Поскъпване на газта в Германия

Клаус Мюлер, ръководител на Федералната агенция за електроенергийни мрежи на Германия, заяви, че може да има умерено покачване на цените на газа поради конфликта за Иран.

„Последиците от войната в Иран се усещат от всеки, който трябва да купува газ на борсата“, каза Мюлер в интервю за редакционната асоциация на RND. „Повечето частни домакинства обаче имат гарантирани цени за 12 месеца или повече“, добави той. Според ръководителя на регулатора, покачване на цените е възможно със сключването на нови договори.

Мюлер обаче отбеляза, че мащабът на това покачване няма да бъде в същия мащаб, както след избухването на конфликта в Украйна. Същевременно ръководителят на германския регулатор призова за внимателно боравене с газа. „Газът е ценен ресурс“, заяви той. Ситуацията с електроенергията е различна. „В електроенергийния сектор наблюдаваме спад на цените, обусловен от значителен дял на евтината възобновяема енергия – тенденция, която е отчасти сезонна“, заключи ръководителят на Федералната агенция за електроенергийни мрежи.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално предизвикана от пандемията от COVID-19, тя беше допълнително изострена от прекъсването на доставките на руски газ.