права и ценности!

    18:04 21.04.2026

  • 17 Тити

    0 0 Отговор
    По евтино щеше да им излезне ако бяха пратили войски в залива

    18:11 21.04.2026