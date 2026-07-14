Новини
Бизнес »
Shell продаде един от бизнесите си в Индия да 1.8 милиарда долара

Shell продаде един от бизнесите си в Индия да 1.8 милиарда долара

14 Юли, 2026 14:25 457 2

  • shell-
  • индия-
  • бизнес-
  • зелена енергия

Става дума за бизнеса със зелена енергия

Shell продаде един от бизнесите си в Индия да 1.8 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Британската енергийна компания Shell продаде бизнеса си с вятърна и слънчева енергия в Индия на индийската компания Aditya Birla Renewables за 1,8 млрд. USD като част от стратегията си за пренасочване към нефтената и газовата индустрия.

Според изданието, нефтената и газова компания продължава да „намалява инвестициите във възобновяема енергия и се пренасочва към най-печелившите си бизнеси“.

Според ръководителя на отдела за рафиниране, възобновяеми енергийни източници и енергийни решения в Shell, Махтелд де Хаан, компанията оптимизира портфолиото си от производство на електроенергия и изгражда по-конкурентен бизнес.

По-рано главният изпълнителен директор на Shell, Ваел Саван, заяви, че на световния петролен пазар се е образувала „дупка“ от 1 милиард барела, която се задълбочава всеки ден. Тази ситуация, каза той, е възникнала, защото барелите са „заключени, а не се произвеждат“. Това вече е ясно видимо в нефтопреработвателния комплекс, добави Саван.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Ганьо

    3 1 Отговор
    продава мурафети .

    14:28 14.07.2026

  • 2 Удри евраста с лопатЕто

    1 0 Отговор
    Лкинко полекинко почват да се отърват от зелената прAстaтия извън еврастия, в европа ще задържат докато ги спонсорират.

    14:43 14.07.2026