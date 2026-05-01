Рекордна инфлация през април

България отчита най-високата инфлация в еврозоната за април - 6,2% на годишна база, при средно около 3% за валутния съюз. Темата коментираха икономистът доц. Щерьо Ножаров и финансовият анализатор Деян Василев в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, където очертаха възможните мерки.
„България е с най-високата инфлация в еврозоната, но не и в Европейския съюз. Решението е силно консервативен и рестриктивен бюджет за 2026 г. Разходите трябва да се ограничат в рамките на европейските правила, като увеличението им да бъде контролирано, а общите държавни разходи да се движат около 38% от БВП“, уточни доц. Ножаров. Като допълнителна мярка той посочи затягане на банковите буфери: „Без да пипаме лихвите, може да се ограничи кредитирането чрез по-строги изисквания към банките.“
Финансовият анализатор Деян Василев също подкрепи нуждата от строга фискална политика, но акцентира върху вътрешните проблеми на бюджета. “Автоматичното увеличение на заплатите в държавния сектор е скрит проинфлационен механизъм, който трябва да бъде премахнат. Имаме възможност да стигнем до 40% дял на разходите от бюджета. Това е ключово, защото публичният сектор в момента генерира натиск върху цените“, категоричен е Василев. Той подчерта и нуждата от оптимизация на администрацията и премахване на неефективните разходи. Сред критиките му попадна и ролята на Българска банка за развитие, която според него трябва да се върне към основната си функция - подкрепа на бизнеса, а не финансиране на публични проекти.
Финансовият анализатор Деян Василев също подкрепи нуждата от строга фискална политика, но акцентира върху вътрешните проблеми на бюджета. “Автоматичното увеличение на заплатите в държавния сектор е скрит проинфлационен механизъм, който трябва да бъде премахнат. Имаме възможност да стигнем до 40% дял на разходите от бюджета. Това е ключово, защото публичният сектор в момента генерира натиск върху цените“, категоричен е Василев. Той подчерта и нуждата от оптимизация на администрацията и премахване на неефективните разходи. Сред критиките му попадна и ролята на Българска банка за развитие, която според него трябва да се върне към основната си функция - подкрепа на бизнеса, а не финансиране на публични проекти.
Според експертите основен проблем остават т.нар. автоматични разходни механизми, особено при образованието и вътрешната сигурност. Според доц. Ножаров те „противоречат на принципите на публичните финанси“ и трудно могат да бъдат ограничени заради силния синдикален натиск.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жан Виденов
11:12 01.05.2026
2 Последния Софиянец
11:13 01.05.2026
3 Мурка
11:13 01.05.2026
4 Тремп Нобелов Епщайнски
- Бедните, гъбарите, зависимите, бавно загряващите, носещите телевизор на раменете си, са на тоя свят за да бъдат..........
11:14 01.05.2026
5 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #6
11:15 01.05.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Вече има череши на пазара Ситняково.50 евро за килограм.
Коментиран от #10, #16
11:17 01.05.2026
7 Анонимен
11:18 01.05.2026
8 През
11:18 01.05.2026
9 Ура,,Ура
Коментиран от #12
11:18 01.05.2026
10 Гласове от зайчарника в Банкя
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Тези са вносни евтини, попакай произведените в Клуб Б😉
11:20 01.05.2026
11 Лама Гюро
11:20 01.05.2026
12 Делю Хайдутин
До коментар #9 от "Ура,,Ура":Магарето тъкмо го научили да не яде и то взело че умряло.
11:21 01.05.2026
13 Тити
Коментиран от #15
11:26 01.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Цифровото евро
До коментар #13 от "Тити":По паничка ориз на ден за всеки българин и кат дрехи на година.
11:29 01.05.2026
16 Дони
До коментар #6 от "Последния Софиянец":ЧЕРЕШИТЕ СА ТЪПА РАБОТА -ВИЖ БАНАНИТЕ ДРУГА БИРА ,ГОЛЕМИ МАЛКИ ЗЕЛЕНИ ЖЪЛТИ КАФЯВИ МЕКИ ТВЪРДИ ПОЛУТВЪРДИ ПО ИЗБОР
Коментиран от #17
11:31 01.05.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Дони":В България внасят фуражни банани за по евтино.Само био бананите са за хора и са скъпи
11:35 01.05.2026
18 Батко
11:45 01.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Рекордна инфлация винаги
казват че чорбаджи ганчо бил лаком и продавал на двойни цени вече
и е нормално преди ефрото са имали милион в лева печалба
сега искат милион в ефро печалба
11:57 01.05.2026
21 новоизлюпена тонке с половинчата снимка
а сега тройни
12:00 01.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 604
12:08 01.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Да Не
12:13 01.05.2026
26 Според Сократ
а душите на праведните, които не крадат и не лъжат са Безсмъртни и Божествени !
Какви ли са душите на Крадците и Престъпниците от ГЕРБ и най-вече на боса им борисоФ,
който ни вкара в клуба на богатите и
Направи Народа на България Бедняци!
Коментиран от #28
12:25 01.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Истината:
До коментар #26 от "Според Сократ":Цените в България директни прескочиха от лева в Евро,
а доходите останаха е Лева!
12:27 01.05.2026
29 Баба ти Пенка
12:28 01.05.2026
30 ВАЖНОТО Е
12:38 01.05.2026