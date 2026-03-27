Акцизът върху горивата трябва да се намали временно, смятат германците

По-голямата част от германците (80%) смятат мерките на правителството за борба с покачващите се цени на горивата за недостатъчни предвид операцията на САЩ и Израел срещу Иран. Това сочи проучване на Mannheim Research Group проведено по поръчка на ZDF.

58% от анкетираните посочват покачващите се цени на бензина, петрола и газа като сериозен проблем. Само 14% обаче смятат, че правителството прави достатъчно за борба с инфлацията.

73% от анкетираните смятат, че властите трябва временно да намалят акцизите върху горивата, докато една четвърт от анкетираните се противопоставят на това. Тази мярка е популярна сред поддръжниците на всички партии; само по-малко от половината от избирателите на „Зелените“ я подкрепиха.

На 26 март Бундестагът прие законопроект за борба с покачващите се цени на горивата. Той постановява, че операторите на бензиностанции ще могат да повишават цените на горивата само веднъж на ден. Нарушителите на това правило са изправени пред глоба до 100 000 EUR.

Проучването е проведено от 24 до 26 март и включва 1200 респонденти. Допустимата грешка не надвишава 3 процентни пункта.