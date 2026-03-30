Джефри Сакс: Ситуацията в Близкия изток може да прерасне в Трета световна война

30 Март, 2026 10:47 1 701 16

Развитието на събитията в региона вече показва признаци на опасна ескалация

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ескалацията на напрежението в Близкия изток носи реален риск от прерастване в много по-широк международен конфликт. Това предупреждение отправя икономистът Джефри Сакс, според когото текущата ситуация може да излезе извън регионалните си рамки и да доведе до глобална криза.

В интервю за азиатското издание Nikkei той подчертава, че развитието на събитията в региона вече показва признаци на опасна ескалация. По думите му нараства вероятността конфликтът да въвлече повече държави и съюзнически структури, което значително увеличава риска от неконтролируема верижна реакция.

Сакс обръща внимание на т.нар. ефект на доминото, при който първоначални военни действия водят до последващо включване на нови участници. Според него именно тази динамика прави ситуацията особено рискова, тъй като съвременните конфликти рядко остават ограничени в рамките на една държава или регион.

Икономистът предупреждава и за отслабването на традиционните механизми за контрол на напрежението. Дипломатическите усилия, които в миналото са играели ключова роля за ограничаване на подобни кризи, днес изглеждат по-малко ефективни. Това създава предпоставки за по-бърза ескалация и увеличава вероятността от грешки в преценката на участващите страни.

Според Сакс, опасността не е само военна. Той подчертава, че подобно развитие би имало сериозни последици за глобалната икономика. В условията на силно взаимосвързани пазари всяко задълбочаване на конфликта може да доведе до сътресения в ключови сектори, включително енергетиката и международната търговия.

Ескалацията в Близкия изток идва в момент, в който светът вече е изправен пред редица кризи и напрежения в различни региони. Натрупването на подобни фактори увеличава риска от по-мащабна дестабилизация, която може да засегне както политическата, така и икономическата система в глобален план.

Предупреждението на Джефри Сакс очертава тревожна перспектива, при която локален конфликт може да прерасне в събитие с глобални последици. В тази ситуация въпросът вече не е дали напрежението ще се отрази на света, а до каква степен и колко бързо това може да се случи.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА АМА НЕ

    15 3 Отговор
    НЯМА КАК СТАНЕ И ТО ПРИ ВСЕКИ КОНФЛИКТ ТОВА СЕ ГОВОРИ.НАШИТЕ ЕВРОАТЛАНТИЦ И СА СЕ ПОКРИЛИ ДЪЛБОКО И НЕ ИСКАТ ДА ХОДЯТ НА ТЕРЕН , НИТО В УКРАЙНА НИТО В ИРАН.

    10:55 30.03.2026

  • 2 то си е война

    10 1 Отговор
    що дели конфликтите . източника е един юса и европа . така са участващи иран, кувейт, оае, саудитска арабия, украйна, азарбайджан , армения, катар , израел , йемен , а това е достатъчно . петрол няма и в украйна . затова просят .

    10:55 30.03.2026

  • 3 Стенли

    18 2 Отговор
    Мда всички ругаха Путин ,а то какво излезе че бай Дончо забърка по големи каши и то не че той толкова желаеше а беше накаран от неговия господар еврейския главо рез , хубавото е че предстоят избори във фащ и донякъде може да подреждат крилата на бай Дончо и пак питам защо този така наречен ЕС не наложи санкции на еврейското гето наречено израел и на фащ както направи с Руската федерация , че дори чак спря руските телевизии аман от тези двойни стандарти

    11:01 30.03.2026

  • 4 ДЖЕФРИИИИ

    13 0 Отговор
    ....СВЕТА СЕ "УПРАВЛЯВА" ОТ ИДЬоТИИИИИ НЕ Е ЛИ ЯСНО ВЕЧЕ

    11:12 30.03.2026

  • 5 този е плитко мислещ!

    1 16 Отговор
    това е несъстоятелно твърдение.Много по опасна е войната на просия в украйна.Ако някой попита ,защо....защото в залива около иран са МНООго богати държави ,които нямат никаква цел да се самоунищожат и една много по бедна държава иран ,която няма оръжията за да ги унищожи.Докато при войната на просия ,отиваме във вариант в ,която жабата ако се усети ,че отива на сваряване има моща на атома и може да унищожи света на маймуно-човеците...Но тогава ще дойде света на вълците и хлебарките!

    Коментиран от #11, #14

    11:23 30.03.2026

  • 6 Мартин Картофски 🥔

    7 0 Отговор
    Купувайте колелета, докато не са поскъпнали и те. Вкарвайте Голфу в гаража зазимен да чака по-спокойни времена.

    Коментиран от #8

    11:24 30.03.2026

  • 7 Българин

    0 14 Отговор
    Ми нека прераства! Тръмп само ще спечели от това! И пари, а и влияние! Неговият авторитет е неоспорим, той ще остане Лидер на света следващите десетилетия!

    Коментиран от #10, #15

    11:30 30.03.2026

  • 8 Стенли

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мартин Картофски 🥔":

    Много точно казано , хубавото е че предстои пролет и лято а пък и ще стопим някое килице😁

    11:31 30.03.2026

  • 9 ганди

    2 5 Отговор
    кречеталото на сорос си изкарва прехраната. Така че нека не му обръщаме внимание, той се бори за хляба си.

    11:31 30.03.2026

  • 10 ЧАКАЙ МАЛКО

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    ТОЙ Е НА 80 ГОДИНИ.КАКВИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ?

    11:33 30.03.2026

  • 11 жик так

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "този е плитко мислещ!":

    Плиткомислещия си ти . Ама с Ай Кю на мушкато - толкова !

    11:37 30.03.2026

  • 12 Цвете

    7 0 Отговор
    САМО ПИТАМ, КОЙ ЗАПОЧНА ПЪРВИ И КЪДЕ СЕ СЛУЧИ?

    12:03 30.03.2026

  • 14 Парс

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "този е плитко мислещ!":

    То европа отдавна в положението на жаба. Той жаба сварявал... Абе клонират ли ви такива и@ оти?

    12:16 30.03.2026

  • 15 америчка звезда

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Тръмп форевър, за десетелетия, столетия, хилядолетия, за вечността! Сенилният Тръмп е безсмъртен!

    12:19 30.03.2026

  • 16 !!!?

    1 3 Отговор
    Джефри Сакс - душеприказчик на кремълската фашистка хунта и демонизатор на Запада !!!?

    12:39 30.03.2026