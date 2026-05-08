Замъкът Драгула в Румъния отива под управлението на американец

8 Май, 2026 20:25 780 15

Бизнесменът е придобил компанията, която досега е управлявала имота

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският предприемач Джоел Уайншенкер придоби контролен дял в CADB - компанията, която управлява замъка Бран, който според легендата е принадлежал на граф Дракула, от наследниците на румънската принцеса Илеана, съобщи порталът profit.ro.

Компанията на Уайншенкер - Ad Populum, специализирана в развлекателни продукти и колекционерски предмети, придоби 80% дял в CADB. След сделката управлението на компанията е прехвърлено на финансовия директор на Ad Populum Стивън Биг.

Отбелязва се, че веднага след придобиването на CADB, американската компания започва да наема персонал за ежедневните операции на замъка Бран, включително продажба на билети, поддръжка и планиране на събития.

Джоел Уайншенкер е най-известен с управлението на къщата музей на Елвис Пресли в Мемфис.

За замъка на граф Дракула

Замъкът Бран е основан от Тевтонските рицари в началото на 13 век, за да защитава границите на Трансилвания от войнствени номади. Той изгаря по време на татаро-монголските нашествия през 1242 г. и е възстановен през 14 век. През 1920 г. Общинският съвет на Брашов дарява замъка на кралица Мария, която го оставя като наследство на дъщеря си, принцеса Илеана. През 1948 г. замъкът става собственост на румънската държава, а през 1956 г. там е открит Музеят на феодалната история и изкуство. След падането на комунистическия режим, законната собственост върху замъка е поета от внука на кралица Мария и син на принцеса Илеана, ерцхерцог Доминик фон Хабсбург, заедно с двете му сестри, Мария Магдалена Холцхаузен и Елизабет Сандхофер.

Замъкът Бран е една от най-популярните забележителности на Румъния поради връзката му с господаря (принца) на Влахия, Влад III Цепеш, който, благодарение на ирландския писател Брам Стокър, се свързва с вампира граф Дракула. ​​Според исторически документи обаче принцът никога не е живял в замъка, а само веднъж е прекарал нощта, докато се е връщал от Унгария в Букурещ след преговори за съвместна борба срещу турците. След публикуването на романа на Стокър през 1897 г. замъкът започва да се свързва пряко с вампира.


  • 1 Влад III Цепеш

    7 0 Отговор
    че му изпия кръвта и на тоя притежател на двореца

    20:40 08.05.2026

  • 2 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    Вече няма да е замъкът на Дракула. Ще е замъкът на спайдърмен. 🤣

    20:42 08.05.2026

  • 3 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Ново свърталище за наследниците на Джефри Епстийн.

    20:49 08.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Хазарите заграбиха и замъка на Дракула.

    20:50 08.05.2026

  • 5 Е, че то

    7 1 Отговор
    Цяла Румъния я управляват чужденци, че един замък ли…

    20:55 08.05.2026

  • 6 Съдията

    7 1 Отговор
    Вайншенкер, значи е немски или австрийски евреин, американец е станал впоследствие.😂

    20:57 08.05.2026

  • 7 Не съм била там

    1 0 Отговор
    Но много зловещо изглежда!
    Тръпки ме побиха.

    Коментиран от #10

    20:57 08.05.2026

  • 8 Хмм

    5 0 Отговор
    замъкът Бран е собственост на Сакскобурготите и те го продават, както нашият тука

    21:00 08.05.2026

  • 9 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Направиха цяло градче на тема Драмула така че не ги грее за тая съборетина

    21:00 08.05.2026

  • 10 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не съм била там":

    нищо зловещо, светъл и красив, само коридорите са тесни, библиотека, столова, любимият на кралица Мария след този в Балчик, което е обяснимо, Балчик е на море и е любовно гнездо, вътре асансьор, климатична инсталация, която поддържа постоянна температура

    Коментиран от #11

    21:04 08.05.2026

  • 11 Кольо

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Там ли са дупили кралицата?

    Коментиран от #14

    21:06 08.05.2026

  • 12 Хмм

    4 0 Отговор
    и там подарък от властите, типично за кобурготите

    21:16 08.05.2026

  • 13 Смърфиета

    4 0 Отговор
    И в София е така. Харесваш си замък или терен за застрояване и си измисляш вампира бай Иван, и нивата му в местността "Къро" и строиш в Младост.

    21:24 08.05.2026

  • 14 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кольо":

    А как иначе?

    21:25 08.05.2026

  • 15 Ами

    2 0 Отговор
    за информация на мисирката писала статията "Dare to visit
    Draculas Castle". Та как е името на замъка? Ама мисрките са си мисирки не знаят нито да четат мито да слушат.

    21:29 08.05.2026