Немски индустриален гигант приканва българите зад граница да се завърнат

„Аз нямам намерение да се връщам в България, но искам вие да ме убедите в противното.“ С тези думи млада инженерка се спира пред щанда на „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ и „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“ по време на кариерния форум на платформата Bulgaria Wants You в престижната The Royal Geographical Society в Лондон.

Сцената е показателна – не просто разговор за работа, а истински сблъсък между два свята: сигурността на емиграцията и все по-силния зов на Родината. Кадровата криза обръща посоката – от износ към връщане на таланти. „Предизвикателството, с което най-често се сблъскваме в подбора на кадри са инженерните и технически позиции, както и производствено-оперативният персонал. Пазарът е силно конкурентен, кандидатите са ограничени като брой, а изискваните компетенции са специфични“, признава Златина Димитрова от екип „Човешки ресурси“ на „Либхер“. По думите ѝ индустриалният бум в Пловдив и региона изпреварва наличните кадри. Двата завода на немския концерн - „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ и „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“ в Тракия икономическа зона се местят в ново мащабно производствено хале, в което ще се произвеждат високотехнологични аерокосмически компоненти – части за колесници, климатични системи, системи за управление на полета и др. Новото производство ще допълни досегашното портфолио на компаниите, което обхваща отоплителни, вентилационни и охладителни системи за релсов транспорт, охлаждащи агрегати за хладилни полуремаркета, както и бетонна техника – автобетоновози и бетонови инсталации.

„Тракия икономическа зона се превърна в индустриалния хъб на България. Имаме нужда от хората, които напуснаха страната преди години. Искаме да си ги върнем“, подчертава Димитрова. Липсата на специалисти вече принуждава бизнеса да търси работници от трети страни – сигнал, че българската икономика е достигнала критична точка.

За участие в събитието в Лондон на 22 март се регистрират над 1000 българи, а повече от 300 от тях разговарят лично с представителите на „Либхер“.

Интересното – първите им въпроси не са за заплащането. „Най-често задаваните въпроси бяха свързани с това, как се живее в България, каква е реалната икономическа обстановка и какви са възможностите“, разказва Димитрова. Причината – информацията, която достига до тях чрез медиите, често е негативна и твърде разнопосочна.

Повечето от тях живеят в чужбина между 10 - 20 години, а историите им са показателни: счетоводителка споделя, че е ограничена в кариерното си развитие, поради дискриминационно отношение към нея като чужденка; специалисти от IT сектора обмислят завръщане; семейства се разкъсват между деца, които искат да се приберат, и родители, оставащи в Англия; млади хора със собствен бизнес искат да се ориентират как да го развият в Родината. „Нещата в Англия не са такива, каквито бяха преди 10 години, например“, подчертават повечето от тях, някои от които на високи ръководни постове в Албиона. Много от присъстващите са изградили живота си във Великобритания, но усещат липса – не толкова финансова, колкото човешка.

Представителите на Либхер се опитват да променят нагласите с реални аргументи: бързо развиваща се икономика, стабилни работодатели, структурирана бонусна система и социални придобивки, по-ниски разходи за живот. „Разликата в стандарта на живот е съществена: едно е да покриваш високите разходи в Лондон, а друго – предимството на собствено жилище в региона и гарантирана, дългосрочна заетост при надежден работодател“, коментира Димитрова. От посетители на изложението тя е разбрала, че по неофициални данни за 2025 г. най-много по родните си места се връщат поляци, следват румънци, българите са на трето място – за изминалата година около 11 000 българи са се завърнали от Англия.

Тенденцията е ясна – миграцията започва да обръща посоката си. Въпреки мащаба, за работодателите успехът има човешко измерение. „Ако дори само един човек реши да се прибере в България заради този разговор – значи сме постигнали нещо“, казва HR специалистът.

Примерите вече са налице – българи, върнали се от Германия, днес работят успешно в компаниите на „Либхер“ в Тракия икономическа зона.

Събитието в Лондон не е просто изложение на работодатели. То се превръща в емоционално пространство, в което българите търсят не само работа, а принадлежност, среща с корените.

Сред вдъхновяващите лица на сцената са Мария Илиева, Стилиян Петров, Велизар Величков и Александър Каролев – хора, които също разказват за избора да бъдеш част от България.

Големият въпрос остава: ще се върнат ли? Отговорът не е еднозначен. Но едно е сигурно – българският бизнес вече не чака. Той активно търси своите хора.