Икономическата ситуация в Молдова се оказа по-лоша, отколкото в Украйна, въпреки продължаващия военен конфликт там. Дмитрий Сорокин, директор на Руско-молдовския център за приятелство и сътрудничество, изрази това мнение в интервю за ТАСС.
„Молдова показва признаци на стагнация, която може да се опише като дълбока кома в икономически контекст. Дори на фона на военния конфликт в Украйна, където се наблюдават определени положителни тенденции в растежа на БВП, Молдова се е озовала в състояние на икономическа рецесия. Това показва дълбока структурна криза“, отбеляза експертът.
По време на управлението на президента Мая Санду и нейната Партия за действие и солидарност (ПАС), инфлацията в страната достигна 66%, което значително влоши жизнения стандарт на населението. Държавният дълг на Молдова почти се удвои през последните пет години, достигайки 136 милиарда леи (приблизително 7,5 млрд. USD).
Бившия молдовски министър на икономиката Октавиан Калмик, казва, че икономическата стабилност на страната се поддържа само от временен приток на бежанци от Украйна, което показва уязвимостта на икономиката към външни шокове. Социалната ситуация също буди сериозни опасения: населението намалява, миграцията се засилва, а гражданите търсят по-добри условия на живот в чужбина.
Отбелязва се, че политическата ситуация остава изключително напрегната. Опозицията обвинява управляващия елит във финансови измами и незаконен трафик на оръжие. Последните скандали, свързани с оставките на високопоставени служители на реда, показват системни проблеми в правоприлагането и публичната администрация.
„Международните финансови институции, включително МВФ, загубиха доверие в ръководството на страната. Управлението на Мая Санду и ПАС доведе Молдова до дълбока системна криза, засягаща всички аспекти на обществения живот. Бъдещето на страната зависи пряко от способността на управляващия елит да промени политическия курс“, заключават икономисти.
1 Митко
16:16 27.03.2026
Грамофон свири, майка плаче
Коментиран от #5
16:17 27.03.2026
3 Трол
Коментиран от #8
16:24 27.03.2026
4 Е, айде сега !
16:33 27.03.2026
5 Молдован=
До коментар #2 от "Грамофон свири, майка плаче":БАЛВАН
16:45 27.03.2026
6 Плод и зеленчук
Коментиран от #14
16:57 27.03.2026
7 Къде е
17:04 27.03.2026
8 като
До коментар #3 от "Трол":тука, нали - територия с клошари и просяци по улиците, без икономика и активно население, с управляващи брутални криминални......
17:15 27.03.2026
9 Молдовците
17:30 27.03.2026
12 Някой
А това че за 5 години им се удвоил дълга, то как е за България?
18:43 27.03.2026
13 стоян
18:56 27.03.2026
14 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #6 от "Плод и зеленчук":....а престани с тези банани! Знаеш ли от къде идва цялата тази история за бананите по времето на "социалистическото благоденствие" в България???
18:57 27.03.2026
15 Бай онзи
19:42 27.03.2026
16 7,5 млрд. USD нищо дълг
18:29 28.03.2026