Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Поскъпване на газта в Германия

Поскъпване на газта в Германия

11 Май, 2026 13:47 611 9

  • германия-
  • газ-
  • цена

Мюлер: мащабите няма да са толкова големи, както след началото на войната в Украйна

Поскъпване на газта в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Клаус Мюлер, ръководител на Федералната агенция за електроенергийни мрежи на Германия, заяви, че може да има умерено покачване на цените на газа поради конфликта за Иран.

Последиците от войната в Иран се усещат от всеки, който трябва да купува газ на борсата“, каза Мюлер в интервю за редакционната асоциация на RND. „Повечето частни домакинства обаче имат гарантирани цени за 12 месеца или повече“, добави той. Според ръководителя на регулатора, покачване на цените е възможно със сключването на нови договори.

Мюлер обаче отбеляза, че мащабът на това покачване няма да бъде в същия мащаб, както след избухването на конфликта в Украйна. Същевременно ръководителят на германския регулатор призова за внимателно боравене с газа. „Газът е ценен ресурс“, заяви той. Ситуацията с електроенергията е различна. „В електроенергийния сектор наблюдаваме спад на цените, обусловен от значителен дял на евтината възобновяема енергия – тенденция, която е отчасти сезонна“, заключи ръководителят на Федералната агенция за електроенергийни мрежи.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално предизвикана от пандемията от COVID-19, тя беше допълнително изострена от прекъсването на доставките на руски газ.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рук за ес

    15 1 Отговор
    Браво, а някакви лоши новини има ли?

    Коментиран от #6

    13:49 11.05.2026

  • 2 пожелание

    15 1 Отговор
    Добре ,че зимата мина ,но си купувайте свещи !!

    13:50 11.05.2026

  • 3 Евроатлантик

    2 4 Отговор
    Eeeх къде ги сладките времена на Мути Меркел?

    14:03 11.05.2026

  • 4 Георги

    11 0 Отговор
    както каза "цар" Плъх: Не е важно как санкциите ще се отразят на нас - важно е на Русия да и е гадно...

    14:05 11.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Рук за ес":

    Ще повлекат и нас, както винаги

    Коментиран от #9

    14:15 11.05.2026

  • 7 Мдаа...

    7 0 Отговор
    И по стар български обичай ние пак се наредихме откъм булката...

    14:17 11.05.2026

  • 8 Лелче,

    0 4 Отговор
    в Германия газ се използва само природен газ и само за отопление, така, че трудно ми е да ти повярвам на новината.

    14:21 11.05.2026

  • 9 Супер

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    не виждам проблем. Заслужаваме си го

    14:22 11.05.2026