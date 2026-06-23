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Италия подкрепя участието на Германия в разработването на изтребителя GCAP

Италия подкрепя участието на Германия в разработването на изтребителя GCAP

23 Юни, 2026 17:21 408 0

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Лоренцо Мариани, главен изпълнителен директор на инженерния холдинг Leonardo, отбеляза, че участието на Германия в проекта ще донесе дългосрочни ползи

Италия подкрепя участието на Германия в разработването на изтребителя GCAP - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италия подкрепя участието на Германия в Глобалната програма за бойни полети (GCAP), съвместен проект с Обединеното кралство и Япония за разработване на усъвършенстван изтребител от шесто поколение, след оттеглянето на Берлин от конкурентна програма с участието на Франция и Испания. Това съобщи Financial Times (FT), цитирайки Лоренцо Мариани, главен изпълнителен директор на италианския инженерен холдинг Leonardo.

Участието на Германия ще донесе дългосрочни ползи, каза той пред изданието. Въпреки че партньорите по GCAP вече са се споразумели, както отбеляза Мариани, да разделят работата след сложни преговори, Leonardo и британската компания BAE Systems вече успешно си сътрудничат с германското отбранително подразделение на Airbus по Eurofighter Typhoon. „Да имаме друг партньор с финансови ресурси и индустриален опит би било добре“, отбеляза ръководителят на италианския конгломерат.

Германското правителство и Airbus, както припомня изданието, посочиха, че Берлин се стреми или да ръководи новия проект, или да се присъедини към съществуващ, ако ролята му е „значителна“ и съизмерима с финансовия принос на Германия.

Според Мариани, той не е изненадан от провала на проекта FCAS (Future Combat Air System) за разработване на европейски изтребител от следващо поколение, след като Германия се отказа от неговото изпълнение след няколко опита на френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц да принудят Airbus и Dassault да разрешат различията си.


Великобритания
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