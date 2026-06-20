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В началото на летния сезон се очаква до 3% ръст на броя на туристите

В началото на летния сезон се очаква до 3% ръст на броя на туристите

20 Юни, 2026 09:05 699 18

  • туризъм-
  • черноморие-
  • сезон-
  • лято-
  • илин димитров

Илин Димитров: Министерството на туризма трябва да спаси нашия сезон и ще го спаси

В началото на летния сезон се очаква до 3% ръст на броя на туристите - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Очакваният спад в цените на горивата ще доведе повече туристи в България. Това прогнозира министър Илин Димитров, който е в Пампорово за Петата национална конференция по равен туризъм, пише БНТ.

Според министъра на туризма летният сезон се е забавил и това се дължи главно на отлива на германски и румънски туристи по Черноморието. Курортите започват да се пълнят и очакванията са резултатите да са сходни с миналогодишните. Министър Димитров подчерта, че курортът Пампорово е напълно достъпен, готов за сезона и очаква своите туристи.

доц. Илин Димитров, министър на туризма: "Министерството на туризма ще рекламира изключително агресивно на близки пазари и на вътрешен пазар, защото ние трябва да спасим нашия сезон и ще го спасим. Сезонът има нужда от помощ и адекватно управление. Ще се рекламира, ще се участва в борси, ще се канят инфлуенсъри, ще се правят кампании. Ако имаме ръст, то той ще бъде в рамките на 2 до 3 процента."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Плажовете са празни .За два месеца юли и август какво ще изкарат?

    09:09 20.06.2026

  • 2 Пич

    19 0 Отговор
    Достигам до извода, че чрез плажовете се перат пари !!! Няма как иначе концесионерите да са толкова тъпи!!! Но в случая не ги интересува, че шезлонгите са им празни. Те си цъкат касови бележки все едно че плажа е пълен на високи цени!

    Коментиран от #8

    09:13 20.06.2026

  • 3 Добре дошли хи хи хи

    16 0 Отговор
    Мониторингът на морската вода в зона за къпане във Варна, който РЗИ извършва традиционно през летния сезон е установил завишени показатели на Ешерихия коли и Чревни ентерококи. Водата представлява риск за здравето на къпещите се в тази зона е заключението на експертите, съобщават от Областната администрация в морската столица.

    09:23 20.06.2026

  • 4 Специалист

    13 0 Отговор
    Черно море е фронтова зона.Няма глупави хора да лежат на плажовете като мишени.Доцента Димитров се изказа неподготвен.Той къде ще ходи на море.

    Коментиран от #6

    09:24 20.06.2026

  • 5 Разобличител

    13 0 Отговор
    От 0 туристи 3% е.пак 0

    09:31 20.06.2026

  • 6 Тоя е мутренска подлога

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Специалист":

    Спи на аванта на св,Константин

    09:33 20.06.2026

  • 7 Немчо

    2 0 Отговор
    Тик в немция нафтата падна на 1,65, супер яко!

    09:45 20.06.2026

  • 8 Оги

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Пич, ти си гений! Концесионерите не са случайни и никога не са били. В БГ сме все пак, не забравяй!

    Коментиран от #17

    09:47 20.06.2026

  • 9 Първо спад от 60%, после ръст с 3%...

    14 0 Отговор
    ДОБРЕ Е! 😂😂 Ха дано догодина перачниците за пари на мутри и алибеци по бeтономoриетo приключат завинаги!

    09:49 20.06.2026

  • 10 Хотелите

    8 0 Отговор
    Лесно могата бъдат превърнати в затвори ,ще има достатъчно място за нашите политици

    09:51 20.06.2026

  • 11 За чий?

    13 0 Отговор
    "Министерството на туризма ще рекламира, ще се участва в борси, ще се канят инфлуенсъри, ще се правят кампании." Мъ защо бе? Нали хотелите са частни? Нали сме пазарна икономика? Да си се рекламират сами, защо с държавна пара?

    Коментиран от #16

    09:52 20.06.2026

  • 12 Както винаги

    3 0 Отговор
    Морето и тази година ще си вземе своя кръвен данък.
    Някои ще отидат на море и никога няма да се върнат.

    09:52 20.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 къпи с пари

    6 0 Отговор
    който иска да се къпи с пари в мръсотия нека ходи

    09:53 20.06.2026

  • 15 Тома

    7 0 Отговор
    Вчера четох че няма туристи

    09:55 20.06.2026

  • 16 А защо въобще

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "За чий?":

    има такова министерство, като всичко в тоя бранш е частно и на мутри

    10:10 20.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Перо

    2 0 Отговор
    Жалко за скъпия бетон и нацвъканите чадъри с шезлонги за €18, при 90% от добрия плаж.Тъкмо селските мутри се бяха наточили да усвоят мъдрата приказка “ Ден година храни”, пуснаха и таратора по €9, защото западняците са също тъпи и търсят по-големи тъпанари, да им дадат парите си! Факти да пусне още статии за “хапещите” риби в Гърция!

    10:25 20.06.2026