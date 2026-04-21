Румъния придоби молдовското пристанище Джурджулещ

Румънската администрация по морските пристанища (RSPA), която управлява пристанището Констанца на Черно море, придоби Международното свободно пристанище Джурджулещ в Молдова, обяви румънското правителство.

„Румънското правителство приветства успешното завършване на придобиването от националната компания RSPPA в Констанца на ICS Danube Logistics, оператор на Международното пристанище Джурджулещ, от Европейската банка за възстановяване и развитие“, се казва в изявлението.

„Благодарение на тази капиталова инвестиция пристанището Констанца ще засили стратегическата си роля в Черноморския регион, като се стреми да се превърне в регионален център, който ще осигури свързаност между Европейския съюз и съседните региони, включително в контекста на установяването на нови транспортни маршрути в настоящия регионален контекст“, отбеляза румънското правителство.

Румънската компания планира да инвестира в дългосрочното развитие на Международното пристанище Джурджулещ „с цел увеличаване на капацитета му, модернизиране на инфраструктурата му и по този начин укрепване на позицията му в Черноморския регион и Дунавския басейн“.

„В резултат на тази инвестиция стратегическата му роля ще се увеличи, а пристанището е благоприятно разположено, за да служи и за бъдещото възстановяване на Украйна“, се подчертава в изявлението. „Не на последно място, тази сделка ще допринесе за укрепване на икономическите и търговските връзки между Румъния и Република Молдова“, отбеляза румънското правителство.

За пристанището

Пристанище Джурджулещ се намира на 133 км от Черно море при сливането на реките Прут и Дунав. То е построено през 2006 г., след като Молдова осигури прехвърлянето на 430 метра крайбрежна ивица от Украйна в замяна на участък от пътя близо до граничното село Паланка. Пристанището включва нефтен терминал със складово съоръжение от 63 000 тона, два терминала за зърно, терминал за други товари и бизнес парк. Изграждането на пристанището даде на Молдова достъп до Черно море.

През 2021 г. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) придоби 100% от капитала на Danube Logistics, която управляваше пристанището. През 2025 г. пресслужбата на ЕБВР обяви започването на търг за продажба на пристанищния оператор, който, както уточни организацията, се провежда „в пълно сътрудничество с [молдовското] правителство“. Интересът към пристанището Джурджулещ, както и товарооборотът му, се увеличиха значително поради ситуацията в Украйна. Сделката за промяна на собствеността на пристанището беше критикувана от молдовската опозиция, която смята, че пристанището трябва да принадлежи на молдовската държава.