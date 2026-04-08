САЩ и Унгария успяха да се споразумеят за петрола

САЩ и Унгария постигнаха редица споразумения в областта на ядрената енергетика и закупуването на американски петрол. Това съобщиха от кабинета на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс след посещението му в Будапеща.

Унгарската компания MOL е закупила 510 000 суров петрол от американски енергийни фирми на обща стойност около 500 млн. USD. Освен това САЩ и Унгария потвърдиха намерението си да си сътрудничат за малки модулни реактори. Говорим за възможността Унгария да построи до 10 малки модулни реактора с потенциална цена до 20 млрд. USD. Накрая беше подписан меморандум за разбирателство относно закупуването на ядрено гориво от американската компания Westinghouse за атомната електроцентрала Paks 1 за целия период на нейната експлоатация.

Горивото за тази атомна електроцентрала в Пакш, построена от руски специалисти още през 80-те години на миналия век, се доставя от компанията ТВЕЛ от структурата на Росатом. В Унгария обаче е законово закрепена възможността там да се използва алтернативно ядрено гориво вместо руско. Будапеща смята, че предвид въвеждането на различни санкции срещу Москва от страна на Европейския съюз, е необходимо да се играе на сигурно и да се предвидят варианти за замяна на гориво от Русия.