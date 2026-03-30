Джефри Сакс: Ситуацията в Близкия изток може да прерасне в Трета световна война

Ескалацията на напрежението в Близкия изток носи реален риск от прерастване в много по-широк международен конфликт. Това предупреждение отправя икономистът Джефри Сакс, според когото текущата ситуация може да излезе извън регионалните си рамки и да доведе до глобална криза.
В интервю за азиатското издание Nikkei той подчертава, че развитието на събитията в региона вече показва признаци на опасна ескалация. По думите му нараства вероятността конфликтът да въвлече повече държави и съюзнически структури, което значително увеличава риска от неконтролируема верижна реакция.
Сакс обръща внимание на т.нар. ефект на доминото, при който първоначални военни действия водят до последващо включване на нови участници. Според него именно тази динамика прави ситуацията особено рискова, тъй като съвременните конфликти рядко остават ограничени в рамките на една държава или регион.
Икономистът предупреждава и за отслабването на традиционните механизми за контрол на напрежението. Дипломатическите усилия, които в миналото са играели ключова роля за ограничаване на подобни кризи, днес изглеждат по-малко ефективни. Това създава предпоставки за по-бърза ескалация и увеличава вероятността от грешки в преценката на участващите страни.
Според Сакс, опасността не е само военна. Той подчертава, че подобно развитие би имало сериозни последици за глобалната икономика. В условията на силно взаимосвързани пазари всяко задълбочаване на конфликта може да доведе до сътресения в ключови сектори, включително енергетиката и международната търговия.
Ескалацията в Близкия изток идва в момент, в който светът вече е изправен пред редица кризи и напрежения в различни региони. Натрупването на подобни фактори увеличава риска от по-мащабна дестабилизация, която може да засегне както политическата, така и икономическата система в глобален план.
Предупреждението на Джефри Сакс очертава тревожна перспектива, при която локален конфликт може да прерасне в събитие с глобални последици. В тази ситуация въпросът вече не е дали напрежението ще се отрази на света, а до каква степен и колко бързо това може да се случи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:55 30.03.2026
10:55 30.03.2026
11:01 30.03.2026
11:12 30.03.2026
Коментиран от #11, #14
11:23 30.03.2026
Коментиран от #8
11:24 30.03.2026
Коментиран от #10, #15
11:30 30.03.2026
8 Стенли
До коментар #6 от "Мартин Картофски 🥔":Много точно казано , хубавото е че предстои пролет и лято а пък и ще стопим някое килице😁
11:31 30.03.2026
11:31 30.03.2026
До коментар #7 от "Българин":ТОЙ Е НА 80 ГОДИНИ.КАКВИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ?
11:33 30.03.2026
До коментар #5 от "този е плитко мислещ!":Плиткомислещия си ти . Ама с Ай Кю на мушкато - толкова !
11:37 30.03.2026
12:03 30.03.2026
12:04 30.03.2026
До коментар #5 от "този е плитко мислещ!":То европа отдавна в положението на жаба. Той жаба сварявал... Абе клонират ли ви такива и@ оти?
12:16 30.03.2026
До коментар #7 от "Българин":Тръмп форевър, за десетелетия, столетия, хилядолетия, за вечността! Сенилният Тръмп е безсмъртен!
12:19 30.03.2026
12:39 30.03.2026