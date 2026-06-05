Гълъб Донев: Процедурата по свръхдефицит, започната от ЕК, няма как да бъде избегната

Вече стана ясно, че Европейската комисия (ЕК) ще върви към процедура по обявяване на свръхдефицит на България заради нетните разходи за 2025 г. Тоест, тази процедура не може да бъде избегната. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на днешния парламентарен контрол.
Вицепремиерът Донев използва трибуната на Народното събрание, за да разкритикува отново служебното правителство, че не е предало отчет за състоянието на публичните финанси на държавата за тази година.
„Европейската комисия ще изисква от България да изготви мерки, които да доведат до намаляване на дефицита. Една от мерките ще предвижда да се намаляват нетните разходи с 0,5% от БВП и ограничаване на разходите“, добави финансовият министър.
Гълъб Донев призова всички политически сили в парламента заедно да намерят решение и допълни, че „всички ще трябва да понесем отговорността пред обществото заради финансовото състояние на държавата“.
На въпрос от депутат Донев отговори, че амбицията на правителството е до края на този месец да бъде внесен за обсъждане и гласуване проектобюджетът за 2026 г.
„Нито едно от предходните правителства не е предприело мерки, затова се стигна до тази ситуация по свръхдефицит. Мерките трябва да бъдат във всички посоки, няма как да залагаме на еднократни мерки. Такива еднократни мерки прилагахте и вие с авансово прибиране на данъците от банките. ЕК няма да приеме еднократни мерки, а такива, които действат в дългосрочна перспектива, за да се стабилизират финансите“, подчерта от трибуната вицепремиерът Донев.
Той се обърна и към бившия финансов министър Теменужка Петкова, отбелязвайки, че щом са поискали авансово изплащане на данъците от банките през 2025 г., значи „са били запушвани някакви дупки през 2025 г.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
10:12 05.06.2026
2 700 000 държавни търтей!
10:14 05.06.2026
3 Асена ⚢🏳️🌈⚣🏳️🌈⃤
10:15 05.06.2026
4 Божеее ,
10:16 05.06.2026
5 604
10:17 05.06.2026
6 аааа
Коментиран от #25, #47
10:17 05.06.2026
7 5 юни 1900г. Правителството въвежда
Сега Радев също трябва да обяви военно положение за да спаси територията!
10:18 05.06.2026
8 Зеления
1. ще даде ли сигнал до прокуратурата за Теменужка и Желязков и шефа на статистиката и управителя на БНБ че са излъгали и обществото и ЕС
2. ще обяви ли за нищожно влизането в еврозоната след като не сме изпълнили критериите са нея и да се върне лева
На двата въпроса Птицата отговори така
1. Не било точно манипулация на данните а било стъкмистика /на което Цончо му се изсмя че това е едно и също/
2. на втория въпрос, да обяви влизането в еврозоната за нищожно замълча и нищо не отговори
Коментиран от #13
10:19 05.06.2026
9 име
Коментиран от #20
10:21 05.06.2026
10 7878
10:24 05.06.2026
11 Въпрос че
10:27 05.06.2026
12 Хо хо
10:28 05.06.2026
13 Цончо Ганев
До коментар #8 от "Зеления":да вземе да прочете доклада на ЕК за финансовата 2025 г и да не се излага ! Нищо не е измалипулирано , всичко е правено с разрешение на ЕК .Цончо търси изява и няма лошо , но лъже .
Коментиран от #40
10:30 05.06.2026
14 Гарга донева
10:32 05.06.2026
15 Последния Софиянец
Коментиран от #19, #46
10:33 05.06.2026
16 9 години саботажи хаос и
10:37 05.06.2026
17 Критикар
10:37 05.06.2026
18 Перо
10:37 05.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да обаче
До коментар #9 от "име":заемите му срещу един лев се връщаха инвестиции 4 лева. При него имаше увеличен Брутен вътрешен продукт, заемите от него бяха 22- 23 процента, дефицитът беше 2- 3 процента, икономиката растеше въпреки войната с Украйна и спирането на газа от Путин. Просто хората на ПП се справиха блестящо. А тези са много големи боташ8ви неможачи. Видно е, че Радев е в триумвират с Борисов и Пеевски. Просто ще си крадат заедно . А и Радев много гербери и деоесари назначи.
Коментиран от #26
10:40 05.06.2026
21 анонимен
10:40 05.06.2026
22 УЖАС
Еми - какво чакаш: - КАТО НЕ МОЖЕШ: - ПОДАВАЙ ОСТАВКА!
10:41 05.06.2026
23 Чадърчето
10:43 05.06.2026
24 докявсе
Коментиран от #32
10:43 05.06.2026
25 Не само това, но и много течове откъм
До коментар #6 от "аааа":Превишени цени и корупция
10:44 05.06.2026
26 ХА ХА ХА
До коментар #20 от "Да обаче":То с шеф на НСИ от ППДБ е лесно да изкарващ всичко, което ти е удобно ...
Като А.Атанасов влезе в затвора, тогава може да ми говорите за реални цифри за БВП и инфлация ...
10:45 05.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 пенсионер
10:46 05.06.2026
29 Роки
10:47 05.06.2026
30 Българин 🇧🇬
Коментиран от #34
10:49 05.06.2026
31 Много говори
10:50 05.06.2026
32 Разсмя ме браво...
До коментар #24 от "докявсе":Та най големия мафиот и компания айдуци/олигарси/-олигофрени турихте на власт. Тая паразити ги потърпете още 3 месеца и ще почнете да просите ДРУГАРе1111
10:50 05.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Реките си текат дори преливат
До коментар #30 от "Българин 🇧🇬":Язовирите. Като спрат дъждовете спираме водата. Те реките идват от наша територия.
10:52 05.06.2026
35 анонимен
11:01 05.06.2026
36 анонимен
11:02 05.06.2026
37 хаха
Още още измет такава! 15 години гласуваха за една и съща паплач и сега се сетили жалките ориенталци. ХАХАХА!
11:02 05.06.2026
38 Кой Ти Даде ?
За Нищо !
Не Ставаш !
11:04 05.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Цончо Ганев го е прочел доклада и
До коментар #13 от "Цончо Ганев":Мнението му е напълно правилно.
11:06 05.06.2026
41 Какво Разбира ?
От Наука !
Пък и Бюджет !
И Финанси !
Та да ни тури !
Тоя Кютук !
Тука !
Пък И !
Всички Гуменетки !
Около Него !
11:07 05.06.2026
42 Гай Турий
11:11 05.06.2026
43 Счетоводител
11:17 05.06.2026
44 Цвете
11:19 05.06.2026
45 Цвете
11:22 05.06.2026
46 ЛОШО е
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Този фонд беше раздаден от банките за кредити и излапан ....във формата на ..инфлация..
11:24 05.06.2026
47 ЛОШО е
До коментар #6 от "аааа":Облизвате се за имоти.....подарък ли...
11:25 05.06.2026