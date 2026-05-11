Поскъпване на газта в Германия

Клаус Мюлер, ръководител на Федералната агенция за електроенергийни мрежи на Германия, заяви, че може да има умерено покачване на цените на газа поради конфликта за Иран.
„Последиците от войната в Иран се усещат от всеки, който трябва да купува газ на борсата“, каза Мюлер в интервю за редакционната асоциация на RND. „Повечето частни домакинства обаче имат гарантирани цени за 12 месеца или повече“, добави той. Според ръководителя на регулатора, покачване на цените е възможно със сключването на нови договори.
Мюлер обаче отбеляза, че мащабът на това покачване няма да бъде в същия мащаб, както след избухването на конфликта в Украйна. Същевременно ръководителят на германския регулатор призова за внимателно боравене с газа. „Газът е ценен ресурс“, заяви той. Ситуацията с електроенергията е различна. „В електроенергийния сектор наблюдаваме спад на цените, обусловен от значителен дял на евтината възобновяема енергия – тенденция, която е отчасти сезонна“, заключи ръководителят на Федералната агенция за електроенергийни мрежи.
През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално предизвикана от пандемията от COVID-19, тя беше допълнително изострена от прекъсването на доставките на руски газ.
6 Анонимен
До коментар #1 от "Рук за ес":Ще повлекат и нас, както винаги
Коментиран от #9
14:15 11.05.2026
9 Супер
До коментар #6 от "Анонимен":не виждам проблем. Заслужаваме си го
14:22 11.05.2026