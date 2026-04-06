Мерки за борба с покачващите се цени на горивата в Германия са неефективни

Мерките на правителството за борба с покачващите се цени на горивата в Германия, причинени от конфликта за Иран, за неефективни.
„Отстъпките на бензиностанциите и ограниченията на цените изкривяват пазарните стойности; това е грешен път. Аз също имам негативно мнение за данъка върху свръхпечалбата“, каза Вероника Грим, член на консултативния съвет на германското правителство по икономическо развитие, пред вестник Rheinische Post. Тя нарече новото правило, което позволява цените на бензиностанциите да се повишават само веднъж на ден (в 12:00 ч.), „вероятно по-малкото зло“. Грим добави, че хората очакват нещо да се направи, „така че правителството прави нещо“.
Както отбелязва изданието, на фона на покачващите се цени на горивата, експертът се застъпи и за ограничения на скоростта по автобаните. „Това няма да навреди. Може дори да е разумен сигнал към хората да приемат ситуацията сериозно“, заяви Грим. „Много страни в Глобалния юг вече въведоха драстични мерки, като задължителна работа от разстояние и ограничения за използване на превозни средства. Колкото повече консумираме, толкова повече в крайна сметка това се отразява на тези страни“, подчерта тя.
На фона на конфликта за Иран цените на бензина и горивата се повишиха рязко в цяла Германия. На 2 април цените на дизела в Германия достигнаха рекордно високо ниво, средно 2,30 евро за литър. В същото време цената на бензина Super E10 се увеличи до 2,13 евро за литър, най-високата от началото на годината.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:22 06.04.2026
2 В Унгария са най ефективни
10:25 06.04.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "В Унгария са най ефективни":Държавата не е длъжна да компенсира чужди граждани.
10:27 06.04.2026
5 заблудени офси
дето ще блеят пак скоро
10:30 06.04.2026
6 Слагам плюс
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Така е
10:32 06.04.2026
9 Унгария
10:34 06.04.2026
11 Учом в Австрия винетката 12 евро,
Аз ще ви кажа що, шот са алчни
Викам му, в Австрия е по евтина, тука що толкова къпо, а той ми вика Отивай в Австрия - ю гоу Аустриа хахаха
10:46 06.04.2026
12 абе козляците ,
Дизела 3,50 лева бе .
А пролетниците още не са засяти !!
Пшеницата ще се прибира след два месеца !!
Какво ще правим с тия цени на горивата ?
Цените на храните ще скочат яко тая година .
Ама ще ми ядете д...вия и ще ходите пеша както вървят нещата !
10:46 06.04.2026
16 ДрайвингПлежър
Олигофренска Европа смята, че с нови локдауни ще реши проблема? Е няма!
Петрол има, на границата - само трябва да се помолят.
10:54 06.04.2026
17 Интересно
До коментар #11 от "Учом в Австрия винетката 12 евро,":А колко струва дневната в България и Румъния?
10:56 06.04.2026
18 Все хубай работи
До коментар #12 от "абе козляците ,":Ходене пеша, гладуване, ше станем дълголетници дедо
10:58 06.04.2026
19 Аз за 10 дневни земах
До коментар #17 от "Интересно":Иначе е 9,80 в Австрия а 17,60 в Унгария
11:01 06.04.2026
20 Само питам
Няма такова нещо, говорят се 2 неща, как "да се помогне на бизнеса" и как да се помогне на всички-включително на супер богатите, които не се нуждаят от помощ.
Бойко Борисов и Делян Пеевске са се скрили на предизборни срещи из най-затънтените села. ГЕРБ и ДПС не участват в изборни диспути. Докато Станислав Балабанов, Тошко Йорданов и Радостин Василев хвърлят кал по всички, като първите двама гледат хем да хвърлят кал по всички, хем да не уцелят ГЕРБ и ДПС.
Тошко Йорданов и Радостин Василев са на принципа: Я не сакам да съм у парламенто, я сакам ПП да са извън парламенто.
11:03 06.04.2026
21 В Румъния е 3 евро, в Бг 6 Евро weekend
До коментар #17 от "Интересно":Винетка, еей сея видях в сайта
11:10 06.04.2026
22 Жермания е фалирала от години
11:15 06.04.2026
24 Някой
До коментар #19 от "Аз за 10 дневни земах":Аз смятам, че седмичната винетка у нас трябва са стане 10 дневна, но на същата цена.
11:19 06.04.2026
26 Ок няма
До коментар #24 от "Някой":Да е голяма разликата, пак е по евтино от Унгария
11:35 06.04.2026
