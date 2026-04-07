Новини
Бизнес »
Индия обсъжда със САЩ удължаване на срока на освобождаване от санкции ключово иранско пристанище

7 Април, 2026 15:21 659 1

  • индия-
  • иран-
  • сащ-
  • пристанище-
  • преговори-
  • санкции-
  • отлагане-
  • чабахар

Индия преговаря и с Техеран за управление на пристанището, ако Вашингтон откаже

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индия преговаря със САЩ за удължаване на срока на освобождаване от икономически санкции на САЩ върху пристанището Чабахар в Иран, според The ​​Economic Times.

Целта на разговорите е да се осигурят стратегическите интереси на Индия за използване на това пристанище на южното крайбрежие на Иран, което е ключов елемент от регионалната търговия за южноазиатската република. Шестмесечният срок на освобождаване от санкции на Вашингтон за Чабахар изтича на 26 април.

Индия също така преговаря с Техеран за управление на пристанището, ако САЩ откажат да удължат срока на освобождаването.

В продължение на няколко години Ню Делхи е отделял 10 млн. USD годишно за развитието на Чабахар. За Индия пристанището предлага ключов маршрут, заобикалящ Пакистан, който постоянно е отказвал на Индия достъп по суша за търговия.

През септември 2025 г. САЩ наложиха мащабни икономически санкции срещу Иран, но се съгласиха с искането на Индия и предоставиха шестмесечно освобождаване от задължения за участието му в проекта за пристанището Чабахар.

Иранското пристанище Чабахар се намира на брега на Макран в устието на Ормузкия проток. Това е единственото иранско пристанище с директен достъп до Индийския океан. През май 2024 г. Индия подписа 10-годишно, подновяемо споразумение с Иран за управление на пристанището. Ню Делхи и Техеран се споразумяха да развиват съвместно това пристанище през 2003 г., но проектът беше забавен поради международни санкции срещу Иран. През 2016 г. индийският премиер Нарендра Моди обяви намерението си да инвестира 500 млн. USD в изграждането на пристанищната инфраструктура на Чабахар.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмплер

    3 0 Отговор
    Преговори с кравари е равносилно на самоубийство!

    15:30 07.04.2026