Гълъб Донев: Процедурата по свръхдефицит, започната от ЕК, няма как да бъде избегната

Вече стана ясно, че Европейската комисия (ЕК) ще върви към процедура по обявяване на свръхдефицит на България заради нетните разходи за 2025 г. Тоест, тази процедура не може да бъде избегната. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на днешния парламентарен контрол.

Вицепремиерът Донев използва трибуната на Народното събрание, за да разкритикува отново служебното правителство, че не е предало отчет за състоянието на публичните финанси на държавата за тази година.

„Европейската комисия ще изисква от България да изготви мерки, които да доведат до намаляване на дефицита. Една от мерките ще предвижда да се намаляват нетните разходи с 0,5% от БВП и ограничаване на разходите“, добави финансовият министър.

Гълъб Донев призова всички политически сили в парламента заедно да намерят решение и допълни, че „всички ще трябва да понесем отговорността пред обществото заради финансовото състояние на държавата“.

На въпрос от депутат Донев отговори, че амбицията на правителството е до края на този месец да бъде внесен за обсъждане и гласуване проектобюджетът за 2026 г.

„Нито едно от предходните правителства не е предприело мерки, затова се стигна до тази ситуация по свръхдефицит. Мерките трябва да бъдат във всички посоки, няма как да залагаме на еднократни мерки. Такива еднократни мерки прилагахте и вие с авансово прибиране на данъците от банките. ЕК няма да приеме еднократни мерки, а такива, които действат в дългосрочна перспектива, за да се стабилизират финансите“, подчерта от трибуната вицепремиерът Донев.

Той се обърна и към бившия финансов министър Теменужка Петкова, отбелязвайки, че щом са поискали авансово изплащане на данъците от банките през 2025 г., значи „са били запушвани някакви дупки през 2025 г.“