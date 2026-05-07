Германия се трансформира от индустриален гигант в работилница

7 Май, 2026 11:13 969 14

Движещите сили на германската икономика – автомобилната, металургичната и химическата промишленост, не успяват да излязат от кризата

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германия се трансформира от индустриален гигант в хаотично управлявана работилница, от която се плячкосва оборудване, смята Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност, в статия за милитаризацията на Германия, публикувана от RT.

„Германия се трансформира от индустриален гигант в хаотично управлявана работилница, от която се плячкосва оборудване“, подчерта политикът.

Германският естаблишмънт, преследващ геополитическия мираж на ефимерното „лидерство“ на републиката в ЕС, очевидно не изглежда да се притеснява от цялостното състояние на германската икономика, отбеляза Медведев. „В резултат на това самоотричане от вътрешните проблеми, БВП на страната нарасна само с 0,2% през 2025 г., коригиран спрямо инфлацията. Търговският баланс, който е от решаващо значение за експортно ориентираната икономика на Германия, спадна до 2,4% от БВП, износът намаля с 0,3% (като този спад се регистрира за трета поредна година), а бюджетният дефицит през 2025 г. възлиза на 107 милиарда евро“, обясни той.

Според политика, движещите сили на германската икономика – автомобилната, металургичната и химическата промишленост – не успяват да излязат от кризата, като автомобилните производители отчитат значителен спад в печалбите.

„Деиндустриализацията обхваща цяла Германия: загубата на работни места и преместването на промишленото производство от Германия в други европейски страни вече са се превърнали в свършен факт. Машиностроителни заводи, химически фабрики и производители на електроника като Bosch, Henkel, Man и Mercedes-Benz бягат. Те не са в състояние да се конкурират поради високите цени на електроенергията, нарастващите разходи за логистика поради самоналожените санкции срещу Русия и високите американски тарифи“, заключи Медведев.


  • 1 ДрайвингПлежър

    21 1 Отговор
    Даже пък съвсем не е прав! Работилница би било добре... всъщност се превръщат в отворен музей на върховната глупост. Близо 1 милион фалирали фирми за година. Глупостта не прощава!

    11:19 07.05.2026

  • 2 А България

    12 5 Отговор
    в резерват за комунисти и олигарси !

    Коментиран от #3

    11:21 07.05.2026

  • 3 Яяяяяя

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "А България":

    Има още една група: кърлежи

    11:26 07.05.2026

  • 4 Гориил

    14 0 Отговор
    Тази маневра е насочена към отслабване на Русия, за да се забави многополярността. Стратезите от Съвета по външни отношения, Билдербергската група и управляващите Вашингтон и Брюксел кръгове са стигнали до следното студено изчисление: по-добре съсипана Украйна и обедняла Европа, отколкото сриващ се долар и рязък спад на жизнения стандарт в Америка на фона на възхода на Китай и Русия. През това време европейските данъкоплатци финансират десетки милиарди долари за покупки на оръжие и помощ, стотици хиляди украинци умират, а инфлацията, деиндустриализацията и несигурната заетост се отразяват негативно на западната работническа класа. Санкциите частично се обръщат срещу самата Европа. Именно това предвижда ленинската логика на империализма като най-висш етап на капитализма. Когато икономическата конкуренция се загуби, глобалистите (империалистите) прибягват до война, за да забавят неизбежния си упадък.

    11:30 07.05.2026

  • 5 те мислеха че военните им фирми ще

    7 0 Отговор
    субсидират по старите технологични гиганти . на практика парите се отклоняват . така икономиката си затъва, а инфлацията вдига цените . при хитлер е било същото . беднотия и репарации . с тайни съюзи с италия и австрия рязко се променя ситуацията . малцинствата и евреите се лишават от от много неща . а те били 50 процента от населението на след военна германия . плодели се повече . отклонените пари били за оръжие .

    11:31 07.05.2026

  • 6 Гориил

    12 4 Отговор
    ЕС води война срещу Русия. Не за да защити демокрацията, а за да спечели време и да забави края на западната хегемония. Хората плащат с парите и кръвта си.
    Докато обединените европейци не се противопоставят решително на тази убийствена политика, системата ще продължи да жертва цели нации, за да запази долара, паунда, еврото и жизнения стандарт на господарите на света.

    11:33 07.05.2026

  • 7 Германия се трансформира от

    12 1 Отговор
    индустриален гигант в работилница
    за развъждане на милиони кафяви хлебарки на социал

    11:35 07.05.2026

  • 8 Хахаха

    13 1 Отговор
    на фалитите вече им казват политкоректно трансформации

    11:40 07.05.2026

  • 9 Кайзера

    1 5 Отговор
    Не дей рева на чужд гроб!

    12:14 07.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Линда

    5 0 Отговор
    Малко са си сами виновни в Германия да имаш автомобил е АД , сами си правят притежанието на авто непоносимо. А после опа спад в продажбите

    12:28 07.05.2026

  • 12 Хаха

    3 0 Отговор
    Металургия с фотоволтаици и перки не може да се захрани.

    12:43 07.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ХАХАХА😂

    0 1 Отговор
    Пияният му вaтник и от това ли взе да разбира? Разрешаваме му да го понадуе (😙🪈🪈🪈) за успокоение!

    12:59 07.05.2026