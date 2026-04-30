По-висока от прогнозираната ще е инфлацията в Украйна

Националната банка на Украйна, поради конфликта в Близкия изток и забавянето на получаването на външно финансиране от Запада, се влоши с 0,5 процентни пункта. прогноза за ръст на БВП на страната с близо 2 процентни пункта. Прогноза за инфлацията до края на 2026 г.
"През март инфлацията се ускори до 7,9%. През следващите месеци инфлацията ще остане близо до текущото ниво, но ще се ускори през втората половина на годината (до 9,4% в края на годината)", се казва в доклада на Националната банка. Според прогнозата на регулатора в края на 2027 г. инфлацията ще бъде 6,5%.
В януарския доклад на НБУ инфлацията в края на тази година беше прогнозирана на 7,5%, а в края на следващата - 6%. Като причина за ръста на инфлацията регулаторът посочи покачването на цените на енергията поради конфликта в Близкия изток, трудната ситуация в енергийния сектор на страната и ефекта от отслабването на гривната през предходни периоди.
Настоящият доклад също така влошава прогнозата за растеж на БВП през 2026 г. Сега той се оценява на 1,3%, докато предишният доклад предвиждаше 1,8%. Националната банка смята забавянето на получаването на чуждестранна помощ като една от причините за икономическото забавяне.
Това не е първият път, когато регулаторът влошава очакванията за инфлацията и БВП. В януарския доклад очакванията за инфлация са повишени от 6,6% на 7,5% за текущата година и от 5% на 6% за следващата. В същото време анализаторите на НБУ продължават да се надяват на „връщането му към траекторията на устойчиво забавяне и целта от 5%“ през 2028 г. Прогнозата за растежа на БВП също беше преразгледана през януари и беше намалена с 0,2 процентни пункта в сравнение с предишния доклад. - от 2% до 1,8%.
5 Факт
До 2035 г се очаква 500 000 (половин милион) дребни производствени фирми, с 3 до 10 работници, да останат без наследници, които да поемат бизнеса. Това ще остави без работа около 2,5 милиона работници и служители - повече, отколкото има в България.
16:55 30.04.2026
7 зИленски
Който не му се чака 3 месеца да ходи по Ивропата
17:04 30.04.2026
11 Буха ха
До коментар #5 от "Факт":Да осиновят негри и арапи, които да продължат семейната традиция
17:16 30.04.2026
12 Факт
До коментар #6 от "Ако числата са истински":Членството на Украйна в ЕС е с двупосочен интерес.
Украйна ще дава на ЕС безбройните си ресурси, ценни суровини и земеделска продукция на безценица.
ЕС ще дава на Украйна възможност децата й да избягат на запад и да работят за половин надник, за да имат "достоен живот".
Така постъпват с всички страни от бившият соцлагер.
17:34 30.04.2026