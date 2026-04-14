Създадоха Стратегически съвет към Националния Борд по Туризъм

Националният Борд по Туризъм създаде Стратегически съвет като интелектуална платформа за обмен на новаторски идеи и предложения за тяхното реализиране, които периодично ще бъдат представяни на вниманието на президента на Република България, министър-председателя, министъра на туризма, други заинтересовани институции, международни партньори и медиите.

Учредители на Стратегическия съвет са: акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет, г-н Димитър Ганев, съосновател на изследователски център Тренд, г-н Максим Бехар, главен изпълнителен директор на М3 Communications group, г-жа Моника Станишева, главен изпълнителен директор на Актив груп, арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България, г-н Павел Станчев, бивш главен изпълнителен директор на БТВ Медия Груп и Нова телевизия и медиен консултант, г-н Любомир Ганев, президент на Българската федерация по волейбол, проф. Бранимир Ботев, президент на Европейската лига за икономическо сътрудничество. Форматът на Съвета е отворен за участие и на други авторитетни личности от различни сфери на обществения живот.

Първата тема, която ще бъде във фокуса на вниманието на Съвета е подготовката на професионална концепция за „Бранд България“ като модерен комуникационен механизъм за управление на имиджа на страната ни по света, ефективно участие в международни форуми и привличане на значими събития в България.

Тази година Националният Борд по Туризъм отбелязва 20-ата годишнина от учредяването на организацията с юбилейната инициатива „4-те ключа за устойчив туризъм - Култура, Природа, Храна и Развитие на технологиите“, която се провежда с институционалното партньорство на Министерството на туризма и под почетния патронаж на г-жа Илияна Йотова, президент на Република България.