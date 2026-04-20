Rheinmetall стартира серийно производство на безпилотни катери

Rheinmetall стартира серийно производство на безпилотни катери

20 Април, 2026 14:47 1 106 4

Kraken K3 Scout са способни да развиват скорост до 55 възела

Rheinmetall стартира серийно производство на безпилотни катери - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-голямата германска компания за отбрана - Rheinmetall, заедно с британския си партньор Kraken Technology, стартира серийно производство на безпилотни катери в корабостроителницата Blohm+Voss в Хамбург, обявиха на уебсайта на компанията.

Дроновете Kraken K3 Scout, дълги приблизително 8,5 метра, са способни да развиват скорост до 55 възела. Те могат да се използват както за военни, така и за граждански цели. В зависимост от конфигурацията им, те могат да се използват за патрулиране на морски зони, защита на критична инфраструктура или носене на оръжия за военни операции.

Съвместното предприятие между двете компании е създадено през 2025 г. и се нарича Rheinmetall Kraken GmbH.


Германия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    5 9 Отговор
    Само Германия може да спаси Европа от руската
    чума!

    14:50 20.04.2026

  • 2 Очакваме

    9 2 Отговор
    скоро
    Орешник на гости на Рейнметал.

    Дано само и фашиста Мерц е там по това време ...

    14:53 20.04.2026

  • 3 С тия катери

    5 0 Отговор
    вече няма файда от кораби, всичко потъва

    14:59 20.04.2026

  • 4 джо

    5 1 Отговор
    Rheinmetall е една от най -старите фирми даже е била гордостта на Нацистка Германия като Хитлер не веднъж е посетил същият завод . Путин ще чака както винаги без да прави нещо същите дронове ще бъдат на изпитание --Русия изпитателен полигон за Западната военна техника -- най важното при реални условия могат да се направят изпитанията като няма никаква опасност за тези страни каквото и да направят Путин нищо не направил и няма да направи как той ще обиди колегите и партньорите си - да им навреди ? не е възможно той ще се усмихне като последният гл....упак и ще махне с ръка -- ,че тези неща са дребни незначителни на които не трябва да се обръща внимание .Танкерите му конфискуват няма значение , нанасят удари с дронове дълбоко в Руските територии няма значение , постоянно унищожават рафинериите , убиват мирните граждани , разрушават инфраструктурата няма значение ,.Украйна убива когото , когато, където си иска в Русия и то висши военни , лидери , специалисти , журналисти всичко това няма значение . Кое има значение има за тоя Кремълски плъх ? ако някой обясни ще се радвам .

    15:12 20.04.2026