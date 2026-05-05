Сърбия извади 65 000 тона дизелово гориво от резерва

5 Май, 2026 21:25 633 4

Целта е стабилизиране на пазара

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сърбия осигури 65 000 тона дизелово гориво от стоковите резерви и намали акцизите с 25%, за да поддържа стабилността на пазара на фона на сътресенията на световния енергиен пазар.

„Държавата вече предприе конкретни стъпки: 65 000 тона дизелово гориво са осигурени от стоковите резерви, а акцизите са намалени с 25%. Това са значителни разходи, но стабилността на нашите граждани и икономика е от първостепенно значение“, каза министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович след среща с Кирил Тюрденев, главен изпълнителен директор на Петролната индустрия на Сърбия (НИС).

Според ръководителя на енергийното министерство, на срещата са обсъдени снабдяването, рафинирането, продажбите и резервите на суров петрол и петролни продукти. Тя отбеляза, че тези области „в момента до голяма степен определят стабилността на системата“. „В момент, когато световният пазар преживява сериозни сътресения и натискът върху цените нараства, НИС, като ключов играч, носи отговорност за осигуряването на стабилни доставки и поддържането на пазарния баланс. Това е особено вярно, като се има предвид, че значителна част от системата зависи от техния капацитет“, подчерта ръководителят на министерството.

Министърът съобщи, че рафинирането в рафинерията се приближава до максималния си капацитет и доставките са договорени. „Въпреки това, фокусът ни остава върху пълните резерви, стабилната работа на бензиностанциите и готовността за всеки сценарий“, добави тя.

Джедович-Ханданович съобщи също, че страните са обсъдили потенциалното придобиване на вятърния парк Пландиште. „Във времена на криза се измерва сериозността на една система. И нашата задача е да бъдем подготвени не когато възникне проблем, а преди да се случи“, заключи Джедович-Ханданович.


  • 1 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    За съжаление дизела в Сърбия е на същата цена като у нас.

    21:27 05.05.2026

  • 2 Бяла мечка

    1 2 Отговор
    Ша стигне за 1.300.000 автомобила да си заредят резорварите на колите ,смях в залата😀😀😀.

    22:13 05.05.2026

  • 3 Пиреро

    0 0 Отговор
    Ке внасяме от Сърбия

    22:53 05.05.2026

  • 4 Перо

    1 0 Отговор
    Това са временни мерки, /сега полезни/, но които ще се отразят на пазара, след време, сега задържат положението, поне до властването на Вучич! После избраните да му мислят, защото няма да удържат цените на горивата и всичко в последствие, което ще им се отрази!

    23:02 05.05.2026