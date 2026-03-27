Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Акцизът върху горивата трябва да се намали временно, смятат германците

27 Март, 2026 14:55 755 8

  • германия-
  • цени-
  • горива-
  • мерки-
  • граждани-
  • допитване-
  • недоволни

Гражданите не са доволни от предприетите мерки за справяне с поскъпването на горивата

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По-голямата част от германците (80%) смятат мерките на правителството за борба с покачващите се цени на горивата за недостатъчни предвид операцията на САЩ и Израел срещу Иран. Това сочи проучване на Mannheim Research Group проведено по поръчка на ZDF.

58% от анкетираните посочват покачващите се цени на бензина, петрола и газа като сериозен проблем. Само 14% обаче смятат, че правителството прави достатъчно за борба с инфлацията.

73% от анкетираните смятат, че властите трябва временно да намалят акцизите върху горивата, докато една четвърт от анкетираните се противопоставят на това. Тази мярка е популярна сред поддръжниците на всички партии; само по-малко от половината от избирателите на „Зелените“ я подкрепиха.

На 26 март Бундестагът прие законопроект за борба с покачващите се цени на горивата. Той постановява, че операторите на бензиностанции ще могат да повишават цените на горивата само веднъж на ден. Нарушителите на това правило са изправени пред глоба до 100 000 EUR.

Проучването е проведено от 24 до 26 март и включва 1200 респонденти. Допустимата грешка не надвишава 3 процентни пункта.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де

    8 0 Отговор
    Абе то не само германците така мислят-ама пуста корупция-пуста политическа алчност и продажност. Вече дрането на стадото е брутално-и не само у нас а в цяла Европа

    Коментиран от #7

    15:05 27.03.2026

  • 2 Още много

    5 0 Отговор
    и всякакви санкции. Пакетите трябва да станат 13 и да са фатални за управляващите .. умници .. на ЕС

    15:08 27.03.2026

  • 3 за вас твърдо НЕ

    2 0 Отговор
    пак ни прееахте с кривата си политика

    15:08 27.03.2026

  • 4 неудобен въпрос

    3 0 Отговор
    Намалянето на акциза ще облагодетелства всички дори милиардерите с лимузините, а нямат ли си скоро някакви избори и да предложат целева помощ 20 евро за гориво само за най-нуждаещите се студенти като у нас от Факултето или от 100-липиново?

    15:12 27.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гочо

    1 0 Отговор
    С други думи,ако намалят акциза,това ще е помощ за всички,т.е всички ще са равни пред закона.Не е тъй тук...

    16:17 27.03.2026

  • 7 Обаче

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да де":

    на държавата не и изнася да се лиши от едни много и лесни пари. Така се запълва и без това зануления бюджет. Гражданиате.. тях кучетата ги яли, по едни 20Е еднократно и айде..

    16:41 27.03.2026

  • 8 Цървул

    1 0 Отговор
    На германците им трябва нова " зелена сделка " , за да имат абсолютна енергийна независимост . Да минат на фотосинтеза . И след тях и целия европейски съюз . На крачка са от тази стъпка . Така ще спрат ползването на петрол и газ изобщо .

    17:26 27.03.2026