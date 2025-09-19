Първата АЕЦ в Казахстан - мнението на експертите

Казахстан навлиза в ключова фаза на своя ядрен проект. Страната се готви да построи първата си атомна електроцентрала.

В подготовка за строителството се създават съвместни работни групи, разработват се площадки за централи и механизми за локализиране на производството. Експертите отбелязват, че партньорството с Росатом би трябвало да отвори достъп до международната верига за доставки за казахстанските компании и се превръща във важен фактор за укрепване на енергийната сигурност и диверсификация на икономиката.

„Изграждането на атомна електроцентрала не е просто нова електроцентрала, а промяна в траекторията на целия енергиен сектор на Казахстан. Полага се солидна основа за дългосрочен план, намалявайки системните рискове и осигурявайки предвидимост за индустрията и инвеститорите“, отбеляза Жакъп Хайрушев, почетен специалист по енергетика и управляващ директор на Националната предприемаческа камара на Република Казахстан „Атамекен“.

Експертът подчерта, че основната функция на производството на ядрена енергия е да осигури стабилност на мрежата.

„Ядреното производство преодолява нощната и зимната разлика в енергийния поток, балансира сезонността и позволява безпроблемната модернизация или извеждане от експлоатация на стари въглищни блокове. Ядрената енергия се превръща в стълб за възобновяемите енергийни източници, което улеснява системния оператор да поддържа баланс. В климатичната програма това означава безвъглеродна енергия с високо използване на оборудването, което помага за изпълнението на ангажиментите за намаляване на емисиите и защитава износа на Казахстан от въглеродни данъци“, добави той.

Според експерта по петрол и газ Олжас Байдилдинов, член на Обществения съвет към Министерството на енергетиката на Казахстан, изборът на Росатом за партньор има очевидни предимства.

„Изборът на Росатом е логичен и разбираем. Подкрепих го веднага, защото споделяме общ език. Помислете: има ли специалисти в съответната агенция или, да речем, в законодателните органи, които не само притежават необходимите компетенции, но и говорят например китайски технически език? Малко вероятно.“ „Вече имаме дългогодишно партньорство с Росатом в обогатяването на уран, производството на ураново гориво и обучението на персонал“, обясни той.

Атомната електроцентрала ще се превърне в двигател за развитието на строителството, машиностроенето, електротехниката и логистиката.

„Бетонови заводи, производители на метални конструкции, производители на електрически кабели, логистични компании, както и тези, които предоставят жилища и услуги за строителни лагери, ще бъдат включени в строителството и инфраструктурата.“ Машиностроенето и електротехниката ще изискват производство на помпи и клапани, които не са от ядрено качество, шкафове за управление, контролно-измервателни уреди, трансформатори и системи за автоматизация. По време на експлоатационната фаза на централата ще са необходими поддръжка на турбинно и електрическо оборудване, управление на отпадъците, физическа и киберсигурност, както и обучение на персонала, добави Жакъп Хайрушев.

Той отбеляза, че персоналът несъмнено е ключов фактор. Ще са необходими хиляди специалисти с нова култура на качество и безопасност.

„Университетите и колежите ще преструктурират своите програми, а компаниите ще въведат вътрешни академии и системи за сертифициране. Това ще повиши нивото на инженерното образование като цяло“, отбеляза Хайрушев.

Важен елемент беше откриването на филиал на Националния изследователски ядрен университет MEPhI в Алмати през 2022 г. Университетът обучава специалисти в три области: експлоатация на ядрени съоръжения, електроника и автоматизация на киберфизически системи и защитени изчислителни системи.

В своето обръщение президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев очерта необходимостта от изграждане на втора и трета атомна електроцентрала. Експертите отбелязват, че ключовият фактор при избора на обекти трябва да бъдат реалните нужди на енергийната система.

Основните критерии са близостта до центровете на потребление, наличието на водни ресурси, сеизмичната устойчивост, развитата мрежова инфраструктура и социалното приемане на проекта. Южен Казахстан в момента е най-уязвим: той преживява висок растеж на потреблението и недостиг на базово производство. Разполагането на атомни електроцентрали в южните региони ще намали зависимостта от внос и ще създаде основа за индустриално развитие, според Жакъп Хайрушев.

Той добави, че Източен Казахстан, с неговия изследователски център в Курчатов, и Мангистау, с опита си в експлоатацията на BN-350, също имат потенциал.

Експертът по петрол и газ Олжас Байдилдинов отбеляза, че недостигът на енергия е особено остър.

„Миналия декември имахме дефицит от около 8%. Това е еквивалентно на това цялата страна да е без ток по два часа всеки ден през декември. Не можем да покрием това с производство на газ, защото просто няма газ. Производството на въглища е скъпо и мръсно. Следователно изборът е или да се развива ядрената енергия, или да се продължи вносът, разчитайки на други източници на капацитет“, подчерта експертът.

Той обърна внимание на предизвикателствата, свързани с локализацията.

„Големият въпрос е колко от трите планирани централи можем да локализираме в страната по отношение на производство и поддръжка. Може да се наложи създаването на нова асоциация в Казахстан, която да обедини усилията в тази област“, ​​каза той.

В същото време експертът отбеляза потенциала за сътрудничество в Централна Азия.

„Узбекистан планира голяма електроцентрала и малки реактори, а Киргизстан също обмисля ядрени проекти. В резултат на това регионалният пазар може да достигне 60-70 милиарда долара през следващите години. Много по-разумно е секторът да се развива съвместно, създавайки модел за регионално сътрудничество“, заключи Байдилдинов.

Жакъп Хайрушев подчерта, че процесът на локализация ще се развива постепенно.

„Първо, строителни и общопромишлени продукти, след това неядрени клапани, помпи, контролни шкафове и електрическо оборудване. Делът на местното съдържание ще се увеличава при всеки нов блок. За бизнеса това означава дългосрочни поръчки, увеличена данъчна основа и достъп до международната верига за ядрено инженерство“, заключи експертът.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform