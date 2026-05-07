Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Напускането на американските военни от Германия разрушава икономиката на Вилсек

Напускането на американските военни от Германия разрушава икономиката на Вилсек

7 Май, 2026 11:55 1 136 12

  • вилсек-
  • германия-
  • икономика-
  • американски военни-
  • изтегляне-
  • сащ

Грьодлер: Присъствието на американски войски носи приблизително 800 милиона долара годишно

Напускането на американските военни от Германия разрушава икономиката на Вилсек - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Планираното изтегляне на американските войски от военна база в Германия ще опустоши икономиката на Вилсек, град в провинция Бавария, близо до който се намира, заяви кметът Торстен Грьодлер.

Кметът каза пред американския вестник Stars and Stripes, че присъствието на американски войски носи приблизително 800 млн. USD годишно приход. Регионът няма да загуби този доход изцяло благодарение на други части, разположени в Бавария, но изтеглянето все пак ще бъде „удар“, отбеляза Грьодлер. Той изрази съжаление, че това не само ще навреди на местната икономика, но и „ще засегне самата идентичност на града“.

Американските военни осигуряват сигурността и стимулират икономическото развитие в Северна Бавария, където се намира Вилсек. Градът е дом на приблизително 4500 военнослужещи и техните семейства от местното население от 6500 души.

По-рано вестник „Билд“ съобщи, че САЩ се готвят да изтеглят първите си войски от Германия. Това е механизирана бригада, разположена в база близо до град Вилзек и оборудвана с бронирани машини „Страйкър“. Приблизително 26 000 американски войници са разположени във Вилзек и близкия Графенвьор, а общо близо 40 000 американски войници са разположени в Германия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Гюров даде 60 000 000 за гориво за американските самолети на летище София да убиват деца в Иран.

    11:57 07.05.2026

  • 2 Сократ

    21 0 Отговор
    Няма страшно. То нашата икономика покрай американските бази в България направо процъфтява.

    11:58 07.05.2026

  • 3 Препис

    9 1 Отговор
    от чужда булевардна преса !

    12:00 07.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    18 0 Отговор
    Да ,няма да има оборот за проститутките и чистачи на тоалетни,-бай да уей,помните ли Тиквата как ни обясняваше че 10-те американските военни бази в България ще отворят един милион работни места в България ,а даже и чистачките на Ново село са ч€рнилки от Сащ

    12:02 07.05.2026

  • 6 Всичко е за пари

    4 1 Отговор
    Колко ли печелят избраните български фирми от американските бази у нас? И кой стои за тях? Ясно е защо всички държави от ЕС, в които има американски бази ги тресе паниката в момента. Американското присъствие си е индиректно финансиране.

    12:05 07.05.2026

  • 7 Трагедия

    8 0 Отговор
    Чернокожите си отиват . Публичните домове в Германия ще фалират .

    12:12 07.05.2026

  • 8 Това може лесно да се поправи!

    4 0 Отговор
    Необходимо е само да помолят Владимир Владимирович да разположи ограничен контингент и хоп готовото!😂

    12:13 07.05.2026

  • 9 Пилотът Гошу

    5 0 Отговор
    Голям праз, няма се гътне Бавария… И тея яко ги тресе Стокхолмския синдром…

    12:18 07.05.2026

  • 10 Зеленчук

    0 0 Отговор
    Голем празд.

    12:32 07.05.2026

  • 11 Приходи

    3 0 Отговор
    добре,ама да каже и колко разходи носи или те не са казване, щото общината само събира, ама Бавария / Германия плаща? Съвсем отделна тема е, че преди години направиха голямо изтгляне и релокиране, но нито Хейделберг нито Манхайм "загинаха" .

    12:37 07.05.2026

  • 12 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Носи ,??....а колко взимат и кой им плаща престоя тук и колко струват на всички нас

    12:44 07.05.2026