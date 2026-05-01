Рекордна инфлация през април

България отчита най-високата инфлация в еврозоната за април - 6,2% на годишна база, при средно около 3% за валутния съюз. Темата коментираха икономистът доц. Щерьо Ножаров и финансовият анализатор Деян Василев в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, където очертаха възможните мерки.

„България е с най-високата инфлация в еврозоната, но не и в Европейския съюз. Решението е силно консервативен и рестриктивен бюджет за 2026 г. Разходите трябва да се ограничат в рамките на европейските правила, като увеличението им да бъде контролирано, а общите държавни разходи да се движат около 38% от БВП“, уточни доц. Ножаров. Като допълнителна мярка той посочи затягане на банковите буфери: „Без да пипаме лихвите, може да се ограничи кредитирането чрез по-строги изисквания към банките.“

Финансовият анализатор Деян Василев също подкрепи нуждата от строга фискална политика, но акцентира върху вътрешните проблеми на бюджета. “Автоматичното увеличение на заплатите в държавния сектор е скрит проинфлационен механизъм, който трябва да бъде премахнат. Имаме възможност да стигнем до 40% дял на разходите от бюджета. Това е ключово, защото публичният сектор в момента генерира натиск върху цените“, категоричен е Василев. Той подчерта и нуждата от оптимизация на администрацията и премахване на неефективните разходи. Сред критиките му попадна и ролята на Българска банка за развитие, която според него трябва да се върне към основната си функция - подкрепа на бизнеса, а не финансиране на публични проекти.

Според експертите основен проблем остават т.нар. автоматични разходни механизми, особено при образованието и вътрешната сигурност. Според доц. Ножаров те „противоречат на принципите на публичните финанси“ и трудно могат да бъдат ограничени заради силния синдикален натиск.