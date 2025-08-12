Новини
Африка и Латинска Америка с интерес към най-новите автомати на "Калашников"

12 Август, 2025 11:11

Те са АК-15К и АК-15СК

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Интерес към модернизираните автомати АК-15К и АК-15СК проявяват държави в Африка, Азия и Латинска Америка, съобщи генералният конструктор на концерна „Калашников“ Сергей Уржумцев.

„Това са държави в Африка, Азия и отчасти в Латинска Америка. Като цяло списъкът с държави е ясен. Традиционно, където изпратихме 103-та, 203-та и така нататък, това са именно тези партньори“, каза той, Тези партньори се интересуват както от АК-15К, АК-15СК, така и от леката картечница РПЛ-7.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Историк

    Натовското оръжие претърпя епичен провал по фронтовете в Украйна.

    Циркът е пълен, даже с участие на публиката от България. Срешно се търси нов геймчейнджър, обаче инженерите по света вече са с китайски родители.

    11:16 12.08.2025

  • 2 Боже

    То няма кой друг. Навремето ние бяхме длъжни да им купуваме боклуците. Спряхме.... и даже заводите им фалираха. Нито коли могат да произвеждат,нито техника

    11:16 12.08.2025

  • 3 Има самое едно НО

    До коментар #2 от "Боже":

    Цялата индустрия, инфраструктура, жилищен фонд, пътища, комуникации, флот, мостове, всичко в България е построено с тази съветска, техника, с КРаЗ, Зил, Газ, Волга, Лада и т. н.. Това което беше построено с руска техника, още работи, и още храни хората и бизнеса в България.

    11:44 12.08.2025

  • 4 Докторът

    До коментар #2 от "Боже":

    Очевидно си далече от бранша. Конкурентът М16 е по-добър, но на полигон в стерилни условия. В реална бойна обставовка е капризен и несигурен. Малко зацапване и край, не става и за бухалка поради лекия приклад. Трябва ли ти безотказно и евтино оръжие в реална бойна обстановка - АК47 е решението. За далечна точна стрелба си има снайпери. А за "фалиралите" оръжейни заводи, купени от предприемчиви бизнесмени за жълти стотинки - това е друга бира.

    11:44 12.08.2025

  • 5 Докторът

    До коментар #2 от "Боже":

    Прочети сравнителните анализи за АК 47 и М16 след войната във Виетнам

    11:50 12.08.2025