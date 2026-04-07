Киев все още не е разрешил на ЕС да инспектира газопровода „Дружба"

Киев все още не е разрешил на ЕС да инспектира газопровода „Дружба“

7 Април, 2026 14:47 924 14

Не е ясно експертите къде са в момента

Киев все още не е разрешил на ЕС да инспектира газопровода „Дружба“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна все още не е разрешила на експертната мисия на ЕС, която посети страната през март, да инспектира газопровода „Дружба“. Говорителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен заяви това на брифинг в Брюксел.

„Наистина, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коста изпратиха писмо до Володимир Зеленски, в което го информираха, че малък екип от експерти е готов да инспектира газопровода и се намира в Украйна. Все още не сме получили отговор на това писмо, но ще ви информирам, когато получим. Нямам информация за маршрута на мисията и не мога да кажа къде се намира тя сега“, каза Итконен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карай..

    29 0 Отговор
    Ние му изпращаме пари..
    За нов златен кенеф
    Европейски

    14:50 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лайнъ.р

    14 0 Отговор
    Лично ще влезе да види как е газъ..

    14:52 07.04.2026

  • 4 Някой

    24 0 Отговор
    Не беше ли петролопровод? Иначе нищо му няма, просто е срязан, за да се краде съдържанието.

    Коментиран от #8

    14:58 07.04.2026

  • 5 Гресирана ватенка

    4 20 Отговор
    Да ходи Орбан на оглед 😁

    15:00 07.04.2026

  • 6 Ако бях на вас щях да им дам един среден

    32 3 Отговор
    но вие сте им подготвили 90 милиарда.
    Какви смешници управляват този измислен съюз не мога да повярвам че е истина.

    15:02 07.04.2026

  • 7 Про стачка

    21 0 Отговор
    Алоооо мисирката нестава въпрос за газ който минава през "Западносибирския газопровод" а за петрол и петролопровод на който името е "Дружба" !
    Аман от тъпи "журналисти" .

    15:05 07.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Инспектори

    14 0 Отговор
    Инспекторите на западния свят потъват и всеки се спасява. С всеки цент от надценки на храни/гориво/енергертика/парно ние финансираме воините. Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    15:14 07.04.2026

  • 10 Това е напълно

    13 0 Отговор
    разбираемо. Зеленски управлява ЕС индиректно.

    Коментиран от #11

    15:27 07.04.2026

  • 11 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Това е напълно":

    зелю дори кога да ходи до тоалетна не управлява

    15:31 07.04.2026

  • 12 Един Въпрос

    4 0 Отговор
    Защо ли?

    15:43 07.04.2026

  • 13 Тома

    3 0 Отговор
    Зеле изпълнява заръката правим се на луд.

    15:51 07.04.2026

  • 14 тогава ес бъмбарите що напират да им

    7 0 Отговор
    харижат 90 милиарда

    Украйна все още не е разрешила на експертната мисия на ЕС, която посети страната

    16:06 07.04.2026