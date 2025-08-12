Африка и Латинска Америка с интерес към най-новите автомати на "Калашников"

Интерес към модернизираните автомати АК-15К и АК-15СК проявяват държави в Африка, Азия и Латинска Америка, съобщи генералният конструктор на концерна „Калашников“ Сергей Уржумцев.
„Това са държави в Африка, Азия и отчасти в Латинска Америка. Като цяло списъкът с държави е ясен. Традиционно, където изпратихме 103-та, 203-та и така нататък, това са именно тези партньори“, каза той, Тези партньори се интересуват както от АК-15К, АК-15СК, така и от леката картечница РПЛ-7.
1 Историк
Циркът е пълен, даже с участие на публиката от България. Срешно се търси нов геймчейнджър, обаче инженерите по света вече са с китайски родители.
11:16 12.08.2025
2 Боже
Коментиран от #3, #4, #5
11:16 12.08.2025
3 Има самое едно НО
До коментар #2 от "Боже":Цялата индустрия, инфраструктура, жилищен фонд, пътища, комуникации, флот, мостове, всичко в България е построено с тази съветска, техника, с КРаЗ, Зил, Газ, Волга, Лада и т. н.. Това което беше построено с руска техника, още работи, и още храни хората и бизнеса в България.
11:44 12.08.2025
4 Докторът
До коментар #2 от "Боже":Очевидно си далече от бранша. Конкурентът М16 е по-добър, но на полигон в стерилни условия. В реална бойна обставовка е капризен и несигурен. Малко зацапване и край, не става и за бухалка поради лекия приклад. Трябва ли ти безотказно и евтино оръжие в реална бойна обстановка - АК47 е решението. За далечна точна стрелба си има снайпери. А за "фалиралите" оръжейни заводи, купени от предприемчиви бизнесмени за жълти стотинки - това е друга бира.
11:44 12.08.2025
5 Докторът
До коментар #2 от "Боже":Прочети сравнителните анализи за АК 47 и М16 след войната във Виетнам
11:50 12.08.2025