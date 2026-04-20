Ирак увеличава износа на петрол през Джейхан до 500 000 барела на ден

Ирак увеличава износа на петрол през Джейхан до 500 000 барела на ден

20 Април, 2026 15:46 806 0

В средата на март Ирак увеличи дневния обем на петрол, транспортиран от Киркук до Джейхан, до 250 000 барела

Ирак увеличава износа на петрол през Джейхан до 500 000 барела на ден - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ирак скоро ще увеличи обема на петрол, превозван от Киркук на север до турското пристанище Джейхан на Средиземно море, до 500 000 барела на ден, съобщи иракското министерство на петрола.

В средата на март Ирак увеличи дневния обем на петрол, транспортиран от Киркук до Джейхан, до 250 000 барела. На 6 април Ирак започна да прехвърля приблизително 90 000 барела петрол на ден от южната провинция Басра до Кюрдистанския регион за по-нататъшно транспортиране през петролопровода Джейхан, с което общият обем на петрол, превозван по северния сухопътен маршрут, достигна 340 000 барела.

Според главния изпълнителен директор на петролната компания Basra, Басем Абдел Керим Насър, принудителната промяна в експортната стратегия на Ирак и нарасналото значение на северния маршрут като временна алтернатива „се дължи на необходимостта от компенсиране на прекъсванията на дистрибуторските канали в южната част на страната поради трудната ситуация със сигурността и оперативната ситуация“. Според Sky News Arabia, износът на иракски петрол е спаднал с приблизително 80% през март.


Ирак
