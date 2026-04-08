Новини
Бизнес »
САЩ и Унгария успяха да се споразумеят за петрола

8 Април, 2026 22:45 806 7

  • унгария-
  • сащ-
  • петрол-
  • ядрена енергия-
  • споразумение

Постигнаха споразумение и за ядрената енергия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ и Унгария постигнаха редица споразумения в областта на ядрената енергетика и закупуването на американски петрол. Това съобщиха от кабинета на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс след посещението му в Будапеща.

Унгарската компания MOL е закупила 510 000 суров петрол от американски енергийни фирми на обща стойност около 500 млн. USD. Освен това САЩ и Унгария потвърдиха намерението си да си сътрудничат за малки модулни реактори. Говорим за възможността Унгария да построи до 10 малки модулни реактора с потенциална цена до 20 млрд. USD. Накрая беше подписан меморандум за разбирателство относно закупуването на ядрено гориво от американската компания Westinghouse за атомната електроцентрала Paks 1 за целия период на нейната експлоатация.

Горивото за тази атомна електроцентрала в Пакш, построена от руски специалисти още през 80-те години на миналия век, се доставя от компанията ТВЕЛ от структурата на Росатом. В Унгария обаче е законово закрепена възможността там да се използва алтернативно ядрено гориво вместо руско. Будапеща смята, че предвид въвеждането на различни санкции срещу Москва от страна на Европейския съюз, е необходимо да се играе на сигурно и да се предвидят варианти за замяна на гориво от Русия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    ПАКШ 1 има 4 блока по 440МW, същите като нашите 4 блока, които нарязахме на скрап, но унгарските са в много по лошо състояние от нашите. Уестингхаус нямат разработено гориво за тези блокове.

    Коментиран от #3, #6

    22:53 08.04.2026

  • 2 Възраждане

    3 0 Отговор
    Не знам...объркани сме. Реално Орбан кляка доста срамно пред нацистите от САЩ. Ако трябва да бъдем честни, постигнатите споразумения са меко казано неизгодни за Унгария и техния народ. Нима преизбирането си струва тази цена?

    22:54 08.04.2026

  • 3 Разбирач

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Лошото е, че гръмнат ли, за 4 часа идва радиацията в София и всичко приключва

    22:55 08.04.2026

  • 4 Орбан е разкрачен

    0 1 Отговор
    Между Путин и Тръмп

    Като Дърта Гюв..ендия .

    Такъв Жалък Маджар
    Не е имало в Историята .

    Поне сега ще ядоса Кремълския си Господар
    Че почва Бизнес с Тръмп
    За сметка на Руската Енергетиката.

    След изборите накъде ли
    Ще бяга
    Може Кремъл да не го приюти

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    23:14 08.04.2026

  • 5 Факти

    2 2 Отговор
    Копейките в ступор. Любимият им Орбан купува скъп петрол то САЩ. Това дори и ние не го правим. Ние купуваме евтино от Казахстан, Ирак и Северна Африка. Копейките сега как ще мразят България и ще обичат руската губерния Унгария?

    23:49 08.04.2026

  • 6 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Не са същите. Техните са V-213 и позволяваха нужните подобрения за безопасност, които бяха направени. Чехия и тя имаше такива и ги надгради. Нашите бяха от по-старите V-230 и не позволяваха тези подобрения, поради което бяха спряни. Словакия имаха като нашите и те също бяха спрянинс влизането в ЕС. Източна Германия също имаше от тях и ги спря когато се обедини със Западна Германия. Дори Русия, която не е в ЕС и не й дреме много за безопасността, спря същия реактор. Има още два, които работят, но и те скоро ще бъдат спряни.

    00:05 09.04.2026

  • 7 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Орбан изтече в канала... Когато Сащ са ти врагове, това е опасно, но ако Сащ са ти приятели- това е смъртоносно...

    00:13 09.04.2026