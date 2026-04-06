Украйна затвори последния ТЕЦ в контролираната от Киев част на Донецк
Украйна затвори последния ТЕЦ в контролираната от Киев част на Донецк

6 Април, 2026 21:27 1 012 5

  • славянска-
  • тец-
  • донецк-
  • украйна-
  • спрян

Причината е "ситуация със сигурността"

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Славянската топлоелектрическа централа (ТЕЦ), разположена в контролираната от Киев част на Донецката народна република (ДНР), е спряна, съобщи изданието „Страна“.

Това беше последната действаща централа в контролираната от Украйна част на региона, въпреки че всъщност не е произвеждала електроенергия от февруари. Сега ТЕЦ-ът е официално затворен „поради ситуацията със сигурността“.

В края на 2025 г. Украйна започна да изпитва проблеми с електрозахранването поради силни студове и големи щети по инфраструктурата. В енергийния сектор на страната беше обявено извънредно положение. Впоследствие ситуацията беше донякъде стабилизирана, но енергийните компании са принудени редовно да прибягват до планови прекъсвания на електрозахранването в почти всички региони. Към началото на април украинските енергийни компании са възстановили по-малко от половината от повредения капацитет.


    Те руснаците ще я оправят ,още я пуснат да работи.

    21:35 06.04.2026

    То и укрия ще затвори ,не само Донбаскив ТЕЦ

    21:36 06.04.2026

    Че що да работи !?!?! Нали им даваме евтин ток а тука скочи троино ....кът има кой да го плаща .....

    21:48 06.04.2026

    краят...

    22:17 06.04.2026

    Уж побеждавахме пък то....?

    22:19 06.04.2026