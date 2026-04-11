Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Как Европа се справи с по-високите цени на горивата?

11 Април, 2026 10:05

  • европа-
  • горива-
  • експерти-
  • прогноза

Експерти предвиждат цените да останат стабилни

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата поставиха Европа под напрежение. За да се справят с кризата, държавите реагираха с пакет от мерки - от данъчни облекчения до лимити за зареждане и намеса в цените на колонката.

У нас подходът засега остава по-ограничен. По думите на енергийния експерт Мартин Владимиров мярката в България е насочена към уязвимите групи, вместо към общо субсидиране на всички шофьори.

„Тя има само една мярка която се изпълнява в момента, а именно директно раздаване на помощи за уязвими групи, които да могат да си подпомогнат потреблението на горива с 20 евро“, коментира Владимиров, цитиран от Нова телевизия.

Това е и по-щадящ вариант за бюджета, защото не насърчава допълнително потребление, казва още той.

„Мнението на Центъра за изследване на демокрацията винаги е било през годините, че не е добре да се дават енергийни субсидии на калпак. Това не рефлектира в по-ниски цени за крайните клиенти, а напротив - и се увеличават цените, и фирмите получават субсидии“, обясни енергийният експерт.

В други държави обаче намесата е много по-видима. В Унгария държавата ограничи цените на горивата за местните шофьори.

Колите с унгарска регистрация зареждат на фиксирани цени, докато останалите плащат пазарната цена. Сега натискът отново е върху наличностите и доставките.

На малките бензиностанции част от клиентите могат да зареждат до 30 литра на ден.

В Словения мерките са още по-сериозни. Причината е горивният туризъм от съседни държави. Съгласно новата мярка, клиентите с лични автомобили ще могат да получават не повече от 50 литра на ден, а за фирмите лимитът ще бъде 200 литра.

Държавата има най-ниските цени на горива от съседните държави, но това води и до увеличаване на търсенето.

В Испания не се налагат лимити, а по-ниски данъци. Правителството намали данъците върху горивата от 21% на 10%, което може да свали цената с до 30 цента на литър.

Освен това има и субсидия от 20 цента на литър за транспортния и земеделския сектор. Това е една от най-преките намеси на държавата в крайната цена на колонката.

В Полша всеки ден се определя таван на цените на горивата. Правителството свали акциза до европейския минимални нива и намали данъците върху горивата от 23% на 8%.

Очакваният ефект е поевтиняване с около приблизително 28 евроцента.

В Германия не субсидират цените, а опитват да ограничат резките движения. От началото на април бензиностанциите могат да вдигат цените само веднъж на ден, а нарушенията могат да доведат до глоби до 100 хиляди евро.

Целта е не толкова горивото да поевтинее, колкото пазарът да стане по-предвидим за шофьорите и бизнеса.

Най-тежка на този етап изглежда картината във Франция. Там вече има недостиг в близо една пета от бензиностанциите, а в част от веригите гориво на практика няма.

Успоредно с това бензиностанция задържа цените си под тези на пазара, което допълнително струпва шофьори на нейните обекти.

Френското правителство обяви над 70 милиона евро помощ за транспорт, земеделие и риболов, но проблемът там вече не е само в цената.

В страни извън Европейския съюз като Сърбия мерките са подобни – определяне на таван на цената всяка седмица и временно намалени акцизи за бензина и дизела.

Част от хората приемат поскъпването като очаквано в условия на международна криза, а други казват, че горивото вече е непосилно за бизнеса и за домакинствата.

На този фон според Мартин Владимиров налагането на таван на цените не води до резултат.

„Не е добре да се намесваме в пазарните взаимоотношения, тоест да се ограничават приходите на едни обекти спрямо други. Таван на цените е най-лошата стъпка, която може да наложи едно правителство. Така може да предизвикаме недостиг“, на мнение е той.

България остава държавата с най-ниски цени на горивата, но с най-стабилни доставки. Засега спад на пазара на горивата не се очаква. Експерти предвиждат цените да останат стабилни.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    САЩ и Русия правят пачки а ЕС плаща сметките

    10:07 11.04.2026

  • 2 Урсула

    9 2 Отговор
    Много лесно! Казах на европейците да вземат да деградират и да се върнат в 18 век! Я какъв добър пример са нашите гости камилари, които никога не са имали автомобили, че дори и на земята спят безропотно!

    10:09 11.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Селянин

    11 0 Отговор
    Комшията и той тъкмо научи магарето си да не яде и то взе, че умря!
    Клоунска му работа.

    10:12 11.04.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    МНОГО Е ЛЕСНО
    .....
    ЗАПИСВА КАМЕРА НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА НОМЕРА
    НА ТИРА , ДОКАТО СИПВА ДИЗЕЛ И СЕ ЗАКАЧА КЪМ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА
    .....
    АКО Е ТУРСКИ ИЛИ ВЪОБЩЕ ЧУЖДОЗЕМЕН ТИРА ЛИТРИТЕ СЕ ТАКСУВАТ АВТОМАТИЧНО
    В КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ПО ЦЕНИ КАТО В ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ :)
    ..... СНИМКАТА НА ТИРА И КАСОВАТА БЕЛЕЖКА АВТОМАТИЧНО ЗАМИНАВАТ КЪМ НАП
    ......
    АКО НЯМА СНИМКА НА ТИРА КЪМ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА,
    БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА ПЛАЩА РАЗЛИКАТА
    ОТ ДЖОБА СИ

    10:12 11.04.2026

  • 6 Хм...

    4 1 Отговор
    В четвъртък на омв екто дизела беше €1,94.
    Така Европа се справи с по-високите цени на горивата.

    10:15 11.04.2026

  • 7 Зелено чучело, клоун

    3 0 Отговор
    Парите на будалите при мен. Аз връщам една част под масата на политиците им, а заспалите и заблудените да преминават на фотосинтеза.
    Ха-ха-ха-живот!

    10:15 11.04.2026

  • 8 Много се е

    5 0 Отговор
    Справила Европа. От тази Европа нищо вече не става. Унищожиха си АЕЦ-овете, отказаха се от евтини ресурси и сега духат перките за ток... Скоро народното недоволство ще ги помете.

    10:18 11.04.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ТУРСКИЯ ТИРАДЖИЯ ПЛАЩА 3 ЕВРО ЗА ЛИТЪР В ГЕРМАНИЯ И 1.60 В БЪЛГАРИЯ
    ......
    БЕНЗИН И НАФТА ПО БЪЛГАРСКИ ЦЕНИ САМО СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
    .....
    И СЕ СЛЕДИ КОЙ БЪЛГАРИН КОЛКО Е КУПИЛ - ЩОТО ЩЕ ИМА ТАРИКАТИ :)

    10:19 11.04.2026

  • 10 по-високите цени на горивата?

    1 1 Отговор
    пазарувайки бензин в съседните държави където е с 20 цента по евтин
    както гърците и румънците се разкарват до тук
    французи купуват в испания
    австрийци в словакия
    и по голямо обедняване на наивните еврогейци

    10:20 11.04.2026

  • 11 как новата писарка тонка

    1 0 Отговор
    с половинчата снимка
    се справила с плиткия пълнеж

    10:24 11.04.2026

  • 12 Спомнете си

    8 0 Отговор
    каква беше Европа преди 10 години и каква е сега. Поздрави на ЕК.

    10:25 11.04.2026

  • 13 Елементарно

    1 1 Отговор
    никак. Популистки мерки, преди всичко. Преди годни петрола беше дори 150 долара, но цените бяха на половина на сегашните. Каквото и да приказват, ,държавата намазва яко от високите цени - чрез акцизните такси. Така че, в момента пълнят поизпразнените хазни. Дано поне парите на потънат в черната дупка между Полша и Русия, а се използват по належащи неща. За момента, няма рязко увеличние на крайните цени, но ако се здържат на това ниво.. почети е сигурно поскъпване на останалите стоки и услуги.. т.е една "лека инфлация" и парите просто се стопяват..

    10:28 11.04.2026

  • 14 ЯХАЙ БИЦИКЛЕТА

    1 0 Отговор
    СТАБИЛНИ НА 2.50 евро ......... А...ЧЕСТИТО

    10:29 11.04.2026

  • 15 Един

    3 0 Отговор
    Цървул енергиен експерт платен от соросоидите и ционистите!! Голям глад чака българите...Но ние сме корави 500 год робство... засега са минали 37 има още...

    10:36 11.04.2026

  • 16 хахах

    2 0 Отговор
    Как се справиха ли? Ами много просто - никак! Цените на горивата в повечето от Европа всъщност са сходни с тези в България, но в немско бензина беше 2.30, а нафтата удари 2.60. Те така се справиха. Информацията ми е прясна, от последната седмица. За сведение, в Австрия, Чехия, Унгария, Сърбия цените са с много малка разлика като в България. Даже в БГ сипах онзи ден на 1.41 бензин. И то читав. Такива бяха цените в немско преди да ги изпозатворят 2020.

    10:48 11.04.2026

  • 17 Киро Дизелът

    3 1 Отговор
    Как се справи европа? Лесно. Викат му европейски заплати. Средно на месец горя около 2 резервоара (100литра) дизел което прави около 30евро в повече от преди "войната". Ток, вода и газ не виждам промяна, живея в район с топъл климат. Плащам фиксирана сума всеки месец и след предварителните изчисления при регулацията през месец юни, пак ще ми възстановят една малка сума, като всяка година. Потребителската ни кошница за 4 членно семейство поскъпна с 30-40 евро. Тук вече става интересно. Нека закръглим всичко на 100 евро на месец. При 2500евро нетна заплата комар те ухапал. И още по-интересно, във фирмата която работя има нещо за което в България не бях чувал за 15години къртовски труд. Годишни преговори за увеличение на заплати. Нашите приключиха в края на март с 90евро нетно увеличение считано от 1-ви януари 2026. Я те така се справяме в европа.
    Я кажете вие сега как се справяте в България?

    Коментиран от #20

    10:55 11.04.2026

  • 18 Фен

    1 0 Отговор
    Тя, Европа вече е в позиция, еи и не питай.

    10:57 11.04.2026

  • 19 Цървул

    1 0 Отговор
    Как да се справи . Като стане петрола 200$ за барел , пак така ще се справи , както досега .

    10:58 11.04.2026

  • 20 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Киро Дизелът":

    2500 евро, при 800 евро наем, 4 членно семейство... Явно знаете промоциите на Лидъл наизуст, а кръчмите нямате и идея какво сервират.

    11:01 11.04.2026

  • 21 Гост

    0 0 Отговор
    Вчера заредих в Турция на 1.30€ за литър дизел, свалили са цената

    11:02 11.04.2026