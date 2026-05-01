Рекордна инфлация през април

Рекордна инфлация през април

1 Май, 2026 11:11 978 30

Експерти препоръчват по-консервативен бюджет за 2026 и край на автоматичните разходи

Рекордна инфлация през април - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България отчита най-високата инфлация в еврозоната за април - 6,2% на годишна база, при средно около 3% за валутния съюз. Темата коментираха икономистът доц. Щерьо Ножаров и финансовият анализатор Деян Василев в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, където очертаха възможните мерки.

„България е с най-високата инфлация в еврозоната, но не и в Европейския съюз. Решението е силно консервативен и рестриктивен бюджет за 2026 г. Разходите трябва да се ограничат в рамките на европейските правила, като увеличението им да бъде контролирано, а общите държавни разходи да се движат около 38% от БВП“, уточни доц. Ножаров. Като допълнителна мярка той посочи затягане на банковите буфери: „Без да пипаме лихвите, може да се ограничи кредитирането чрез по-строги изисквания към банките.“

Финансовият анализатор Деян Василев също подкрепи нуждата от строга фискална политика, но акцентира върху вътрешните проблеми на бюджета. “Автоматичното увеличение на заплатите в държавния сектор е скрит проинфлационен механизъм, който трябва да бъде премахнат. Имаме възможност да стигнем до 40% дял на разходите от бюджета. Това е ключово, защото публичният сектор в момента генерира натиск върху цените“, категоричен е Василев. Той подчерта и нуждата от оптимизация на администрацията и премахване на неефективните разходи. Сред критиките му попадна и ролята на Българска банка за развитие, която според него трябва да се върне към основната си функция - подкрепа на бизнеса, а не финансиране на публични проекти.

Финансовият анализатор Деян Василев също подкрепи нуждата от строга фискална политика, но акцентира върху вътрешните проблеми на бюджета. “Автоматичното увеличение на заплатите в държавния сектор е скрит проинфлационен механизъм, който трябва да бъде премахнат. Имаме възможност да стигнем до 40% дял на разходите от бюджета. Това е ключово, защото публичният сектор в момента генерира натиск върху цените“, категоричен е Василев. Той подчерта и нуждата от оптимизация на администрацията и премахване на неефективните разходи. Сред критиките му попадна и ролята на Българска банка за развитие, която според него трябва да се върне към основната си функция - подкрепа на бизнеса, а не финансиране на публични проекти.

Според експертите основен проблем остават т.нар. автоматични разходни механизми, особено при образованието и вътрешната сигурност. Според доц. Ножаров те „противоречат на принципите на публичните финанси“ и трудно могат да бъдат ограничени заради силния синдикален натиск.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жан Виденов

    5 3 Отговор
    Един хляб ще бъде 500 евро.

    11:12 01.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Пак Всички ще станем милионери като през 1997 г

    11:13 01.05.2026

  • 3 Мурка

    11 1 Отговор
    чиста ПРОВОКАЦИЯ на клошарите-------НИЕ СМЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    11:13 01.05.2026

  • 4 Тремп Нобелов Епщайнски

    6 0 Отговор
    Умно-красивите ви го казаха у соуратя.
    - Бедните, гъбарите, зависимите, бавно загряващите, носещите телевизор на раменете си, са на тоя свят за да бъдат..........

    11:14 01.05.2026

  • 5 Гласове от зайчарника в Банкя

    8 1 Отговор
    Само почакайте да излязат черешите, каза Бацо!

    Коментиран от #6

    11:15 01.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Вече има череши на пазара Ситняково.50 евро за килограм.

    Коментиран от #10, #16

    11:17 01.05.2026

  • 7 Анонимен

    9 0 Отговор
    Лоша работа. Отдавна си произвеждам сам храната, но поскъпването не е само там. Заплатите на чиновниците трябва спешно да бъдат намалени.

    11:18 01.05.2026

  • 8 През

    8 0 Отговор
    соца по това време само репички , зелен лук и чесън и марули !

    11:18 01.05.2026

  • 9 Ура,,Ура

    9 0 Отговор
    Единственият начин против инфлацията е тотално ограничаване и спиране на излишните покупки на стоки за два три месеца. Когато търговците започнат да изхвърлят стоката си и един по един да фалират всичко ще си дойде по местата.

    Коментиран от #12

    11:18 01.05.2026

  • 10 Гласове от зайчарника в Банкя

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Тези са вносни евтини, попакай произведените в Клуб Б😉

    11:20 01.05.2026

  • 11 Лама Гюро

    10 1 Отговор
    Браво на ламите, щеше да бори цените, даде пари на зеля

    11:20 01.05.2026

  • 12 Делю Хайдутин

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ура,,Ура":

    Магарето тъкмо го научили да не яде и то взело че умряло.

    11:21 01.05.2026

  • 13 Тити

    2 0 Отговор
    Как ще ни стигнат Китайците.

    Коментиран от #15

    11:26 01.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цифровото евро

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тити":

    По паничка ориз на ден за всеки българин и кат дрехи на година.

    11:29 01.05.2026

  • 16 Дони

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    ЧЕРЕШИТЕ СА ТЪПА РАБОТА -ВИЖ БАНАНИТЕ ДРУГА БИРА ,ГОЛЕМИ МАЛКИ ЗЕЛЕНИ ЖЪЛТИ КАФЯВИ МЕКИ ТВЪРДИ ПОЛУТВЪРДИ ПО ИЗБОР

    Коментиран от #17

    11:31 01.05.2026

  • 17 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дони":

    В България внасят фуражни банани за по евтино.Само био бананите са за хора и са скъпи

    11:35 01.05.2026

  • 18 Батко

    9 1 Отговор
    А Тиквата каза,че ни вкара в клуба на богатите! Ако кажа какво му пожелавам ще ми изтрият коментара!

    11:45 01.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Рекордна инфлация винаги

    3 0 Отговор
    казват тукашните мишоци и калинки че ефрото не е виновно
    казват че чорбаджи ганчо бил лаком и продавал на двойни цени вече
    и е нормално преди ефрото са имали милион в лева печалба
    сега искат милион в ефро печалба

    11:57 01.05.2026

  • 21 новоизлюпена тонке с половинчата снимка

    2 0 Отговор
    що не показваш цени от по по миналата година когато доматите са 2 ефро
    а сега тройни

    12:00 01.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 604

    3 0 Отговор
    А до сега що лъгахте...доде радев и почвате саботажите...мами ту ви пидерску

    12:08 01.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да Не

    1 1 Отговор
    Глупости...инфлация!? Народа спинка , проблем няма!!!

    12:13 01.05.2026

  • 26 Според Сократ

    2 0 Отговор
    Душите на всички хора са Безсмъртни,
    а душите на праведните, които не крадат и не лъжат са Безсмъртни и Божествени !
    Какви ли са душите на Крадците и Престъпниците от ГЕРБ и най-вече на боса им борисоФ,
    който ни вкара в клуба на богатите и
    Направи Народа на България Бедняци!

    Коментиран от #28

    12:25 01.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Истината:

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Според Сократ":

    Цените в България директни прескочиха от лева в Евро,
    а доходите останаха е Лева!

    12:27 01.05.2026

  • 29 Баба ти Пенка

    0 0 Отговор
    Некой нагоре много бързат за да забогатеят и да извлачат мързелевете западняци от тиняко, амя ега се задавят вече, че 16 лева за кило домати и да рибни черва ай мерси от такъв европейски живот.

    12:28 01.05.2026

  • 30 ВАЖНОТО Е

    0 0 Отговор
    Че Боко и Шиши са МИЛИАРДЕРИ, а Урсула и Кая дават МИЛИАРДИ на зеления крадец.

    12:38 01.05.2026