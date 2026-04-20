Барак и Мишел Обама няма да подновят многогодишния си договор с Netflix

Барак и Мишел Обама няма да подновят многогодишния си договор с Netflix

20 Април, 2026 17:23 905 2

Сделката изтича през 2026 година

Барак и Мишел Обама няма да подновят многогодишния си договор с Netflix - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Барак Обама и съпругата му Мишел не планират да подновят договора си с най-голямата стрийминг услуга в страната Netflix, съобщава Deadline.

Двойката притежава продуцентската компания Higher Ground Productions, която създава проекти с Netflix от 2018 г. "Имахме партньорство с Netflix. Сега сме в процес на преминаване към по-независимо бъдеще, в което можем да работим с редица независими студиа", цитира порталът речта на Обама на събитие на History Channel във Филаделфия.

Сделката с Netflix изтича през 2026 г., уточнява порталът. В същото време Higher Ground Productions ще продължи да си сътрудничи с услугата за стрийминг по съществуващи проекти, поясняват източниците на портала.

Първоначално сделката между Netflix и Higher Ground Productions, която беше сключена през 2018 г., беше от ексклузивен характер - създадените съвместно проекти бяха достъпни само за абонати на услугата за стрийминг. Договорът беше подновен през 2024 г. и оттогава Netflix има права само за първи път. Проектите на двете компании бяха номинирани за престижните награди Оскар и Еми и станаха техни лауреати, пише порталът. Сред най-известните са документалният филм „Американска фабрика“, игралният филм „Оставете света зад себе си“ и редица документални филми за дивата природа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 хмммм

    4 0 Отговор
    Дреми ми!

    17:31 20.04.2026

  • 2 Гюро Кюмюро мяза

    1 0 Отговор
    да е рода с Обамата Баракова.

    19:08 20.04.2026