САЩ и Унгария успяха да се споразумеят за петрола

САЩ и Унгария постигнаха редица споразумения в областта на ядрената енергетика и закупуването на американски петрол. Това съобщиха от кабинета на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс след посещението му в Будапеща.
Унгарската компания MOL е закупила 510 000 суров петрол от американски енергийни фирми на обща стойност около 500 млн. USD. Освен това САЩ и Унгария потвърдиха намерението си да си сътрудничат за малки модулни реактори. Говорим за възможността Унгария да построи до 10 малки модулни реактора с потенциална цена до 20 млрд. USD. Накрая беше подписан меморандум за разбирателство относно закупуването на ядрено гориво от американската компания Westinghouse за атомната електроцентрала Paks 1 за целия период на нейната експлоатация.
Горивото за тази атомна електроцентрала в Пакш, построена от руски специалисти още през 80-те години на миналия век, се доставя от компанията ТВЕЛ от структурата на Росатом. В Унгария обаче е законово закрепена възможността там да се използва алтернативно ядрено гориво вместо руско. Будапеща смята, че предвид въвеждането на различни санкции срещу Москва от страна на Европейския съюз, е необходимо да се играе на сигурно и да се предвидят варианти за замяна на гориво от Русия.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #3, #6
22:53 08.04.2026
2 Възраждане
22:54 08.04.2026
3 Разбирач
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Лошото е, че гръмнат ли, за 4 часа идва радиацията в София и всичко приключва
22:55 08.04.2026
4 Орбан е разкрачен
Като Дърта Гюв..ендия .
Такъв Жалък Маджар
Не е имало в Историята .
Поне сега ще ядоса Кремълския си Господар
Че почва Бизнес с Тръмп
За сметка на Руската Енергетиката.
След изборите накъде ли
Ще бяга
Може Кремъл да не го приюти
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
23:14 08.04.2026
5 Факти
23:49 08.04.2026
6 Факти
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Не са същите. Техните са V-213 и позволяваха нужните подобрения за безопасност, които бяха направени. Чехия и тя имаше такива и ги надгради. Нашите бяха от по-старите V-230 и не позволяваха тези подобрения, поради което бяха спряни. Словакия имаха като нашите и те също бяха спрянинс влизането в ЕС. Източна Германия също имаше от тях и ги спря когато се обедини със Западна Германия. Дори Русия, която не е в ЕС и не й дреме много за безопасността, спря същия реактор. Има още два, които работят, но и те скоро ще бъдат спряни.
00:05 09.04.2026
7 Исторически факти
00:13 09.04.2026