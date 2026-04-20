Rheinmetall стартира серийно производство на безпилотни катери

Най-голямата германска компания за отбрана - Rheinmetall, заедно с британския си партньор Kraken Technology, стартира серийно производство на безпилотни катери в корабостроителницата Blohm+Voss в Хамбург, обявиха на уебсайта на компанията.

Дроновете Kraken K3 Scout, дълги приблизително 8,5 метра, са способни да развиват скорост до 55 възела. Те могат да се използват както за военни, така и за граждански цели. В зависимост от конфигурацията им, те могат да се използват за патрулиране на морски зони, защита на критична инфраструктура или носене на оръжия за военни операции.

Съвместното предприятие между двете компании е създадено през 2025 г. и се нарича Rheinmetall Kraken GmbH.