Новини
Бизнес »
Мерки за борба с покачващите се цени на горивата в Германия са неефективни

6 Април, 2026 10:21 1 431 27

  • германия-
  • мерки-
  • цени-
  • гориво-
  • правителство-
  • вероника грим

Редица държави в глобалния Юг вече са въвели драстични мерки, като задължителна работа от разстояние и ограничения за използване на превозни средства

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мерките на правителството за борба с покачващите се цени на горивата в Германия, причинени от конфликта за Иран, за неефективни.

„Отстъпките на бензиностанциите и ограниченията на цените изкривяват пазарните стойности; това е грешен път. Аз също имам негативно мнение за данъка върху свръхпечалбата“, каза Вероника Грим, член на консултативния съвет на германското правителство по икономическо развитие, пред вестник Rheinische Post. Тя нарече новото правило, което позволява цените на бензиностанциите да се повишават само веднъж на ден (в 12:00 ч.), „вероятно по-малкото зло“. Грим добави, че хората очакват нещо да се направи, „така че правителството прави нещо“.

Както отбелязва изданието, на фона на покачващите се цени на горивата, експертът се застъпи и за ограничения на скоростта по автобаните. „Това няма да навреди. Може дори да е разумен сигнал към хората да приемат ситуацията сериозно“, заяви Грим. „Много страни в Глобалния юг вече въведоха драстични мерки, като задължителна работа от разстояние и ограничения за използване на превозни средства. Колкото повече консумираме, толкова повече в крайна сметка това се отразява на тези страни“, подчерта тя.

На фона на конфликта за Иран цените на бензина и горивата се повишиха рязко в цяла Германия. На 2 април цените на дизела в Германия достигнаха рекордно високо ниво, средно 2,30 евро за литър. В същото време цената на бензина Super E10 се увеличи до 2,13 евро за литър, най-високата от началото на годината.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    В Гърция на всеки гражданин дават ваучер за хотел на морето и транспорт за 600 евро.

    10:22 06.04.2026

  • 2 В Унгария са най ефективни

    14 0 Отговор
    Аз отивам да зареждам. За мен 2 евро, за коли с унгарски табели 1,50 евро, е това е вече дискриминация

    Коментиран от #3

    10:25 06.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "В Унгария са най ефективни":

    Държавата не е длъжна да компенсира чужди граждани.

    Коментиран от #6

    10:27 06.04.2026

  • 4 Гориил

    27 3 Отговор
    Русия няма интерес от отварянето на Ормузкия проток и не е забравила 26 000 санкции. Сега е ваш ред да бъдете наказани и да платите висока цена.

    10:30 06.04.2026

  • 5 заблудени офси

    10 0 Отговор
    кат тук на чобан тикван
    дето ще блеят пак скоро

    10:30 06.04.2026

  • 6 Слагам плюс

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Така е

    10:32 06.04.2026

  • 7 Гориил

    9 2 Отговор
    Руското общество отчаяно се надява енергийната криза да нанесе максимални щети на Европа. Следователно, бърз край на войната не е за очакване.

    10:33 06.04.2026

  • 8 ще въведат още

    9 0 Отговор
    но всички преписващи от германските мерки имат сходен проблем . след 5 седмици ще се усети . по изгодно е да се внесе готова продукция отколкото да се внася петрол и да се преработва . дистрибуторите е нормално да удвояват цените . а консумацията в някои региони е по голяма . уж електромобили . електротранспорт . а навсякъде са с газ и нафта, бензин . въглища и мазут има . колкото си искат . щом печелят от соларките да слагат .

    10:34 06.04.2026

  • 9 Унгария

    4 13 Отговор
    Е най алчна та държава, всичко е много скъпо

    10:34 06.04.2026

  • 10 Гориил

    22 2 Отговор
    Сега Европа ще разбере какво е русофобия. Тя е преди всичко жестоко наказание и болезнено възмездие. Москва не прощава на никого и ще нанесе последния удар, когато започне вътрешната деградация и разпад на Европа.

    10:40 06.04.2026

  • 11 Учом в Австрия винетката 12 евро,

    5 1 Отговор
    В Унгария 25 евро 10 дневната, що бе ще е двойно що,
    Аз ще ви кажа що, шот са алчни
    Викам му, в Австрия е по евтина, тука що толкова къпо, а той ми вика Отивай в Австрия - ю гоу Аустриа хахаха

    Коментиран от #17

    10:46 06.04.2026

  • 12 абе козляците ,

    19 0 Отговор
    да ви го нашмуля между ушаците с вашата демокрация и ценности !!!
    Дизела 3,50 лева бе .
    А пролетниците още не са засяти !!
    Пшеницата ще се прибира след два месеца !!
    Какво ще правим с тия цени на горивата ?
    Цените на храните ще скочат яко тая година .
    Ама ще ми ядете д...вия и ще ходите пеша както вървят нещата !

    Коментиран от #18

    10:46 06.04.2026

  • 13 българина

    8 0 Отговор
    когато липсва стока като петрол и газ, но можеш да я купиш от Бензиностанцията, но се правиш на интересен и не щеш, тогава нешата стават мноого интересни за икономиката и инфлацията. Същото важи и за бг бок луци, за които ще гласувате отново

    10:46 06.04.2026

  • 14 дядо дръмпир

    2 2 Отговор
    Неефективни са засега.Но трябва да отбележите ,че покрай великден се Скъсаха да пътуват в германия и на почивки.Та не им се отразяват цените засега.докато Някой българи и българки там Работят през всички дни на великден и получават ДВойно...това е живота който си прави сметката и брои точно той има предимства пред другия ,който брои яваш яваш....

    10:48 06.04.2026

  • 15 Няма

    7 0 Отговор
    изненада. Нит в това че мерките не работят, нито за товя колко неадекватно е правителството на Мерц, както и самият той. Интересно се орчертава, със Шолц, ГСП се простреля, сега с Мерц и Хрисиян дмократите. Зелените се завърнаха около твърдият си електорат 8-10% (с тенденция надолу), а останалите псевдо партии едва ли биха прескочили прага за Бундестаг. Единственото още неизвесто е, колко ще се задържи Мерц, но колкото повече, толкова повече дори закоравелите храд-лайнери проглеждат истината.

    10:53 06.04.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Не случайно АзГ вече изпревариха социалдемократите на Мерц

    Олигофренска Европа смята, че с нови локдауни ще реши проблема? Е няма!
    Петрол има, на границата - само трябва да се помолят.

    10:54 06.04.2026

  • 17 Интересно

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Учом в Австрия винетката 12 евро,":

    А колко струва дневната в България и Румъния?

    Коментиран от #19, #21

    10:56 06.04.2026

  • 18 Все хубай работи

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "абе козляците ,":

    Ходене пеша, гладуване, ше станем дълголетници дедо

    10:58 06.04.2026

  • 19 Аз за 10 дневни земах

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Интересно":

    Иначе е 9,80 в Австрия а 17,60 в Унгария

    Коментиран от #24

    11:01 06.04.2026

  • 20 Само питам

    4 0 Отговор
    Да сте чули у нас политиците или "експертите" или "журналистите" да говорят за това как да "ограниченим използването на превозни средства.
    Няма такова нещо, говорят се 2 неща, как "да се помогне на бизнеса" и как да се помогне на всички-включително на супер богатите, които не се нуждаят от помощ.

    Бойко Борисов и Делян Пеевске са се скрили на предизборни срещи из най-затънтените села. ГЕРБ и ДПС не участват в изборни диспути. Докато Станислав Балабанов, Тошко Йорданов и Радостин Василев хвърлят кал по всички, като първите двама гледат хем да хвърлят кал по всички, хем да не уцелят ГЕРБ и ДПС.

    Тошко Йорданов и Радостин Василев са на принципа: Я не сакам да съм у парламенто, я сакам ПП да са извън парламенто.

    11:03 06.04.2026

  • 21 В Румъния е 3 евро, в Бг 6 Евро weekend

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Интересно":

    Винетка, еей сея видях в сайта

    11:10 06.04.2026

  • 22 Жермания е фалирала от години

    9 1 Отговор
    Нищо не произвежда печата пари само за да е в будна кома и привлича биологични отпадъци за да се размножават на територията й🤣🤣🤣нацистите се надаха на докопат руските ресурси през охрайна ама не стана далаверата и са в мозъчна смърт

    Коментиран от #25

    11:15 06.04.2026

  • 23 Сирииците на Меркел

    5 0 Отговор
    Ще оправят швабите!

    11:19 06.04.2026

  • 24 Някой

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аз за 10 дневни земах":

    Аз смятам, че седмичната винетка у нас трябва са стане 10 дневна, но на същата цена.

    Коментиран от #26

    11:19 06.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ок няма

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Да е голяма разликата, пак е по евтино от Унгария

    11:35 06.04.2026

  • 27 Борис

    1 0 Отговор
    Тук много компетентни мнения на разни охранители и те подобни

    14:05 06.04.2026