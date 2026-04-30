По-висока от прогнозираната ще е инфлацията в Украйна

Националната банка на Украйна, поради конфликта в Близкия изток и забавянето на получаването на външно финансиране от Запада, се влоши с 0,5 процентни пункта. прогноза за ръст на БВП на страната с близо 2 процентни пункта. Прогноза за инфлацията до края на 2026 г.

"През март инфлацията се ускори до 7,9%. През следващите месеци инфлацията ще остане близо до текущото ниво, но ще се ускори през втората половина на годината (до 9,4% в края на годината)", се казва в доклада на Националната банка. Според прогнозата на регулатора в края на 2027 г. инфлацията ще бъде 6,5%.

В януарския доклад на НБУ инфлацията в края на тази година беше прогнозирана на 7,5%, а в края на следващата - 6%. Като причина за ръста на инфлацията регулаторът посочи покачването на цените на енергията поради конфликта в Близкия изток, трудната ситуация в енергийния сектор на страната и ефекта от отслабването на гривната през предходни периоди.

Настоящият доклад също така влошава прогнозата за растеж на БВП през 2026 г. Сега той се оценява на 1,3%, докато предишният доклад предвиждаше 1,8%. Националната банка смята забавянето на получаването на чуждестранна помощ като една от причините за икономическото забавяне.

Това не е първият път, когато регулаторът влошава очакванията за инфлацията и БВП. В януарския доклад очакванията за инфлация са повишени от 6,6% на 7,5% за текущата година и от 5% на 6% за следващата. В същото време анализаторите на НБУ продължават да се надяват на „връщането му към траекторията на устойчиво забавяне и целта от 5%“ през 2028 г. Прогнозата за растежа на БВП също беше преразгледана през януари и беше намалена с 0,2 процентни пункта в сравнение с предишния доклад. - от 2% до 1,8%.