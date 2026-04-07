Индия обсъжда със САЩ удължаване на срока на освобождаване от санкции ключово иранско пристанище

Индия преговаря със САЩ за удължаване на срока на освобождаване от икономически санкции на САЩ върху пристанището Чабахар в Иран, според The ​​Economic Times.

Целта на разговорите е да се осигурят стратегическите интереси на Индия за използване на това пристанище на южното крайбрежие на Иран, което е ключов елемент от регионалната търговия за южноазиатската република. Шестмесечният срок на освобождаване от санкции на Вашингтон за Чабахар изтича на 26 април.

Индия също така преговаря с Техеран за управление на пристанището, ако САЩ откажат да удължат срока на освобождаването.

В продължение на няколко години Ню Делхи е отделял 10 млн. USD годишно за развитието на Чабахар. За Индия пристанището предлага ключов маршрут, заобикалящ Пакистан, който постоянно е отказвал на Индия достъп по суша за търговия.

През септември 2025 г. САЩ наложиха мащабни икономически санкции срещу Иран, но се съгласиха с искането на Индия и предоставиха шестмесечно освобождаване от задължения за участието му в проекта за пристанището Чабахар.

Иранското пристанище Чабахар се намира на брега на Макран в устието на Ормузкия проток. Това е единственото иранско пристанище с директен достъп до Индийския океан. През май 2024 г. Индия подписа 10-годишно, подновяемо споразумение с Иран за управление на пристанището. Ню Делхи и Техеран се споразумяха да развиват съвместно това пристанище през 2003 г., но проектът беше забавен поради международни санкции срещу Иран. През 2016 г. индийският премиер Нарендра Моди обяви намерението си да инвестира 500 млн. USD в изграждането на пристанищната инфраструктура на Чабахар.