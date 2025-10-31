Netflix проучва придобиването на Warner Bros

Американската стрийминг услуга Netflix проучва придобиването на американския медиен конгломерат Warner Bros. Discovery, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Netflix е наел инвестиционната банка Moelis & Co., за да оцени потенциална оферта. Услугата е получила и достъп до финансова информация, необходима за нейната оферта.

Warner Bros. Discovery и Moelis & Co. отказаха коментар, според агенцията. Netflix не можа да бъде открит за потвърждение.

Warner Bros. Television Studios продуцира много популярни сериали на Netflix. Собствеността на този бизнес ще даде на услугата контрол върху някои от най-популярните истории и герои, включително франчайзите Хари Потър и DC Comics.