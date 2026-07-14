Shell продаде един от бизнесите си в Индия да 1.8 милиарда долара

Британската енергийна компания Shell продаде бизнеса си с вятърна и слънчева енергия в Индия на индийската компания Aditya Birla Renewables за 1,8 млрд. USD като част от стратегията си за пренасочване към нефтената и газовата индустрия.

Според изданието, нефтената и газова компания продължава да „намалява инвестициите във възобновяема енергия и се пренасочва към най-печелившите си бизнеси“.

Според ръководителя на отдела за рафиниране, възобновяеми енергийни източници и енергийни решения в Shell, Махтелд де Хаан, компанията оптимизира портфолиото си от производство на електроенергия и изгражда по-конкурентен бизнес.

По-рано главният изпълнителен директор на Shell, Ваел Саван, заяви, че на световния петролен пазар се е образувала „дупка“ от 1 милиард барела, която се задълбочава всеки ден. Тази ситуация, каза той, е възникнала, защото барелите са „заключени, а не се произвеждат“. Това вече е ясно видимо в нефтопреработвателния комплекс, добави Саван.