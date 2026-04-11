Димитър Маргаритов: Тепърва ще видим на рафтовете стоките, които сега се транспортират на по-високи цени

11 Април, 2026 10:43 417 3

  • транспорт-
  • стоки-
  • европа-
  • цени-
  • димитър маргаритов-
  • богомил николов

Богомир Николов: Внасяме инфлацията и нямаме шанс със собствено производство да се противопоставим на тази тенденция

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Изследване на КНСБ показва, че великденската трапеза тази година ни струва 11% по-скъпо спрямо миналата.

„Индивидуалната кошница на всеки от нас е различна. Има козунак за 3 евро и за 30 евро. Цените могат да бъдат много разнообразни. Тук ролята на потребителя е как да направи най-изгодния за себе си избор“, каза в „Тази събота“ изпълнителният директор на „Активни потребители“ Богомил Николов.

„Цялата тази нестабилност в света не вещае нищо добро по отношение на цените. Предполагам, че занапред е възможно тази тенденция да продължи в световен мащаб. Това означава, че трябва да се приспособим максимално добре“, каза той.

По думите му има вариант, при който този конфликт да приключи рязко и ситуацията да се подобри, но за момента няма такива изгледи.

„Трябва да се готвим за най-лошото, пък да се молим за най-доброто“, посочи Николов.

„Проучване на ЕЦБ показва, че в България еднократно и то с около 0,3% е повлияло въвеждането на еврото върху повишаването на цените. Без съмнение към днешна дата случващото се в Близкия изток влияе на цените“, коментира бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов.

Според него това тепърва ще влияе на цените, защото все още процесите не са се отразили върху това, което се случва на щанда в магазина.

„Там си купувате стока, която може би е транспортирана, когато цената на горивото е била с около 25% по-ниска. Тоест тепърва ще видим на рафтовете това, което сега камионите возят на вече по-високата цена. Големият въпрос е докъде ще продължи това и колко във времето ще се развие този конфликт“, обясни Маргаритов.

„Отдавна повтарям, че нашият основен проблем на пазара е намаляващото производство на плодове и зеленчуци и всичко, свързано с животновъдството. Това е огромен национален проблем, защото ни обрича на липсваща продоволствена сигурност и вносни цени. Ние внасяме инфлацията такава, каквото е в света и нямаме шанс със собствено производство да се противопоставим на тази тенденция“, коментира от своя страна Богомил Николов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Гюро:
    - Незнам, незнам, в Украйна съм, в Украйна съм...

    10:45 11.04.2026

  • 2 Пич

    1 0 Отговор
    А сега сериозно !!! Българите са си много добре, защото са "тути кинтисти" !!! Не вярвате ли ?! Да сте видяли някой да протестира срещу мизерията, инфлацията, и подаряването на пари за Украйна и ЕС ?! Нема бате, сичкото ахмак е по кръчми, СПА - та, Гърция, и ИЧ не му дреме за кризи........докъм есента!!! Тогава ще изтрезнеят, и ще светнат, че за някои от тях това ще са последните почивки за години напред...

    10:51 11.04.2026

  • 3 Фен

    1 0 Отговор
    Санкциите и еврото свършиха чудеса! Вече сме богати! Ура!

    10:54 11.04.2026