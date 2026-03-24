Тежки последствия за Африка от конфликта в Близкия изток

Продължаващите военни действия в Близкия изток ще имат тежки последици за африканските страни, които вече страдат от бремето на висок външен дълг. Това заяви най-богатият човек на континента, нигерийският милиардер Алико Данготе.

„Ние сме част от глобално село и, за съжаление, този вид развитие (продължаващи военни действия в Близкия изток) ще ни засегне, дори и да не сме пряко замесени“, каза Данготе, който контролира производството на цимент в Африка и притежава най-голямата петролна рафинерия.

„Ако ситуацията не се подобри, ще платим висока цена, особено предвид настоящите предизвикателства, пред които са изправени нашите икономики. Африка вече е обременена с висок външен дълг и по-нататъшни икономически удари биха могли само да изострят проблемите за правителствата и хората. Всички ще усетят последствията, ако цените на енергията продължат да се покачват. В Африка, в Нигерия например, много хора зависят от дневните си заплати. Няма работа, няма храна“, цитира милиардера нигерийският телевизионен канал Arise News.

Според Данготе, африканските правителства трябва да се подготвят за предизвикателства при изпълнението на бюджетните задължения, намалени приходи поради нестабилност на световния петролен пазар и увеличен външен дълг. В някои страни властите вече са започнали да съкращават работната седмица, да определят ограничения за потреблението на енергия и да преместват служителите си на дистанционна работа.