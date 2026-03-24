Тежки последствия за Африка от конфликта в Близкия изток

24 Март, 2026 16:53 699 2

  • африка-
  • близкия изток-
  • алико данготе-
  • мнение

Африканските правителства трябва да се подготвят за проблеми с изпълнението на бюджетните задължения

Тежки последствия за Африка от конфликта в Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Продължаващите военни действия в Близкия изток ще имат тежки последици за африканските страни, които вече страдат от бремето на висок външен дълг. Това заяви най-богатият човек на континента, нигерийският милиардер Алико Данготе.

„Ние сме част от глобално село и, за съжаление, този вид развитие (продължаващи военни действия в Близкия изток) ще ни засегне, дори и да не сме пряко замесени“, каза Данготе, който контролира производството на цимент в Африка и притежава най-голямата петролна рафинерия.

Ако ситуацията не се подобри, ще платим висока цена, особено предвид настоящите предизвикателства, пред които са изправени нашите икономики. Африка вече е обременена с висок външен дълг и по-нататъшни икономически удари биха могли само да изострят проблемите за правителствата и хората. Всички ще усетят последствията, ако цените на енергията продължат да се покачват. В Африка, в Нигерия например, много хора зависят от дневните си заплати. Няма работа, няма храна“, цитира милиардера нигерийският телевизионен канал Arise News.

Според Данготе, африканските правителства трябва да се подготвят за предизвикателства при изпълнението на бюджетните задължения, намалени приходи поради нестабилност на световния петролен пазар и увеличен външен дълг. В някои страни властите вече са започнали да съкращават работната седмица, да определят ограничения за потреблението на енергия и да преместват служителите си на дистанционна работа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Някой

    1 1 Отговор
    На терористите им свършиха парите. Досега до външен дълг им е било.

    16:56 24.03.2026

  • 2 Хаген Дас

    0 1 Отговор
    Кой ви диктува тези писания! Криза в Африка, а ЕС цъфти! Не ги мислете африканците на тях не са им нужни чак толкова много енергийни ресурси! Не им трябват например за отопление и други подобни разходи!

    17:10 24.03.2026