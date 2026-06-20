В началото на летния сезон се очаква до 3% ръст на броя на туристите

Очакваният спад в цените на горивата ще доведе повече туристи в България. Това прогнозира министър Илин Димитров, който е в Пампорово за Петата национална конференция по равен туризъм, пише БНТ.
Според министъра на туризма летният сезон се е забавил и това се дължи главно на отлива на германски и румънски туристи по Черноморието. Курортите започват да се пълнят и очакванията са резултатите да са сходни с миналогодишните. Министър Димитров подчерта, че курортът Пампорово е напълно достъпен, готов за сезона и очаква своите туристи.
доц. Илин Димитров, министър на туризма: "Министерството на туризма ще рекламира изключително агресивно на близки пазари и на вътрешен пазар, защото ние трябва да спасим нашия сезон и ще го спасим. Сезонът има нужда от помощ и адекватно управление. Ще се рекламира, ще се участва в борси, ще се канят инфлуенсъри, ще се правят кампании. Ако имаме ръст, то той ще бъде в рамките на 2 до 3 процента."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:09 20.06.2026
2 Пич
Коментиран от #8
09:13 20.06.2026
3 Добре дошли хи хи хи
09:23 20.06.2026
4 Специалист
Коментиран от #6
09:24 20.06.2026
5 Разобличител
09:31 20.06.2026
6 Тоя е мутренска подлога
До коментар #4 от "Специалист":Спи на аванта на св,Константин
09:33 20.06.2026
7 Немчо
09:45 20.06.2026
8 Оги
До коментар #2 от "Пич":Пич, ти си гений! Концесионерите не са случайни и никога не са били. В БГ сме все пак, не забравяй!
Коментиран от #17
09:47 20.06.2026
9 Първо спад от 60%, после ръст с 3%...
09:49 20.06.2026
10 Хотелите
09:51 20.06.2026
11 За чий?
Коментиран от #16
09:52 20.06.2026
12 Както винаги
Някои ще отидат на море и никога няма да се върнат.
09:52 20.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 къпи с пари
09:53 20.06.2026
15 Тома
09:55 20.06.2026
16 А защо въобще
До коментар #11 от "За чий?":има такова министерство, като всичко в тоя бранш е частно и на мутри
10:10 20.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Перо
10:25 20.06.2026