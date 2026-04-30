По-висока от прогнозираната ще е инфлацията в Украйна
  Тема: Украйна

30 Април, 2026 16:51 574 12

Тя ще се ускори до 9.4% до края на текущата година

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Националната банка на Украйна, поради конфликта в Близкия изток и забавянето на получаването на външно финансиране от Запада, се влоши с 0,5 процентни пункта. прогноза за ръст на БВП на страната с близо 2 процентни пункта. Прогноза за инфлацията до края на 2026 г.

"През март инфлацията се ускори до 7,9%. През следващите месеци инфлацията ще остане близо до текущото ниво, но ще се ускори през втората половина на годината (до 9,4% в края на годината)", се казва в доклада на Националната банка. Според прогнозата на регулатора в края на 2027 г. инфлацията ще бъде 6,5%.

В януарския доклад на НБУ инфлацията в края на тази година беше прогнозирана на 7,5%, а в края на следващата - 6%. Като причина за ръста на инфлацията регулаторът посочи покачването на цените на енергията поради конфликта в Близкия изток, трудната ситуация в енергийния сектор на страната и ефекта от отслабването на гривната през предходни периоди.

Настоящият доклад също така влошава прогнозата за растеж на БВП през 2026 г. Сега той се оценява на 1,3%, докато предишният доклад предвиждаше 1,8%. Националната банка смята забавянето на получаването на чуждестранна помощ като една от причините за икономическото забавяне.

Това не е първият път, когато регулаторът влошава очакванията за инфлацията и БВП. В януарския доклад очакванията за инфлация са повишени от 6,6% на 7,5% за текущата година и от 5% на 6% за следващата. В същото време анализаторите на НБУ продължават да се надяват на „връщането му към траекторията на устойчиво забавяне и целта от 5%“ през 2028 г. Прогнозата за растежа на БВП също беше преразгледана през януари и беше намалена с 0,2 процентни пункта в сравнение с предишния доклад. - от 2% до 1,8%.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахахахаххах

    10 0 Отговор
    Еми като не са в евро-зоната така им се пада. Ей ни нас. С еврото сме номер 1 (отзад напред)

    16:52 30.04.2026

  • 2 Яяяяяя

    5 1 Отговор
    А не не , всичко е цветя и рози, няма инфлация нещо сте се объркали

    16:53 30.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Няма да ги вземат в еврозоната горките.

    16:54 30.04.2026

  • 4 хмммм

    5 0 Отговор
    Укрите като в Монголия – скоро ще почнат да живеят по палатки и да пият конско мляко.

    16:54 30.04.2026

  • 5 Факт

    6 0 Отговор
    Днешните френски издания пишат за спешните мерки на правителството, срещу задаващият се индустриален крах във Франция.
    До 2035 г се очаква 500 000 (половин милион) дребни производствени фирми, с 3 до 10 работници, да останат без наследници, които да поемат бизнеса. Това ще остави без работа около 2,5 милиона работници и служители - повече, отколкото има в България.

    Коментиран от #11

    16:55 30.04.2026

  • 6 Ако числата са истински

    6 0 Отговор
    не разбирам какво ще търсят в ЕС.

    Коментиран от #12

    16:58 30.04.2026

  • 7 зИленски

    3 0 Отговор
    За пенсиите ще почакате.
    Който не му се чака 3 месеца да ходи по Ивропата

    17:04 30.04.2026

  • 8 Хахаха!🎺🥳😀

    2 0 Отговор
    Да им дадем още 90 000 милиона евро, че да се оправят.

    17:11 30.04.2026

  • 9 Чор Чик

    3 0 Отговор
    Още по-висока от прогнозираната ще е корупцията

    17:14 30.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Буха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Да осиновят негри и арапи, които да продължат семейната традиция

    17:16 30.04.2026

  • 12 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ако числата са истински":

    Членството на Украйна в ЕС е с двупосочен интерес.
    Украйна ще дава на ЕС безбройните си ресурси, ценни суровини и земеделска продукция на безценица.
    ЕС ще дава на Украйна възможност децата й да избягат на запад и да работят за половин надник, за да имат "достоен живот".
    Така постъпват с всички страни от бившият соцлагер.

    17:34 30.04.2026