Netflix проучва придобиването на Warner Bros

31 Октомври, 2025 16:47 438 0

Warner Bros. Television Studios продуцира много популярни сериали на Netflix

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската стрийминг услуга Netflix проучва придобиването на американския медиен конгломерат Warner Bros. Discovery, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Netflix е наел инвестиционната банка Moelis & Co., за да оцени потенциална оферта. Услугата е получила и достъп до финансова информация, необходима за нейната оферта.

Warner Bros. Discovery и Moelis & Co. отказаха коментар, според агенцията. Netflix не можа да бъде открит за потвърждение.

Warner Bros. Television Studios продуцира много популярни сериали на Netflix. Собствеността на този бизнес ще даде на услугата контрол върху някои от най-популярните истории и герои, включително франчайзите Хари Потър и DC Comics.


САЩ
