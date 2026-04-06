Украйна затвори последния ТЕЦ в контролираната от Киев част на Донецк

Славянската топлоелектрическа централа (ТЕЦ), разположена в контролираната от Киев част на Донецката народна република (ДНР), е спряна, съобщи изданието „Страна“.

Това беше последната действаща централа в контролираната от Украйна част на региона, въпреки че всъщност не е произвеждала електроенергия от февруари. Сега ТЕЦ-ът е официално затворен „поради ситуацията със сигурността“.

В края на 2025 г. Украйна започна да изпитва проблеми с електрозахранването поради силни студове и големи щети по инфраструктурата. В енергийния сектор на страната беше обявено извънредно положение. Впоследствие ситуацията беше донякъде стабилизирана, но енергийните компании са принудени редовно да прибягват до планови прекъсвания на електрозахранването в почти всички региони. Към началото на април украинските енергийни компании са възстановили по-малко от половината от повредения капацитет.