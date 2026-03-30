Джефри Сакс: Ситуацията в Близкия изток може да прерасне в Трета световна война

Ескалацията на напрежението в Близкия изток носи реален риск от прерастване в много по-широк международен конфликт. Това предупреждение отправя икономистът Джефри Сакс, според когото текущата ситуация може да излезе извън регионалните си рамки и да доведе до глобална криза.

В интервю за азиатското издание Nikkei той подчертава, че развитието на събитията в региона вече показва признаци на опасна ескалация. По думите му нараства вероятността конфликтът да въвлече повече държави и съюзнически структури, което значително увеличава риска от неконтролируема верижна реакция.

Сакс обръща внимание на т.нар. ефект на доминото, при който първоначални военни действия водят до последващо включване на нови участници. Според него именно тази динамика прави ситуацията особено рискова, тъй като съвременните конфликти рядко остават ограничени в рамките на една държава или регион.

Икономистът предупреждава и за отслабването на традиционните механизми за контрол на напрежението. Дипломатическите усилия, които в миналото са играели ключова роля за ограничаване на подобни кризи, днес изглеждат по-малко ефективни. Това създава предпоставки за по-бърза ескалация и увеличава вероятността от грешки в преценката на участващите страни.

Според Сакс, опасността не е само военна. Той подчертава, че подобно развитие би имало сериозни последици за глобалната икономика. В условията на силно взаимосвързани пазари всяко задълбочаване на конфликта може да доведе до сътресения в ключови сектори, включително енергетиката и международната търговия.

Ескалацията в Близкия изток идва в момент, в който светът вече е изправен пред редица кризи и напрежения в различни региони. Натрупването на подобни фактори увеличава риска от по-мащабна дестабилизация, която може да засегне както политическата, така и икономическата система в глобален план.

Предупреждението на Джефри Сакс очертава тревожна перспектива, при която локален конфликт може да прерасне в събитие с глобални последици. В тази ситуация въпросът вече не е дали напрежението ще се отрази на света, а до каква степен и колко бързо това може да се случи.