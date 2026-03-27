Испания може и да не удържи инфлацията

Банката на Испания (централната банка) не изключва възможността инфлацията в страната да достигне почти 6% тази година, ако конфликтът за Иран продължи. Това се посочва в доклад, публикуван на уебсайта на банката.

По този начин „процентът на инфлация за 2026 г. се ревизира нагоре“ до 3%. „Трябва да се отбележи, че сценарии, характеризиращи се с по-продължителни смущения на енергийните пазари, биха могли да доведат до покачване на инфлацията съответно до 5,9% и 3,2% през 2026 г. и 2027 г.“, отбеляза банката.

„Настоящата прогноза, подвластна на особено висока степен на несигурност в резултат на развитието на конфликта в Близкия изток, включва намаляване на прогнозирания темп на растеж на БВП за 2026 г. с една десета от процентния пункт, до 2,3%, в сравнение със сценария, който съществуваше преди нападението срещу Иран“, добави Централната банка.

По-рано Националният статистически институт на кралството съобщи, че годишната инфлация в Испания през март е била 3,3%, в сравнение с 2,3% през предходния месец. Тази тенденция се дължи до голяма степен на покачващите се цени на горивата.

През юли 2022 г. инфлацията в Испания достигна 10,8%, най-високото ниво от 1984 г. насам.