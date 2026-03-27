Положението в Молдова е по-тежко и от това в Украйна

Положението в Молдова е по-тежко и от това в Украйна

27 Март, 2026 16:11 3 097 16

В страната има стагнация, която може да се опише като състояние на дълбока кома

Положението в Молдова е по-тежко и от това в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Икономическата ситуация в Молдова се оказа по-лоша, отколкото в Украйна, въпреки продължаващия военен конфликт там. Дмитрий Сорокин, директор на Руско-молдовския център за приятелство и сътрудничество, изрази това мнение в интервю за ТАСС.

„Молдова показва признаци на стагнация, която може да се опише като дълбока кома в икономически контекст. Дори на фона на военния конфликт в Украйна, където се наблюдават определени положителни тенденции в растежа на БВП, Молдова се е озовала в състояние на икономическа рецесия. Това показва дълбока структурна криза“, отбеляза експертът.

По време на управлението на президента Мая Санду и нейната Партия за действие и солидарност (ПАС), инфлацията в страната достигна 66%, което значително влоши жизнения стандарт на населението. Държавният дълг на Молдова почти се удвои през последните пет години, достигайки 136 милиарда леи (приблизително 7,5 млрд. USD).

Бившия молдовски министър на икономиката Октавиан Калмик, казва, че икономическата стабилност на страната се поддържа само от временен приток на бежанци от Украйна, което показва уязвимостта на икономиката към външни шокове. Социалната ситуация също буди сериозни опасения: населението намалява, миграцията се засилва, а гражданите търсят по-добри условия на живот в чужбина.

Отбелязва се, че политическата ситуация остава изключително напрегната. Опозицията обвинява управляващия елит във финансови измами и незаконен трафик на оръжие. Последните скандали, свързани с оставките на високопоставени служители на реда, показват системни проблеми в правоприлагането и публичната администрация.

„Международните финансови институции, включително МВФ, загубиха доверие в ръководството на страната. Управлението на Мая Санду и ПАС доведе Молдова до дълбока системна криза, засягаща всички аспекти на обществения живот. Бъдещето на страната зависи пряко от способността на управляващия елит да промени политическия курс“, заключават икономисти.


  • 1 Митко

    20 1 Отговор
    А какво става с Илан Шор

    16:16 27.03.2026

  • 2 Грамофон свири, майка плаче

    58 5 Отговор
    Това е, заради "правилната" демокрация

    Коментиран от #5

    16:17 27.03.2026

  • 3 Трол

    11 31 Отговор
    Членството в ЕС ще вдигне рязко жизнения стандарт на Молдова.

    Коментиран от #8

    16:24 27.03.2026

  • 4 Е, айде сега !

    46 5 Отговор
    Мамалигарите нали им бЕха братя, що не помагат. Май, май Майчето Санду ще хваща пътя, нали си има румънски паспорт.

    16:33 27.03.2026

  • 5 Молдован=

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Грамофон свири, майка плаче":

    БАЛВАН

    16:45 27.03.2026

  • 6 Плод и зеленчук

    22 4 Отговор
    А банани имат ли достатъчно?

    Коментиран от #14

    16:57 27.03.2026

  • 7 Къде е

    20 2 Отговор
    Мая на Сандо ? Къде е тая шматка ?

    17:04 27.03.2026

  • 8 като

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    тука, нали - територия с клошари и просяци по улиците, без икономика и активно население, с управляващи брутални криминални......

    17:15 27.03.2026

  • 9 Молдовците

    9 11 Отговор
    Говорят руски ,затова е така ,руский мир

    17:30 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой

    14 0 Отговор
    Молдова ще се цепи. Въпросът е само мирно или с война и на какви части.
    А това че за 5 години им се удвоил дълга, то как е за България?

    18:43 27.03.2026

  • 13 стоян

    12 4 Отговор
    Тая мало...умната Мая Санду е назначена от Брюксел и то под носа на самоувереният Путин който беше безсилен като подкрепяше свой кандидат който не можа да спечели. Тя няма Молдавско гражданство а е с Румънско -- назначена тъй като е завършила в Америка още там са я определили за Президент на Молдава . Положението на Молдавии и на народа никого не го интересува Западните колонизатори мислят да я използват срещу Русия това за тях е достатъчно останалото не е им интересно. На всичко това Путин как реагира -- само гледа без да върши нещо защото той обича да не прави нищо !--само да гледа и да чака какво ще стане .

    18:56 27.03.2026

  • 14 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Плод и зеленчук":

    ....а престани с тези банани! Знаеш ли от къде идва цялата тази история за бананите по времето на "социалистическото благоденствие" в България???

    18:57 27.03.2026

  • 15 Бай онзи

    7 1 Отговор
    Ще пишете правилни коментари иначе.....гумичка.

    19:42 27.03.2026

  • 16 7,5 млрд. USD нищо дълг

    2 0 Отговор
    имат късмет че не са се паднали на тиквата да ги краде

    18:29 28.03.2026