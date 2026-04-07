Киев все още не е разрешил на ЕС да инспектира газопровода „Дружба“

Украйна все още не е разрешила на експертната мисия на ЕС, която посети страната през март, да инспектира газопровода „Дружба“. Говорителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен заяви това на брифинг в Брюксел.
„Наистина, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коста изпратиха писмо до Володимир Зеленски, в което го информираха, че малък екип от експерти е готов да инспектира газопровода и се намира в Украйна. Все още не сме получили отговор на това писмо, но ще ви информирам, когато получим. Нямам информация за маршрута на мисията и не мога да кажа къде се намира тя сега“, каза Итконен.
