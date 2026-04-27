Американските нискотарифни авиокомпании искат 2,5 милиарда долара от държавата

27 Април, 2026 10:18 487 3

Авиокомпаниите планират да предоставят гаранции, позволяващи на правителството да закупи акциите им в замяна

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските нискотарифни авиокомпании, включително Frontier Airlines и Avelo Airlines, се надяват да получат 2,5 милиарда долара финансова помощ от администрацията на САЩ в замяна на гаранции, позволяващи на правителството да закупи акциите им, съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

Това е сумата, която авиокомпаниите смятат, че ще трябва да похарчат допълнително за гориво през 2026 г. Тази оценка се основава на прогноза, че цените ще останат над 4 долара за галон (3,79 литра) до края на 2026 г.

Искането идва, тъй като администрацията на САЩ отделно обмисля предоставянето на финансова помощ на Spirit Airlines, за да предотврати ликвидацията ѝ. Spirit Airlines води преговори за заем до 500 милиона долара в замяна на варианти, които биха могли да дадат на правителството на САЩ значителен дял в нискотарифния превозвач, според Wall Street Journal.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    СПОРЕД ДОНИ ВСИЧКО Е ПОД КОНТРОЛ
    И ВСИЧКО ЦЪФТИ :)

    10:29 27.04.2026

  • 2 Симо

    1 0 Отговор
    Бре, ти да видиш! Перчема нали каза, че тях затварянето на протока и покачването на цените не ги засяга, защото те си имали петрол и сами си произвеждали самолетно голриво????? Авио компаниите се опитват да си продадат акциите, преди всичко да се се срутило. Някой вече знаят, безнадежността на ситуацията.

    10:43 27.04.2026

  • 3 Ами

    1 0 Отговор
    АМИ АЙДЕ И ВИЕ КАТО "ЛУФТХАНЗА". ЗАТВАРЯЙ. ДО ТАМ ВИ ДОВЕДОХА НЕАДЕКВАТНИЦИТЕ. ЕТО ВИ ВОЙНА СЪС ПЕРСИЯ. ПЕРСИТЕ СГЪРЧИХА ЦЕЛИЯ СВЯТ.

    10:44 27.04.2026