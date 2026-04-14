Създадоха Стратегически съвет към Националния Борд по Туризъм

14 Април, 2026 15:43 562 12

Първата тема, която ще бъде обсъдена е подготовката на професионална концепция за „Бранд България“

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Националният Борд по Туризъм създаде Стратегически съвет като интелектуална платформа за обмен на новаторски идеи и предложения за тяхното реализиране, които периодично ще бъдат представяни на вниманието на президента на Република България, министър-председателя, министъра на туризма, други заинтересовани институции, международни партньори и медиите.

Учредители на Стратегическия съвет са: акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет, г-н Димитър Ганев, съосновател на изследователски център Тренд, г-н Максим Бехар, главен изпълнителен директор на М3 Communications group, г-жа Моника Станишева, главен изпълнителен директор на Актив груп, арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България, г-н Павел Станчев, бивш главен изпълнителен директор на БТВ Медия Груп и Нова телевизия и медиен консултант, г-н Любомир Ганев, президент на Българската федерация по волейбол, проф. Бранимир Ботев, президент на Европейската лига за икономическо сътрудничество. Форматът на Съвета е отворен за участие и на други авторитетни личности от различни сфери на обществения живот.

Първата тема, която ще бъде във фокуса на вниманието на Съвета е подготовката на професионална концепция за „Бранд България“ като модерен комуникационен механизъм за управление на имиджа на страната ни по света, ефективно участие в международни форуми и привличане на значими събития в България.

Тази година Националният Борд по Туризъм отбелязва 20-ата годишнина от учредяването на организацията с юбилейната инициатива „4-те ключа за устойчив туризъм - Култура, Природа, Храна и Развитие на технологиите“, която се провежда с институционалното партньорство на Министерството на туризма и под почетния патронаж на г-жа Илияна Йотова, президент на Република България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К0ренни българи

    2 2 Отговор
    15:55 14.04.2026

  • 2 Любознателен

    5 0 Отговор
    Страхотен тандем - Карталов и Любо Ганев. Ама като ги гледам тези на снимката, туризмът ни в кърпа е вързан.

    Коментиран от #9

    15:56 14.04.2026

  • 3 Жалка държава

    7 0 Отговор
    Българският кораб от многото бордове се отзова до Титаник в Марианската падина ,.и днес му честваме годишнина.

    15:56 14.04.2026

  • 4 Още лапачи

    8 0 Отговор
    България е страната на комисиите, агенциите, бордовете, съветите и всякакви други кърлежи на държавна хранилка

    16:07 14.04.2026

  • 5 Миризлив пор

    4 0 Отговор
    Е, какъв бранд, какви стратегии? Отиваш уж обявили някакви звезди и си мислиш че ще получиш обслужване - персонала за да е евтин е "от 3-ти страни и не знае къде е попаднал, в ресторанта храната не става за ядене ама пък цената като на ресторант със 3 звезди мишлен . Отвън веднага ти се дава оферта за платен паркинг 20-30 евра на ден или паяка ти отнася колата. На плажа татуирани батки те изнудват да платиш чадър-шезлонг със шалтета. Сменете тази действителност, пък и туристи може да дойдат, иначе ще си дават парите някъде навън.

    16:08 14.04.2026

  • 6 володя

    3 1 Отговор
    Зеленски може с два дрона да унищожи туризма по черноморието за десетилетия! И от горе на всичко да седим без капка гориво!
    Така че, борда по туризъм първо трябва да се споразумее с Украйна!

    16:14 14.04.2026

  • 7 прекалено е

    2 0 Отговор
    помпозно и неработещо.

    16:35 14.04.2026

  • 8 БГ турист

    2 0 Отговор
    укрите напълниха морето с отрови и бомби. Дано бъдат избити до крак

    16:37 14.04.2026

  • 9 Яяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Любознателен":

    Туризъм бомба

    16:48 14.04.2026

  • 10 А какво

    1 0 Отговор
    стана с директора на водопадите ?

    16:57 14.04.2026

  • 11 Винар

    2 0 Отговор
    Др.Бранимир Ботев е ченге, което винаги е работило срещу България, Симеон Сакскобургготски му даде царската винарна в Карлово и така ченгеджийницата го направи винар, който веднага създаде паралелна Асоциация на винопроизводителите,която да представлява България в Брюксел и да пречи в ЕС на истинските професионалисти винари. След това истинската асоциация беше закрита и благодарение на този мошеник няма географски призната нито една българска марка вино и ракия. След това безобразие ченгеджийницата го вкара в туризма, за да вреди на България, защото антидържавна сигурност само това прави. Сега пък в този борд. Няма как да има оправия в България с тези вредители.

    16:58 14.04.2026

  • 12 си пън

    0 0 Отговор
    ха ха къде остана природа култура храна,да се акцентира повече на продажност наглост и фотоволтаици

    17:26 14.04.2026