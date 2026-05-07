Германия се трансформира от индустриален гигант в хаотично управлявана работилница, от която се плячкосва оборудване, смята Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност, в статия за милитаризацията на Германия, публикувана от RT.

Германският естаблишмънт, преследващ геополитическия мираж на ефимерното „лидерство“ на републиката в ЕС, очевидно не изглежда да се притеснява от цялостното състояние на германската икономика, отбеляза Медведев. „В резултат на това самоотричане от вътрешните проблеми, БВП на страната нарасна само с 0,2% през 2025 г., коригиран спрямо инфлацията. Търговският баланс, който е от решаващо значение за експортно ориентираната икономика на Германия, спадна до 2,4% от БВП, износът намаля с 0,3% (като този спад се регистрира за трета поредна година), а бюджетният дефицит през 2025 г. възлиза на 107 милиарда евро“, обясни той.

Според политика, движещите сили на германската икономика – автомобилната, металургичната и химическата промишленост – не успяват да излязат от кризата, като автомобилните производители отчитат значителен спад в печалбите.

„Деиндустриализацията обхваща цяла Германия: загубата на работни места и преместването на промишленото производство от Германия в други европейски страни вече са се превърнали в свършен факт. Машиностроителни заводи, химически фабрики и производители на електроника като Bosch, Henkel, Man и Mercedes-Benz бягат. Те не са в състояние да се конкурират поради високите цени на електроенергията, нарастващите разходи за логистика поради самоналожените санкции срещу Русия и високите американски тарифи“, заключи Медведев.