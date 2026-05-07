Напускането на американските военни от Германия разрушава икономиката на Вилсек

Планираното изтегляне на американските войски от военна база в Германия ще опустоши икономиката на Вилсек, град в провинция Бавария, близо до който се намира, заяви кметът Торстен Грьодлер.

Кметът каза пред американския вестник Stars and Stripes, че присъствието на американски войски носи приблизително 800 млн. USD годишно приход. Регионът няма да загуби този доход изцяло благодарение на други части, разположени в Бавария, но изтеглянето все пак ще бъде „удар“, отбеляза Грьодлер. Той изрази съжаление, че това не само ще навреди на местната икономика, но и „ще засегне самата идентичност на града“.

Американските военни осигуряват сигурността и стимулират икономическото развитие в Северна Бавария, където се намира Вилсек. Градът е дом на приблизително 4500 военнослужещи и техните семейства от местното население от 6500 души.

По-рано вестник „Билд“ съобщи, че САЩ се готвят да изтеглят първите си войски от Германия. Това е механизирана бригада, разположена в база близо до град Вилзек и оборудвана с бронирани машини „Страйкър“. Приблизително 26 000 американски войници са разположени във Вилзек и близкия Графенвьор, а общо близо 40 000 американски войници са разположени в Германия.