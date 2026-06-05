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Гълъб Донев: Процедурата по свръхдефицит, започната от ЕК, няма как да бъде избегната

Гълъб Донев: Процедурата по свръхдефицит, започната от ЕК, няма как да бъде избегната

5 Юни, 2026 10:10 1 186 47

  • гълъб донев-
  • свръхдефицит-
  • ек

Европейската комисия ще изисква от България да изготви мерки, които да доведат до намаляване на дефицита. Една от мерките ще предвижда да се намаляват нетните разходи с 0,5% от БВП и ограничаване на разходите

Гълъб Донев: Процедурата по свръхдефицит, започната от ЕК, няма как да бъде избегната - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вече стана ясно, че Европейската комисия (ЕК) ще върви към процедура по обявяване на свръхдефицит на България заради нетните разходи за 2025 г. Тоест, тази процедура не може да бъде избегната. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на днешния парламентарен контрол.

Вицепремиерът Донев използва трибуната на Народното събрание, за да разкритикува отново служебното правителство, че не е предало отчет за състоянието на публичните финанси на държавата за тази година.

„Европейската комисия ще изисква от България да изготви мерки, които да доведат до намаляване на дефицита. Една от мерките ще предвижда да се намаляват нетните разходи с 0,5% от БВП и ограничаване на разходите“, добави финансовият министър.

Гълъб Донев призова всички политически сили в парламента заедно да намерят решение и допълни, че „всички ще трябва да понесем отговорността пред обществото заради финансовото състояние на държавата“.

На въпрос от депутат Донев отговори, че амбицията на правителството е до края на този месец да бъде внесен за обсъждане и гласуване проектобюджетът за 2026 г.

„Нито едно от предходните правителства не е предприело мерки, затова се стигна до тази ситуация по свръхдефицит. Мерките трябва да бъдат във всички посоки, няма как да залагаме на еднократни мерки. Такива еднократни мерки прилагахте и вие с авансово прибиране на данъците от банките. ЕК няма да приеме еднократни мерки, а такива, които действат в дългосрочна перспектива, за да се стабилизират финансите“, подчерта от трибуната вицепремиерът Донев.

Той се обърна и към бившия финансов министър Теменужка Петкова, отбелязвайки, че щом са поискали авансово изплащане на данъците от банките през 2025 г., значи „са били запушвани някакви дупки през 2025 г.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    26 6 Отговор
    Перо по перо стъкми бюджета, не се оправдавай като врабче

    10:12 05.06.2026

  • 2 700 000 държавни търтей!

    34 6 Отговор
    Съкращавай 70%.

    10:14 05.06.2026

  • 3 Асена ⚢🏳️‍🌈⚣🏳️‍🌈⃤

    19 13 Отговор
    При очаквани приходи от над (7) млрд. евро, неуспехът да се състави бюджет с дефицит от (3%) означава, че управляващите или не искат, или не могат да го направят. Ако не могат да се справят с тази задача, трябва да си подадат оставката!

    10:15 05.06.2026

  • 4 Божеее ,

    20 10 Отговор
    какви "мъдри думи" , само ! Повърхностни и нищо конкретно ! Чакай от такива разрешение на проблеми и коректност ?! Никога !да се разхвърчат час по - скоро !

    10:16 05.06.2026

  • 5 604

    19 9 Отговор
    Теглите кредит и готово...нъл предните тъй правеха...и после всичко изтича и на ново...щот ганя обича аванта схема...лакомо племе ..крадливо, Аспарух и Левски че ви заплюят от гроба...

    10:17 05.06.2026

  • 6 аааа

    35 1 Отговор
    Кога ще започнат съкращенията в държавната администрация и закриването на агенции, които дублират функциите на министерствата? Това са не само заплати, ами сграден фонд, техника, служебни автомобили, отопление, пъддръжка... 90% от държавните хрантутници са напълно излишни паразити.

    Коментиран от #25, #47

    10:17 05.06.2026

  • 7 5 юни 1900г. Правителството въвежда

    11 15 Отговор
    военно положение!
    Сега Радев също трябва да обяви военно положение за да спаси територията!

    10:18 05.06.2026

  • 8 Зеления

    24 7 Отговор
    Цончо Ганев пита в парламента проскубаната птица Гълъб, след като твърди той и премиера Радев че цифрите за инфлацията са манипулирани при влизане в еврозоната:
    1. ще даде ли сигнал до прокуратурата за Теменужка и Желязков и шефа на статистиката и управителя на БНБ че са излъгали и обществото и ЕС
    2. ще обяви ли за нищожно влизането в еврозоната след като не сме изпълнили критериите са нея и да се върне лева
    На двата въпроса Птицата отговори така
    1. Не било точно манипулация на данните а било стъкмистика /на което Цончо му се изсмя че това е едно и също/
    2. на втория въпрос, да обяви влизането в еврозоната за нищожно замълча и нищо не отговори

    Коментиран от #13

    10:19 05.06.2026

  • 9 име

    18 12 Отговор
    Хасан Василев тегли кретидити за да вдига пенсии, заплати на полицаи и военни и да дава на киевската хунта пари да корумпират български институции, да застрояват незаконно българска земя. Сега гaньo да стяга колана и да връща кледитите.

    Коментиран от #20

    10:21 05.06.2026

  • 10 7878

    19 7 Отговор
    Последните години много държави от ЕС имама свръхдефицит, но срещу тях няма процедура, защо така?

    10:24 05.06.2026

  • 11 Въпрос че

    17 9 Отговор
    Как не го е срам да се появява ? Дето неговото правителство подписа задвижващия договор турската държавна "Боташ" ?

    10:27 05.06.2026

  • 12 Хо хо

    14 9 Отговор
    Всъщност тези които натвориха тези безобразия сега ще трябва да се върнат назад и да ги оправят. Българина има слаба памет и няма усет за причинно-следствените връзки. Асен Василев е бил финансов министър в правителствата на С.Янев, К.Петков и Н.Денков - главен виновник в финансовата вакханалия в публичните финанси. Гълъб Донев два пъти сл. министър председател. Иван Демерджиев служебен министър 2021 в правитеството на С.Янев и 2022-23 в сл.правителства на Г.Донев. Да напомним за периода 2021-2024 когато беше голямото чагъркане на ГЕРБ-СДС от сл. правителства на Р.Радев, това на К.Петков. Н.Денков. Ако е имало модел Борисов-Пеевски това е било преди 2021 когато Доган държеше здраво ДПС , а Борисов управляваше с Патриотите и Реформаторския блок. Е, колкото по-нависоко се катери маймуната, толкоз по-отдалеч се вижда червения и зад-ник.

    10:28 05.06.2026

  • 13 Цончо Ганев

    15 12 Отговор

    До коментар #8 от "Зеления":

    да вземе да прочете доклада на ЕК за финансовата 2025 г и да не се излага ! Нищо не е измалипулирано , всичко е правено с разрешение на ЕК .Цончо търси изява и няма лошо , но лъже .

    Коментиран от #40

    10:30 05.06.2026

  • 14 Гарга донева

    11 8 Отговор
    ефрейтор мунчо и пенсионирани старшинки и други некадърници комунистически на власт. Да ви е честито на 4% гласували за тия! Другото е "ала-бала с машинките"!

    10:32 05.06.2026

  • 15 Последния Софиянец

    11 11 Отговор
    ЕЦБ ни открадна 80 млрд валутен фонд и сега ни се подиграват че нямаме пари.Този борд беше точно за такива кризи.

    Коментиран от #19, #46

    10:33 05.06.2026

  • 16 9 години саботажи хаос и

    7 7 Отговор
    Мръснишки комунистически номера .Айде сега се оправяите че ще ядете бахура.

    10:37 05.06.2026

  • 17 Критикар

    14 3 Отговор
    Най- добре ще е, да спрете пенсиите на редовите / не на вашите/ пенсионери, парите на майките за майчинство, детските добавки и бюджета ще си дойде на мястото. Негодници и некадърници!

    10:37 05.06.2026

  • 18 Перо

    15 3 Отговор
    Финансов министър ЗКПЧ!!! 84,000 държавни чиновници, повечето склерозирани, неграмотни и мързеливи бабички по гишетата, до където най-много опират хората! Зам.-министри, тези които направиха дефицита!

    10:37 05.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да обаче

    5 12 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    заемите му срещу един лев се връщаха инвестиции 4 лева. При него имаше увеличен Брутен вътрешен продукт, заемите от него бяха 22- 23 процента, дефицитът беше 2- 3 процента, икономиката растеше въпреки войната с Украйна и спирането на газа от Путин. Просто хората на ПП се справиха блестящо. А тези са много големи боташ8ви неможачи. Видно е, че Радев е в триумвират с Борисов и Пеевски. Просто ще си крадат заедно . А и Радев много гербери и деоесари назначи.

    Коментиран от #26

    10:40 05.06.2026

  • 21 анонимен

    7 10 Отговор
    Като не може да се справи да се откажи и хвърли оставката си. Както го и каза г-н Василев ще се справи и без да теглят такъв заем, да го поканят. Или искат на всяка цена да теглят заем, за къде им е, ще го дават на русия с договорености ли, нищо чудно от втория Орбан. Целта на Кремъл е чрез продажни политици да продава скъпо в България и я използва като колониален придатък за печалби на гърба на народа. Членството в ЕС помага на Кремъл и продажните ни политици да изпразват европейските инвестиции които по принцип са предназначени да повишат просперитета на народа , а не да се крадат от Кремъл с българска помощ.

    10:40 05.06.2026

  • 22 УЖАС

    13 3 Отговор
    "тази процедура не може да бъде избегната"

    Еми - какво чакаш: - КАТО НЕ МОЖЕШ: - ПОДАВАЙ ОСТАВКА!

    10:41 05.06.2026

  • 23 Чадърчето

    1 2 Отговор
    Нека вън да вали, нека бъдем сами , нека бъде така ,както искаш ти!

    10:43 05.06.2026

  • 24 докявсе

    10 6 Отговор
    Парите ги няма,а извършителя е неизвестен??? Ограбиха България и българите 2 те свини, единия лети със самолети до Дубай и е изкупил де що може там, лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя 15г си пълни чекмеджето с евро и злато и любовниците си напълни, а пърди още на свобода и го хранят пак българите. Хаяшито и Теменуга с голямата каравана и те наредени в парламента и с Владко рекетьора на Божков са с по 10 хил. евро заплати и си харчат грабежа??? А неизвестен е ограбил България??? Така ни ги бърбори Гугутков. Питат го кога ще спрете кражбите в здравна каса, а тоя вика трябва анализ??? Вече 36 г само анализи правят и парите ги няма, а пари за българите няма. До кога бре??? Колко ое време ви трябва да напълните затворите??? Слава на Господ Иисус Христос българите търпят и чакат, но до кога бре??? Или си вършете работата или се махайте всичките.

    Коментиран от #32

    10:43 05.06.2026

  • 25 Не само това, но и много течове откъм

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "аааа":

    Превишени цени и корупция

    10:44 05.06.2026

  • 26 ХА ХА ХА

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Да обаче":

    То с шеф на НСИ от ППДБ е лесно да изкарващ всичко, което ти е удобно ...

    Като А.Атанасов влезе в затвора, тогава може да ми говорите за реални цифри за БВП и инфлация ...

    10:45 05.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 пенсионер

    8 4 Отговор
    Как смятате, че бившия политически офицер ще оправя финансите на България? Заблудени българи гласували за Радев.

    10:46 05.06.2026

  • 29 Роки

    11 6 Отговор
    Защо не арестувате Бойко Борисов и Дилян Пеевски. Целият български народ знае, че тия двамата окрадоха над 50 МИЛИАРДА ЕВРО народна пара за последните 20 години. Самите вие го приказвахте. Но изведнъж млъкнахте! Защото и вие крадяхте, особено с аферата "Боташ" - 500 хиляди евро всеки ден на Турция. Колко е комисионната? Прогресирате викате....във схемите...

    10:47 05.06.2026

  • 30 Българин 🇧🇬

    9 5 Отговор
    Заради договора му с Турция , България Ежедневно плаща по един милион на Турция . А турците напъват да вземат ВОДАТА на България заради задълженията . Защо този не се разследва ?!

    Коментиран от #34

    10:49 05.06.2026

  • 31 Много говори

    9 3 Отговор
    Нищо не казва , нищо не разбрах.

    10:50 05.06.2026

  • 32 Разсмя ме браво...

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "докявсе":

    Та най големия мафиот и компания айдуци/олигарси/-олигофрени турихте на власт. Тая паразити ги потърпете още 3 месеца и ще почнете да просите ДРУГАРе1111

    10:50 05.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Реките си текат дори преливат

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Българин 🇧🇬":

    Язовирите. Като спрат дъждовете спираме водата. Те реките идват от наша територия.

    10:52 05.06.2026

  • 35 анонимен

    1 5 Отговор
    Като не може да се справи да се откажи и хвърли оставката си. Както го и каза г-н Василев ще се справи и без да теглят такъв заем, да го поканят. Или искат на всяка цена да теглят заем, за къде им е, ще го дават на русия с договорености ли, нищо чудно от втория Орбан. Целта на Кремъл е чрез продажни политици да продава скъпо в България и я използва като колониален придатък за печалби на гърба на народа. Членството в ЕС помага на Кремъл и продажните ни политици да изпразват европейските инвестиции които по принцип са предназначени да повишат просперитета на народа , а не да се крадат от Кремъл с българска помощ.

    11:01 05.06.2026

  • 36 анонимен

    1 4 Отговор
    На Василев заемите му срещу един лев се връщаха инвестиции 4 лева. При него имаше увеличен Брутен вътрешен продукт, заемите от него бяха 22- 23 процента, дефицитът беше 2- 3 процента, икономиката растеше въпреки войната с Украйна и спирането на газа от Путин. Просто хората на ПП се справиха блестящо. А тези са много големи боташ8ви неможачи. Видно е, че Радев е в триумвират с Борисов и Пеевски. Просто ще си крадат заедно . А и Радев много гербери и деоесари назначи.

    11:02 05.06.2026

  • 37 хаха

    3 1 Отговор
    Я как са се разгрухтяли Сглобените Тикви Новоначалски вГЗраждани.

    Още още измет такава! 15 години гласуваха за една и съща паплач и сега се сетили жалките ориенталци. ХАХАХА!

    11:02 05.06.2026

  • 38 Кой Ти Даде ?

    4 2 Отговор
    Диплома ?

    За Нищо !

    Не Ставаш !

    11:04 05.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Цончо Ганев го е прочел доклада и

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Цончо Ганев":

    Мнението му е напълно правилно.

    11:06 05.06.2026

  • 41 Какво Разбира ?

    3 0 Отговор
    Тоя Фатмак !

    От Наука !

    Пък и Бюджет !

    И Финанси !

    Та да ни тури !

    Тоя Кютук !

    Тука !

    Пък И !

    Всички Гуменетки !

    Около Него !

    11:07 05.06.2026

  • 42 Гай Турий

    2 2 Отговор
    Донев, вие защо не обвините Брюксел, че е знаел за истинския процент свръхдефицит, но си е затворил очите, само и само да ни вмъкне преждевременно в Еврозоната без ползи за България??! Защо мълчите? Дори Мадяр наруга майналайнян, че Брюксел е ръководен отвън. Никакви процедури, да си затварят устата и очите сега пак! Да не смеят да ни посдтавят каквито и да е условия тия осранници!!!

    11:11 05.06.2026

  • 43 Счетоводител

    2 0 Отговор
    Европа Ви казва 4% дефицит, Вие не 7% процента е??? Ало какво става

    11:17 05.06.2026

  • 44 Цвете

    1 0 Отговор
    " ДУПКИ ИМА " И ТО В ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ КРАДЕНЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ НЕ НА ПОСЛЕДНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, А НА ПРЕДХОДНИТЕ ,ГОСПОДИН ГЪЛЪБ.КОГА ЩЕ КОМЕНТИРАШ " БОТАШ "? ИЛИ Е КАУЗА ПЕРДУТА? ЛАКОМИЯТА НА ВСИЧКИ ИЗЯДЕ ГЛАВАТА НА КОЙ? ИМА ЛИ ЧЕСТНИ ДЕПУТАТИ ИЛИ МИНИСТРИ? И ВИЕ " ОТЛИТА " ,АКО НЯМА ДОКАЗАН ГРАБЕЖ ЗА МИЛИАРДИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. С МАГНИТСКИ, КАКВО СЕ СЛУЧВА? С БАРСЕЛОНА, СЪЩО? НЯМА НУЖДА ОТ ДУМИ, А РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.🌬🚔👨‍🎓

    11:19 05.06.2026

  • 45 Цвете

    2 0 Отговор
    " ДУПКИ ИМА " И ТО В ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ КРАДЕНЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ НЕ НА ПОСЛЕДНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, А НА ПРЕДХОДНИТЕ ,ГОСПОДИН ГЪЛЪБ.КОГА ЩЕ КОМЕНТИРАШ " БОТАШ "? ИЛИ Е КАУЗА ПЕРДУТА? ЛАКОМИЯТА НА ВСИЧКИ ИЗЯДЕ ГЛАВАТА НА КОЙ? ИМА ЛИ ЧЕСТНИ ДЕПУТАТИ ИЛИ МИНИСТРИ? И ВИЕ " ОТЛИТА " ,АКО НЯМА ДОКАЗАН ГРАБЕЖ ЗА МИЛИАРДИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. С МАГНИТСКИ, КАКВО СЕ СЛУЧВА? С БАРСЕЛОНА, СЪЩО? НЯМА НУЖДА ОТ ДУМИ, А РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.🌬🚔👨‍🎓

    11:22 05.06.2026

  • 46 ЛОШО е

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Този фонд беше раздаден от банките за кредити и излапан ....във формата на ..инфлация..

    11:24 05.06.2026

  • 47 ЛОШО е

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "аааа":

    Облизвате се за имоти.....подарък ли...

    11:25 05.06.2026

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