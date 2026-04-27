Американските нискотарифни авиокомпании искат 2,5 милиарда долара от държавата

Американските нискотарифни авиокомпании, включително Frontier Airlines и Avelo Airlines, се надяват да получат 2,5 милиарда долара финансова помощ от администрацията на САЩ в замяна на гаранции, позволяващи на правителството да закупи акциите им, съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

Това е сумата, която авиокомпаниите смятат, че ще трябва да похарчат допълнително за гориво през 2026 г. Тази оценка се основава на прогноза, че цените ще останат над 4 долара за галон (3,79 литра) до края на 2026 г.

Искането идва, тъй като администрацията на САЩ отделно обмисля предоставянето на финансова помощ на Spirit Airlines, за да предотврати ликвидацията ѝ. Spirit Airlines води преговори за заем до 500 милиона долара в замяна на варианти, които биха могли да дадат на правителството на САЩ значителен дял в нискотарифния превозвач, според Wall Street Journal.