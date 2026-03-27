Испания може и да не удържи инфлацията

27 Март, 2026 15:21 1 091 5

Зависи колко ще продължи конфликтът в Иран

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Банката на Испания (централната банка) не изключва възможността инфлацията в страната да достигне почти 6% тази година, ако конфликтът за Иран продължи. Това се посочва в доклад, публикуван на уебсайта на банката.

По този начин „процентът на инфлация за 2026 г. се ревизира нагоре“ до 3%. „Трябва да се отбележи, че сценарии, характеризиращи се с по-продължителни смущения на енергийните пазари, биха могли да доведат до покачване на инфлацията съответно до 5,9% и 3,2% през 2026 г. и 2027 г.“, отбеляза банката.

„Настоящата прогноза, подвластна на особено висока степен на несигурност в резултат на развитието на конфликта в Близкия изток, включва намаляване на прогнозирания темп на растеж на БВП за 2026 г. с една десета от процентния пункт, до 2,3%, в сравнение със сценария, който съществуваше преди нападението срещу Иран“, добави Централната банка.

По-рано Националният статистически институт на кралството съобщи, че годишната инфлация в Испания през март е била 3,3%, в сравнение с 2,3% през предходния месец. Тази тенденция се дължи до голяма степен на покачващите се цени на горивата.

През юли 2022 г. инфлацията в Испания достигна 10,8%, най-високото ниво от 1984 г. насам.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварска медия

    6 0 Отговор
    А тука как е???

    Коментиран от #3

    15:43 27.03.2026

  • 2 хмммм

    5 0 Отговор
    Оправдания за некадърното управление на Испания. Нали всички ще са зле, ако е от това.

    15:51 27.03.2026

  • 3 Оня с потребителската кошница

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Краварска медия":

    Туква вече трети месец имаме дефлация!

    15:57 27.03.2026

  • 4 Гост

    4 0 Отговор
    Като прибрали на безплатно отглеждане половин африка , така ще е , и по зле ще става.

    16:41 27.03.2026

  • 5 Имоти Барселона

    2 0 Отговор
    А в България за една година над 20% само заплатите не мърдат, все пак имаме нещо стабилно!

    17:34 27.03.2026