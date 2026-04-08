Петзвездният хотел „Лъки Банско СПА & Релакс“ е най-доброто място за ритрийт в България за 2026 г. Той е отличен на първо място в класацията топ 50 на най-добрите места за ритрийт в България за 2026 г.

Министърът на туризма Ирена Георгиева връчи вчера наградата на доц. Ася Панджерова, мениджър на комплекса по време на церемония в столичното Iconic Studio. Хотелите в България все повече залагат на ритрийт туризма и инвестират в нови зали, машини и в създаването на специализирани програми, заяви министър Георгиева. Повечето специализирани програми са обвързани със СПА, възстановяване на духа и тялото, подчерта тя.

„Лъки Банско СПА & Релакс“ в Банско е първият хотел, който започва да прави ритрийти в България, отбеляза доц. Ася Панджерова. Комплексът има своя дългогодишна програма за отслабване „Лъки Фит & Уелнес“, създадена през 2008 г. Тя насърчава здравословния начин на живот и дава познание за това от какво се нуждае тялото, за да сме здрави и щастливи. Програмата е за ефективно отслабване, антистрес и пречистване на организма чрез природни методи, балансирано хранене и активна почивка, обясни тя.

На второ място в класацията е петзвездният хотел Kings' Valley Medical & Spa в Казанлък. В него се проведе първият в България Longevity Retreat – събитие, което въвежда нов стандарт в уелнес културата и грижата за себе си. Под мотото „Meet the Best Version of Yourself“, ритрийтът беше вдъхновен от науката за дълголетието, lifestyle медицината и съвременните подходи към осъзнатия живот. Комплексът предлага четиридневна програма за ревитализация, подмладяване, повишена сила и енергия. Ефективният формат съчетава диагностика, терапии, здравни лекции и чиста храна.

Третото място е за четиризвездният хотел Therma Numera Longevity SPA във Ветрен, край Бургас. Това е иновативен, единствен по рода си в България СПА хотел, фокусиран върху дълголетието и анти-ейджинг терапиите. Разположен край минерални извори, той предлага персонализирани уелнес програми и е предназначен за релакс без деца.

Класацията е подредена безпристрастно на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking, Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., брой коментари, цени, категория, както и лични посещения на журналистите ни през миналата година. В нея попадат обекти, които имат изключителен уют, обзавеждане и обслужване. Превес имат малките обекти в различни части на България, които са специализирани в организирането на ритрийти. В нея не попадат хотели, които имат само СПА центрове и не правят специализирани програми за възстановяване.

Топ 50 на най-добрите места за ритрийт в България

Лъки Банско СПА & Релакс, Банско

Kings' Valley Medical & Spa Hotel, Казанлък

Therma Numera Longevity SPA, Ветрен

Dakota Forest Retreat, Цигов Чарк

Boutique Hotel Casa Art, Орешак, Троян

Хотел „Гела“, с. Гела

Calla Retreat, с. Везенково, Сунгурларе

Вила „Чародея“, Гложене

Био ферма и еко-хотел „Розино“, с. Розино, Карлово

Тринити Ритрийт Център, Априлци

Carpe Diem, село Сладка Вода, община Дългопол

Forest Diva, язовир „Въча“, Кричим

RisingSoul Retreat, Трявна

Ритрийт Център „Светлина, Мир, Любов“, с. Пастра, Рила

Чилхаус, с. Бакьово, Своге

Легендите Art & Forest, селo Беломъжите, Габрово

Ритрийт център “Озарея”, с. Емен, Велико Търново

Къща Светъл Дом, Банкя

Kashmir Wellness and Spa, Велинград

Zornitza Family Estate, Мелник

Vaya Beach Resort, Иракли

Grand Hotel Therme, с. Баня

Русковец Термал СПА & СКИ Резорт, Добринище

Атмосфера Балнео Хотел и СПА, Павел баня

Ensana Aquahouse Health SPA Hotel, Св. св. Константин и Елена

SPA Hotel Infinity Park Velingrad, Велинград

Natura All Seasons Boutique, Бургас

Siena Premium Retreat, Лозенец, Царево

Гранд Хотел Княз Павел, Павел баня

Исмена СПА хотел, Девин

Casa di Fiore SPA and Medical Hotel, Кранево

Alpina Luxury Chalets, Баня

GRIFID NOA, Златни пясъци

Arte Spa&Park Hotel, Велинград

The Five Elements Hotel and SPA, Сапарева баня

Maxi Park Hotel & SPA, Велинград

Grand Resort Pavel Banya Medical and SPA EpiCentrum, Павел баня

SPA Hotel Santé, Велинград

MPM Hotel Sport Ski-in, Ski-out, Банско

GRIFID Encanto Beach Hotel – MediSPA, Златни пясъци

Хотел Стримон Гардън Медикъл СПА, Кюстендил

Пирин Голф Хотел & СПА, Разлог

СПА комплекс Белчински извор, Белчин баня

Балнеохотел „ДианаМар“, Павел баня

Wine & SPA Hotel Chukara, Трявна

Starosel Wine & Spa Complex, Старосел

Севтополис Медикал & СПА Хотел, Павел баня

Феста Уинтър Палас, Боровец

Балнеохотел „Маркони“, Павел баня

Дворец Евксиноград, Варна

Източник: travel-lifestyle.bg