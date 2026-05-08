Замъкът Драгула в Румъния отива под управлението на американец

Американският предприемач Джоел Уайншенкер придоби контролен дял в CADB - компанията, която управлява замъка Бран, който според легендата е принадлежал на граф Дракула, от наследниците на румънската принцеса Илеана, съобщи порталът profit.ro.

Компанията на Уайншенкер - Ad Populum, специализирана в развлекателни продукти и колекционерски предмети, придоби 80% дял в CADB. След сделката управлението на компанията е прехвърлено на финансовия директор на Ad Populum Стивън Биг.

Отбелязва се, че веднага след придобиването на CADB, американската компания започва да наема персонал за ежедневните операции на замъка Бран, включително продажба на билети, поддръжка и планиране на събития.

Джоел Уайншенкер е най-известен с управлението на къщата музей на Елвис Пресли в Мемфис.

За замъка на граф Дракула

Замъкът Бран е основан от Тевтонските рицари в началото на 13 век, за да защитава границите на Трансилвания от войнствени номади. Той изгаря по време на татаро-монголските нашествия през 1242 г. и е възстановен през 14 век. През 1920 г. Общинският съвет на Брашов дарява замъка на кралица Мария, която го оставя като наследство на дъщеря си, принцеса Илеана. През 1948 г. замъкът става собственост на румънската държава, а през 1956 г. там е открит Музеят на феодалната история и изкуство. След падането на комунистическия режим, законната собственост върху замъка е поета от внука на кралица Мария и син на принцеса Илеана, ерцхерцог Доминик фон Хабсбург, заедно с двете му сестри, Мария Магдалена Холцхаузен и Елизабет Сандхофер.

Замъкът Бран е една от най-популярните забележителности на Румъния поради връзката му с господаря (принца) на Влахия, Влад III Цепеш, който, благодарение на ирландския писател Брам Стокър, се свързва с вампира граф Дракула. ​​Според исторически документи обаче принцът никога не е живял в замъка, а само веднъж е прекарал нощта, докато се е връщал от Унгария в Букурещ след преговори за съвместна борба срещу турците. След публикуването на романа на Стокър през 1897 г. замъкът започва да се свързва пряко с вампира.