Поскъпват евтините стоки от Китай

От 1 юли поскъпват пратките на стойност до 150 евро, които идват от страни извън Европейския съюз. Всеки вид стока в една пратка ще се обмитява с 3 евро.

Новата такса ще се отрази на потребителите и онлайн търговците у нас.

Ива често поръчва от китайски платформи и отново очаква голяма пратка.

„Поръчката е пълна с бебешки играчки, принадлежности, всичко, което може да ме спаси по време на полет, на пътуване в колата и т.н. Просто е много по-евтино, отколкото да ги поръчаш или купиш отвсякъде другаде“, смята тя.

За нея качеството не е водещо при избора на стоки от онлайн платформите за пазаруване.

„Те задържат интереса около седмица, така че не успявам много да разбера какво е качеството на играчката, тъй като почти всичко бива счупено, скъсано или разхвърляно много бързо“, обясни Ива.

От 1 юли предстои въвеждането на мито за всеки вид артикул в пратките, които идват от страни извън Европейския съюз и са на стойност до 150 евро.

„Влиза в действие 3 евро митническа такса за всеки вид артикул в пратките. Ако имате 2 тениски, те ще бъдат обложени с 3 евро. Ако имате 3 тениски, пак е 3 евро, но ако имате една тениска, една чанта и едни обувки, имате 3 различни артикула по вид и тогава вече имате 3 по 3 – 9 евро“, посочи Жанет Найденова, изпълнителен директор на Българската е-комерс асоциация (БЕА).

За Ива това значи, че поръчките от китайските платформи вече няма да са по-евтината алтернатива.

„Вероятно по-отговорно ще поръчвам, за да събера повече неща на една поръчка, за да не се разхищава и да не е всяка седмица нещо ново оттук и оттам. Това доста ще оскъпи и директно ще започна да си пазарувам тук, защото цените горе-долу ще се изравнят“, обясни тя.

С въвеждането на новата такса ще намалеят и поръчките, казват и други потребители.

„Така или иначе вече е по-малко и с това ограничение още повече. Дори не е толкова изгодно да си пазаруваш оттам, така че е по-добре да инвестираш в нещо качествено, което ще ти издържи повече време, отколкото да се опитваш да пазаруваш оттам“, сподели Далия.

Забележки по отношение на качеството на продуктите има и Ели, която вече не пазарува от страни извън Европейския съюз.

„Аз 2-3 пъти си поръчвам, отварям пликчето и - фалшиви телефони. И вътре в тази стока, която съм им поръчала, не е това, което съм искала – фалшиви неща. Колежка си поръча чорапи за невропатия. Пратиха ѝ обикновени китайски чорапи за 20 евро“, разказа Ели.

Новата такса няма да повлияе на решението му да поръчва стоки от Китай, казва Павел.

„Уредено е и като влезеш, много лесно може да си намериш артикулите, които търсиш. По-скоро съм свикнал, не знам. Не поръчвам толкова много, нормален потребител. Качеството е много добре. Даже си направих едни рекламни шапки с няколко лога и излязоха на много добра цена. Много съм доволен“, сподели той.

Експертите обаче препоръчват освен на цената да се обръща внимание и на това безопасни ли са продуктите.

„По-големият проблем не е, че стоката е на ниска цена и нискокачествена. Всъщност плащаме ниска цена за много голяма опасност на стоките, които влизат в целия ЕС“, смята Жанет Найденова.

„Имаше и такъв случай, в който баща на новородено дете си беше купил ваничка от една от китайските платформи и се беше обадил и казал: „Дайте ми сертифицирана лаборатория, в която да изследвам ваничката“. И се оказа, че тя съдържа не само вредни, но и опасни вещества за здравето“, посочи тя, цитирана от bTV.

„Така че съветвам потребителите да обърнат внимание първо на качеството на стоката, да търсят сертификати, така както търсят сертификати за стоките, произведени в България, за стоките, произведени в ЕС. В Европа има много по-висок стандарт за безопасност, отколкото в останалата част на света. И да изискваме и от другите доставчици същото, което изискваме и от България“, коментира Жанет.

Новата ставка ще се отрази и на българския онлайн пазар, казват още експертите.

„Има различни видове потребители. Има потребители, които никога не са купували от китайските платформи, и 95,5% от всички български онлайн потребители купуват от български онлайн магазини – проверени, доказани, с доверие, така че те ще продължат да купуват от тях, а не от външните платформи“, смята Жанет.

„Една голяма част от хората, които купуват, защото е евтино от трети страни, всъщност ще се замислят и върху това дали е толкова евтино и дали е безопасно, защото очакваме да намалеят пратките“, допълни тя.

По данни на НСИ вносът на стоки в България от трети страни за първите 4 месеца от годината е в размер на близо 9 млрд. евро, а най-голям обем стоки са внесени от Турция, Китай, Сърбия и Украйна.