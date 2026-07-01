Европа разполага с 37 трилиона евро спестявания, но те не стигат до бизнеса

Интеграцията на капиталовите пазари е основен приоритет за ръководството на ЕС. Въпреки това, обаче държавите членки все още не са склонни да задълбочат допълнително този процес. Пълноценният европейски съюз на капиталовите пазари, сравним със САЩ, остава недостижим, въпреки че се смята за необходим за конкуренция в стратегически сектори като изкуствения интелект и отбраната.

Когато Klarna избра Ню Йорк пред Европа за листването си на фондовата борса, това подчерта предизвикателство, което Брюксел се опитва да реши от години: най-бързо развиващите се компании в Европа често търсят отвъд Атлантика по-дълбоки капиталови резерви, пише в свой аналитичен материал Euronews.

Докато ЕС се стреми да изгради свои собствени шампиони в областта на изкуствения интелект, да укрепи отбранителната си промишленост и да поддържа повече бързоразвиващи се компании, които набират пари у дома, остава един въпрос: защо блок с 37 трлн. EUR спестявания на домакинствата все още се затруднява да финансира собствените си най-бързо развиващи се бизнеси?

В последно време Европейският съюз засили усилията си за реформиране на капиталовите си пазари, целелейки да направи движението на капитала по-свободно в целия блок.

Политиците се стремят към постепенни реформи, включително по-голямо съгласуване на надзора, но напълно обединеният капиталов пазар вероятно ще отнеме много години, тъй като държавите членки се затрудняват да се споразумеят за ключови технически подробности, което забавя процеса.

Предизвикателството за конкурентоспособността

Настоящата скорост на преговорите не отразява неотложността, изразена от политическото ръководство на ЕС: Европа се нуждае от по-интегрирани капиталови пазари, за да се конкурира в световен мащаб с големи сили като САЩ и Китай.

За да се постигне това, трябва да се инвестират милиарди в стратегически сектори като изкуствения интелект и отбраната, на фона на интензивна геополитическа несигурност, включително войни и търговско напрежение.

Липсата на стратегическо индустриално и технологично лидерство означава жертване на геополитическа мощ и икономическа устойчивост, особено в глобален пейзаж, където господството или дори оцеляването зависи от контрола върху ресурсите и експертизата.

Този наратив е подкрепян от водещи политици на ЕС, включително председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, чиято цел да направи Европа по-конкурентоспособна на световната сцена се превърна в Северната звезда на нейния политически мандат.

Поради тази причина фон дер Лайен възложи на бившия председател на Европейската централна банка и италиански премиер Марио Драги да подготви доклад за конкурентоспособността на ЕС, който определя реформата на капиталовите пазари като една от централните си препоръки.

Представен през есента на 2024 г., докладът посочва, че Европа се нуждае от 750-800 млрд. EUR инвестиции всяка година, еквивалентни на до 5% от БВП, за да постигне целите си за конкурентоспособност и да остане конкурентоспособна в световен мащаб.

„Това е „Направи това“ или е бавна агония“, предупреди Драги в едно от най-известните си изказвания. Драги описва тази „агония“ като продължителна и кумулативна ерозия на икономическата позиция на Европа, водена от структурни слабости като високите цени на енергията и фрагментирания единен пазар, които заедно правят континента по-малко благоприятен за инвестиции и иновации.

ЕС се фокусира върху два приоритета, за да отключи потенциала на своите капиталови пазари

Първият е убеждаването на домакинствата да инвестират, мобилизирайки малък процент от очакваните 37 трилиона евро спестявания. Вторият е интегрирането на националните финансови пазари в целия ЕС, за да се намалят бариерите в рамките на единния пазар, което ще улесни бизнеса да набира финансиране, а инвеститорите да влагат парите си в работа.

За да се случи това, домакинствата се нуждаят от по-добър достъп до капиталовите пазари, както и от по-добро разбиране за това как да инвестират и какви са потенциалните ползи. Например, по-голямото участие на финансовите пазари може да помогне на хората да натрупат пенсионни спестявания.

В същото време Брюксел трябва да усъвършенства законодателната рамка, известна като Съюз за спестявания и инвестиции (SIU), за да позволи осъществяването на тези реформи.

Защо за бизнеса е по-лесно да търси финансиране в САЩ?

Капиталовите пазари са пазари, където физически лица, институции и правителства купуват и продават дългосрочни финансови инструменти, като например акции или дълг.

Те предлагат на бизнеса начин за набиране на средства и подкрепа на растежа му. Разрастването в Европа обаче остава предизвикателство. Трансграничните операции могат да бъдат скъпи, отнемащи време и да включват значителна административна тежест. Това е така, защото правилата се различават между държавите членки и дори когато са еднакви, тяхното прилагане може да се различава.

Това са сред причините, поради които фирмите в Европа получават по-голямата част от финансирането си чрез банков кредит.

„Това, което трябва да разработим, е по-диверсифициран източник на финансиране“, каза ръководителят на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) Верена Рос в ексклузивно интервю с редактора на Euronews Business Анджела Барнс.

Големият въпрос: Какво пречи на европейците да се възползват максимално от парите си?

Без достатъчна диверсификация, бизнесът търси други пазари, където финансирането е по-лесно достъпно, като например САЩ.

„Капиталовият пазар на САЩ се възползва от по-консолидиран надзорен подход. Има по-малко слоеве бюрокрация и бюрокрация, защото САЩ използват единна валута“, каза Ребека Кристи, старши сътрудник.

Законодателството за съюза на капиталовите пазари е част от Съюза за спестявания и инвестиции (SIU), пакет от законодателни предложения, които в момента са в процес на договаряне.

Един от ключовите законодателни актове, насочени към хармонизиране на капиталовите пазари, е Пакетът за интеграция и надзор на пазарите, известен като MISP.

Въпреки засилването на разговорите по MISP през последните месеци, държавите членки все още не са постигнали обща позиция, особено по отношение на това как да хармонизират надзора на капиталовите пазари.

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Шестте най-големи икономики в ЕС настояват за съюз на капиталовите пазари

Миналата пролет шестте най-големи европейски икономики - Германия, Франция, Испания, Италия, Полша и Нидерландия, направиха предложение, в което се определя как да се централизират надзорните правомощия.

По-специално, те предлагат да се прехвърлят някои надзорни правомощия на ESMA, но няма консенсус дали да се продължи, каза дипломат от ЕС пред Euronews, пожелал анонимност. Дори сред тези, които са съгласни, има различни мнения за това как и в какъв срок трябва да се приложи това.

„Проблемът с интеграцията на капиталовите пазари дори не е политически; това е по-скоро национален въпрос“, каза Аврор Лалюк, председател на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент, която изигра важна роля в законодателството.

„Мисля, че ще има напредък в надзора, но има много детайли, които ще бъдат трудни за договаряне поради много различни гледни точки“, добави Лалюк, визирайки факта, че държавите членки имат много различни култури на капиталовите пазари.

Решението на Klarna да потърси отвъд Атлантика по-дълбоки капиталови пазари илюстрира предизвикателството, пред което е изправена Европа. Въпреки че има широко съгласие, че блокът трябва да мобилизира повече частни инвестиции, националните интереси продължават да забавят напредъка към наистина единен капиталов пазар.