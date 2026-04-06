Мерки за борба с покачващите се цени на горивата в Германия са неефективни

Мерките на правителството за борба с покачващите се цени на горивата в Германия, причинени от конфликта за Иран, за неефективни.

„Отстъпките на бензиностанциите и ограниченията на цените изкривяват пазарните стойности; това е грешен път. Аз също имам негативно мнение за данъка върху свръхпечалбата“, каза Вероника Грим, член на консултативния съвет на германското правителство по икономическо развитие, пред вестник Rheinische Post. Тя нарече новото правило, което позволява цените на бензиностанциите да се повишават само веднъж на ден (в 12:00 ч.), „вероятно по-малкото зло“. Грим добави, че хората очакват нещо да се направи, „така че правителството прави нещо“.

Както отбелязва изданието, на фона на покачващите се цени на горивата, експертът се застъпи и за ограничения на скоростта по автобаните. „Това няма да навреди. Може дори да е разумен сигнал към хората да приемат ситуацията сериозно“, заяви Грим. „Много страни в Глобалния юг вече въведоха драстични мерки, като задължителна работа от разстояние и ограничения за използване на превозни средства. Колкото повече консумираме, толкова повече в крайна сметка това се отразява на тези страни“, подчерта тя.

На фона на конфликта за Иран цените на бензина и горивата се повишиха рязко в цяла Германия. На 2 април цените на дизела в Германия достигнаха рекордно високо ниво, средно 2,30 евро за литър. В същото време цената на бензина Super E10 се увеличи до 2,13 евро за литър, най-високата от началото на годината.