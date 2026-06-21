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Поскъпват евтините стоки от Китай

Поскъпват евтините стоки от Китай

21 Юни, 2026 08:35 1 414 24

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От 1 юли всяка пратка под 150 евро ще има допълнително мито с 3 евро

Поскъпват евтините стоки от Китай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

От 1 юли поскъпват пратките на стойност до 150 евро, които идват от страни извън Европейския съюз. Всеки вид стока в една пратка ще се обмитява с 3 евро.

Новата такса ще се отрази на потребителите и онлайн търговците у нас.

Ива често поръчва от китайски платформи и отново очаква голяма пратка.

„Поръчката е пълна с бебешки играчки, принадлежности, всичко, което може да ме спаси по време на полет, на пътуване в колата и т.н. Просто е много по-евтино, отколкото да ги поръчаш или купиш отвсякъде другаде“, смята тя.

За нея качеството не е водещо при избора на стоки от онлайн платформите за пазаруване.

„Те задържат интереса около седмица, така че не успявам много да разбера какво е качеството на играчката, тъй като почти всичко бива счупено, скъсано или разхвърляно много бързо“, обясни Ива.

От 1 юли предстои въвеждането на мито за всеки вид артикул в пратките, които идват от страни извън Европейския съюз и са на стойност до 150 евро.

„Влиза в действие 3 евро митническа такса за всеки вид артикул в пратките. Ако имате 2 тениски, те ще бъдат обложени с 3 евро. Ако имате 3 тениски, пак е 3 евро, но ако имате една тениска, една чанта и едни обувки, имате 3 различни артикула по вид и тогава вече имате 3 по 3 – 9 евро“, посочи Жанет Найденова, изпълнителен директор на Българската е-комерс асоциация (БЕА).

За Ива това значи, че поръчките от китайските платформи вече няма да са по-евтината алтернатива.

„Вероятно по-отговорно ще поръчвам, за да събера повече неща на една поръчка, за да не се разхищава и да не е всяка седмица нещо ново оттук и оттам. Това доста ще оскъпи и директно ще започна да си пазарувам тук, защото цените горе-долу ще се изравнят“, обясни тя.

С въвеждането на новата такса ще намалеят и поръчките, казват и други потребители.

„Така или иначе вече е по-малко и с това ограничение още повече. Дори не е толкова изгодно да си пазаруваш оттам, така че е по-добре да инвестираш в нещо качествено, което ще ти издържи повече време, отколкото да се опитваш да пазаруваш оттам“, сподели Далия.

Забележки по отношение на качеството на продуктите има и Ели, която вече не пазарува от страни извън Европейския съюз.

„Аз 2-3 пъти си поръчвам, отварям пликчето и - фалшиви телефони. И вътре в тази стока, която съм им поръчала, не е това, което съм искала – фалшиви неща. Колежка си поръча чорапи за невропатия. Пратиха ѝ обикновени китайски чорапи за 20 евро“, разказа Ели.

Новата такса няма да повлияе на решението му да поръчва стоки от Китай, казва Павел.

„Уредено е и като влезеш, много лесно може да си намериш артикулите, които търсиш. По-скоро съм свикнал, не знам. Не поръчвам толкова много, нормален потребител. Качеството е много добре. Даже си направих едни рекламни шапки с няколко лога и излязоха на много добра цена. Много съм доволен“, сподели той.

Експертите обаче препоръчват освен на цената да се обръща внимание и на това безопасни ли са продуктите.

„По-големият проблем не е, че стоката е на ниска цена и нискокачествена. Всъщност плащаме ниска цена за много голяма опасност на стоките, които влизат в целия ЕС“, смята Жанет Найденова.

„Имаше и такъв случай, в който баща на новородено дете си беше купил ваничка от една от китайските платформи и се беше обадил и казал: „Дайте ми сертифицирана лаборатория, в която да изследвам ваничката“. И се оказа, че тя съдържа не само вредни, но и опасни вещества за здравето“, посочи тя, цитирана от bTV.

„Така че съветвам потребителите да обърнат внимание първо на качеството на стоката, да търсят сертификати, така както търсят сертификати за стоките, произведени в България, за стоките, произведени в ЕС. В Европа има много по-висок стандарт за безопасност, отколкото в останалата част на света. И да изискваме и от другите доставчици същото, което изискваме и от България“, коментира Жанет.

Новата ставка ще се отрази и на българския онлайн пазар, казват още експертите.

„Има различни видове потребители. Има потребители, които никога не са купували от китайските платформи, и 95,5% от всички български онлайн потребители купуват от български онлайн магазини – проверени, доказани, с доверие, така че те ще продължат да купуват от тях, а не от външните платформи“, смята Жанет.

„Една голяма част от хората, които купуват, защото е евтино от трети страни, всъщност ще се замислят и върху това дали е толкова евтино и дали е безопасно, защото очакваме да намалеят пратките“, допълни тя.

По данни на НСИ вносът на стоки в България от трети страни за първите 4 месеца от годината е в размер на близо 9 млрд. евро, а най-голям обем стоки са внесени от Турция, Китай, Сърбия и Украйна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пенсионер от Варна

    31 2 Отговор
    българските платформи не предлагат всички полезни джунджурийки като в Тему, например ! и качеството и произходът също са китайски на двойна и тройна цена !

    Коментиран от #21

    08:47 21.06.2026

  • 2 Пинтия

    14 5 Отговор
    Купуваш 2-3 бр от един артикул . Продаваш 1-2 бр. с минимална надценка , която да покрива митото . Всички са доволни.

    08:55 21.06.2026

  • 3 Някой

    33 1 Отговор
    Разликата е голяма. Купих си калъф за телефон в София за 19лв. Същият в Али Експрес за 8 лв. Огромни печалби правят търговците(мошениците) у нас.

    08:55 21.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ООрана държава

    24 6 Отговор
    Урсулана събира пари за зелч0

    09:05 21.06.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    17 3 Отговор
    Огромен бизнес в цяла Европа в да внасят стоки от Китай, да ги препакетират в складове и да ги предлагат за собствено производство. Виждал съм дори наглостта, да ги изнасят за Кирай после. Тему удари в земята Амазон и Империята отвръща на удара.

    Коментиран от #15

    09:13 21.06.2026

  • 7 Гост

    20 1 Отговор
    Не поскъпват китайските стоки, а държавата вносител ни дете с допълнителни мита и акцизи. Отчаян опит за спасение на европейската икономика от неизбежното китайско цунами.

    Коментиран от #13

    09:22 21.06.2026

  • 8 анонимко

    18 5 Отговор
    Пари трябват за Украйна еййй.

    Коментиран от #16

    09:23 21.06.2026

  • 9 Гост

    13 1 Отговор
    Китай е предложил на ЕС да изкупи всеки неработещ европейски цех за производство на каквото и да е, като осигури работа на европейците в него.

    09:25 21.06.2026

  • 10 БАНко

    16 2 Отговор
    НАТООВЦЕ , НЕ ВИ ЛИ СТИГНАХА 200 МИЛИАРДА ПЛЮС 90 МИЛИАРДА ЗА ФАШАГИТЕ ОТ КИЕВ , А СЕГА УРСУЛИТЕ ОТ БРЮКСЕЛ ЩЕ ДЕРАТ КОЖАТА НА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА С ОЩЕ КРАЖБИ !!!

    09:26 21.06.2026

  • 11 Данч0

    15 1 Отговор
    Напоследък си купувам само китайска техника, първо че е 3 пъти по-евтина, а и има качествени модели

    09:27 21.06.2026

  • 12 шаа

    3 2 Отговор
    всички материали, в които се цитират разни неизвестни хора, имат пълното ми довере относно истинноста им. сигурен съм, че ива от материала съществува и наистина е казала това на авторката антония. и ели също ѝ е казала каквото пише. да не забравя и павел. така се прави качествена журналистика.

    09:30 21.06.2026

  • 13 свидетел

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    не на икономиката, а на търговците на китайски стоки на дребно в европа.

    09:31 21.06.2026

  • 14 анонимко

    13 1 Отговор
    Продукти,подобни на китайските,не се произвеждат в Европа,понеже са не конкурентно способни,т.е. не се защитават стоките от Европа.ЕС има огромен дефицит в баланса на търговията с Китай,но тези допълнителни мита,не променят този баланс изобщо.Събират се едни допълнителни пари от народонаселението,за Украйна.А кой печели от войната и на малките деца е ясно Урсулята и тези около нея.

    09:34 21.06.2026

  • 15 Много точно

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Абсолютно вярно.Виждал съм десетки артикули едни и същи , от Али в идват пликче за евро , а в магазина с кутия за 10.Това е , и в чужбина е така.Просто събиране на допълнителни средства , за да има повече за крадене . Кабел за телефон 1 евро в Техно........същият за 10 .

    09:41 21.06.2026

  • 16 ами

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "анонимко":

    еми да урсулата изнемогва с издръжката на вселенски

    09:45 21.06.2026

  • 17 Симо

    12 0 Отговор
    Когато "запада" беше водещ в производството на артикули, много, много важно беше да ни обясняват, как комунизма не можел да постигне техните резултати, защото работел на планова икономика, а не на пазарен принцип!!!! СВободната търговия, пазарната търговия и конкуренцията бяха посочвани като единствен прваилен път към светлото бъдеще на човечеството.

    Скапаните комунисти от Китай взеха, че почнаха да произвеждат ПО-КАЧЕСТВЕНИ СТОКИ, ПО-ЕВТИНО, ПО-РАЗНООБРАЗНО, изключително експедитивно и невъзможно за пряка конкуренция И изведнъж всикчите лозунги за свободна търговия, движение на хора и стоки, конкуренция и тннн отидоха в забрава. Плочата се обърна и сега ще борим комунистите със забрани, такси, ограничения, най-обикновено плашене, .... Сигурен съм , че китайците вече имат решение и тези забрани ще бъдат заобиколени, така че на запада му остава или да стане конкурентно способен или ПОТЪВА в забвение. Което и ще стане.

    Коментиран от #19

    10:01 21.06.2026

  • 18 И още мисирки ООД

    6 0 Отговор
    Баба Урсула продължава да ни наказва, затова че сме имали глупостта да й станем роби! Директиви, квоти, забрани, мита... това е Европейският съюз!

    10:26 21.06.2026

  • 19 Булпсихопатъ

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Симо":

    На запада му остана само марката/опаковката. Плащаш за еднакви неща с огромна надценка за лого. Но тъй като и марковите стоки се правят в Азия заради печалбата от евтин труд нещата се усложняват и пак в полза на Китай. За Запада остава да плаща все повече и повече. Икономиката пак ще расте в .... Китай. А ние ще плащаме Урсулски данъци за подпомагане на Зеленски и зелени неща. Така и заплатите да растат,ще растат и данъците. Дишайте докато е безплатно.

    10:26 21.06.2026

  • 20 Георги

    7 0 Отговор
    а какво стана със свободния пазар? Какъв е тоя див протекционизъм? Ама било нискокачествено... алооо хората отдавна нямат пари за качество! Идете вижте в магазините, дори качествена храна не можем да си позволим вече.

    10:35 21.06.2026

  • 21 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "пенсионер от Варна":

    и очевидно новото мито ще удари тези, които не искат да купуват от прекупвачите. За техните 50 бок.л.ука плащат общо 3 евро мито, на мен обаче митото също ми е 3 евро за само един. Сега цените на тези китайски стоки ще скочат още, но не заради 3те евро мито на цялата поръчка на прекупвача, а заради 3те евро, които трябва да платиш за да си ги купиш директно.

    10:39 21.06.2026

  • 22 Булпсихопатъ

    0 0 Отговор
    Едно остава. Да печелим от азиатски туристи. Ще ги щавим до дупка защото ще са богати. А ние ще им слугуваме за бакшиши.

    10:57 21.06.2026

  • 23 Жоро

    1 0 Отговор
    Добре,дайте да ги произвеждаме тези стоки на същите цени в Нашата Европа. А, не да слагаш мита ,защото същите артикули в магазините са тройно по скъпи.Китайците Ви изринаха от пазара .Прилича ми на митата на тръмпоча.🤮

    Коментиран от #24

    11:03 21.06.2026

  • 24 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Жоро":

    ДжендърСъюза не мисли така. :Д то в него никои не мисли

    11:05 21.06.2026