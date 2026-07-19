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Златка Димитрова за цените на морето: За първи път рафтовете в супермаркета бяха буквално празни

Златка Димитрова за цените на морето: За първи път рафтовете в супермаркета бяха буквално празни

19 Юли, 2026 09:51 1 699 33

  • черноморие-
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  • ваканция-
  • супермаркет

Равносметка за ситуацията и разходите на заведенията по Българското Черноморие

Златка Димитрова за цените на морето: За първи път рафтовете в супермаркета бяха буквално празни - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Все повече семейства предпочитат да пазаруват от супермаркети, тъй като е по-изгодно, отколкото да посещават заведения. Това коментира Златка Димитрова в ефира на „Събуди се”. Тя обясни, че споделя своята позиция от гледна точка на обикновен човек, потребител и пазаруващ, подтикната от видяното в супермаркета, пише Нова телевизия.

По думите ѝ в магазина се наблюдават препълнени колички и изключително много хора, като рафтовете са били буквално празни. „За първи път виждам такова нещо”, сподели Димитрова, която прекарва вече 26-о лято на къмпинг „Каваци” със своето семейство. Според нейните изчисления за едно четиричленно семейство са необходими между 300 и 350 евро на ден. Тази сума включва закуска, обяд, нещо следобедно и вечеря, без да се смятат допълнителни разходи за децата, престой или гориво, което прави над 2000 евро само за храна за седем дни.

Димитрова сподели конкретни примери от заведения на Черноморието, като отбеляза, че „не е нормално една гръцка салата да струва близо 40 лева”, което е 21 евро, а обикновени миди с вино са на цена от 20 евро. „Не слагам абсолютно всички заведения под общ знаменател”, уточни тя, като посочи, че със сигурност има и такива, които са много коректни, запазили са цените си и са се съобразили със ситуацията.

Като един обикновен човек мисля, че тук държавата е виновна”, коментира Димитрова. Според нея липсва адекватен план, който да предотврати спекулата с цените при въвеждането на еврото, което създава трудности за много български семейства в икономически аспект. Тя изрази надежда, че с годините купувателната стойност на българина ще расте, за да могат семействата да си позволят нормален летен отдих по нашето Черноморие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митю Ухото

    14 1 Отговор
    Бяла Златка с черна фатка.

    10:03 19.07.2026

  • 2 Гост

    17 3 Отговор
    Социализмът се завръща.
    Демократите не успяха, но еврото успя.

    Коментиран от #32

    10:04 19.07.2026

  • 3 Държавата

    13 4 Отговор
    все е виновна, все чакат пълен пансион

    10:05 19.07.2026

  • 4 Прокопи

    9 1 Отговор
    Коя беше тази госпожа?🤔

    Коментиран от #28

    10:05 19.07.2026

  • 5 Златка

    6 5 Отговор
    Жан Виденово лято.

    10:07 19.07.2026

  • 6 Ми тя не беше ли все по

    6 4 Отговор
    Екзотични дестинации
    Щом се е намирала в слънчаса е огладняла
    Нищо вярно,
    Народът всеки според чергата си

    Коментиран от #9

    10:08 19.07.2026

  • 7 Кънчо

    11 19 Отговор
    В ресторанта не може и не бива да е евтино. Евтина е закусвалнята. Ако искате да е хубаво, не може да е евтино. А колкото до покупателната способност на българите, не се притеснявайте, ще се влошава с времето. Още не са дошли високите данъци , още има значителен кеш и криене на обороти. Цифровото евро, тоталния електронен контрол ще довърши и малката надежда за някогашното благоденствие…

    Коментиран от #11

    10:09 19.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    32 11 Отговор
    Нали скачахте от радост на площада на Нова година за еврото?Скачайте сега?

    Коментиран от #14

    10:10 19.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ми тя не беше ли все по":

    На Каваците ходят хората от Бургас че е най евтино.

    10:11 19.07.2026

  • 10 !!!

    13 0 Отговор
    Не е ли малко срам за българска действителност?По същество все по уверенно си лягаме на дъно!А какви само серенади пеяха от"райската градина"!

    Коментиран от #12

    10:12 19.07.2026

  • 11 Последния Софиянец

    13 4 Отговор

    До коментар #7 от "Кънчо":

    При цифровото евро няма да може да се спестява.Няма да може да се купуват жилища,коли и почивки.

    Коментиран от #17

    10:13 19.07.2026

  • 12 Делян Пеевски

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "!!!":

    Аз съм на почивка в Дубай.

    10:13 19.07.2026

  • 13 Край

    10 1 Отговор
    Според мен има мафитски картел на складовете НС едро по морето и даже силово диктуване на цените на които да се продава.

    10:14 19.07.2026

  • 14 Учуден

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Не знам кво правиш ама така не може! Коментирал си чак на осмо място? Как може такова безобразие? Взимай се в ръце!

    Коментиран от #30

    10:14 19.07.2026

  • 15 Гост

    23 1 Отговор
    Черноморието е само за хора с много пари, Аз не съм толкова богат и ходя в Турция. Парадокса, е че богатите няма да отидат на Черно море, защото плажовете са мръсни, мазут навсякъде и тръбата от хотела, за мръсния канал се влива в морето. Храната е трето качество, а се продава на цените в Монако. Има репортажи за цените ни и в Румъния, хората ни прескачат и отиват в Гърция и Турция.

    10:15 19.07.2026

  • 16 Хареса ми терминът

    15 0 Отговор
    “Купувателна способност” - дори е много по-добър и точен от официално приетия! А, по същество, жената е напълно права - 350 евро на ден за храна на едно семейство!!!!! Колко могат да си го позволят?!? Да, в глупостта си, все още много се изсилват, но проверете с колко нарастват кредитите всеки месец - потресаващо е! А после?

    Коментиран от #23

    10:17 19.07.2026

  • 17 Кънчо

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Ще може , разбира се. Това е целта, да потребяваш за да се развива икономиката. Но няма да спестяваш, всичко над 3000е ще остава блокирано по цифрова сметка в ЕЦБанка и с тях ще се разпореждат други…

    10:19 19.07.2026

  • 18 Патка Митровска

    6 5 Отговор
    А ма златке, а ма пат…ке…какво ти е виновна държавата за цената на мидите в кръчмата мари?! Вземи се наспи, почини си, тръгни отново на училище и ще имаш шанс при следващо си мнение да звучиш по-малко глупаво

    10:20 19.07.2026

  • 19 Механик

    18 1 Отговор
    Никой никого не кара да ходи на море. Ако не идем на море, няма да се затрием. Но пусти фейсбук...
    какъв ще е живота, ако не покажем в снимки и клипове как сме пътували 18-20 часа до морето или 3 дни до Гърция?? М ? А как ще живеем без кефа, да покажем как пием малко узо и порция цаца за 100 евро, като при това попържаме скъпотията? Скъпотия, скъпотия, ама ние щ е покажем колко сме вървежни и дори напук на скъпотията ще похарчим 5000 евро за 10 дни. Е, после ще трябва яко да стегнем коланите, ама ние това няма да го показваме у фейса.

    Коментиран от #24

    10:22 19.07.2026

  • 20 С години щяла да расте покупателната

    12 2 Отговор
    способност... Чакай и се надявай от умрял писмо! А инак си ни занулиха само за ден на първи януари.

    10:22 19.07.2026

  • 21 Герги

    1 0 Отговор
    Това си е капацитета,навсякъде го търсят за интервю,да каже квалитетен съвет,ценна мисъл..,,връх Мола...и размер обувки 41 номер....

    10:32 19.07.2026

  • 22 Така

    6 1 Отговор
    става, когато бедните влязат в клуба на богатите. Стават необичайни неща. А истински богатите отдавна не почиват у нас. Всяка жаба да си знае гьола. Затова се получава, че влизаме в клуба на богатите, но се държим като бедни, каквито сме в действителност, защото със самото влизане в клуба на богатите няма как да станем богати. Ти си оставаш беден и се чувстваш не на място, но няма как - вече си влязъл и си береш срама. Аз затова това лято няма да ходя на море, за да не ме е срам, че съм попаднал където не ми е мястото. Ще се стоя вкъщи и ще срамувам с достойнство, но няма да ставам за резил.

    Коментиран от #29

    10:33 19.07.2026

  • 23 Голем смех

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хареса ми терминът":

    На Слънчака има сносни хотели. За 350 евро на ден трима души спокойно могат да изкарат ол инклузив.

    Коментиран от #27

    10:33 19.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 да ви имам разбирачите

    2 2 Отговор
    много ми е странно как тая патка знае цените по заведенията след като плажува на къмпинг??? аз съм на слънчака и ще
    ви кажа че на центъра в голяма механа салатите са по 7-8-9€ зависимост от вида салата а нощем излизахме на заведение пак на центъра (корнера който го знае) бутилка усики с три коли е 60€ има заведения с готвено обедно меню цените са по 4-5€ порция… така че злобарите първо да проверят после да говорят ! чувам че в созопол било много скъпо но там не ходв заради голямото количество комплексирани българи ходещи там а то и сигурно цените са толкова високи заради тях

    Коментиран от #31

    10:38 19.07.2026

  • 27 На СЛЪНЧАКА

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Голем смех":

    Хотел Хелена парк, първа линия, пет звезди, ол инклузив, с чадъри на ПЛАЖА.
    От 1-8 август двама възрастни с едно дете...1910 евро.
    ИМА и други по евтини хотели на първа линия.

    10:41 19.07.2026

  • 28 Коя е ,,тая" ли...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Прокопи":

    Ами я иди на боксовият ринг,да се запознаеш с нея,удряйки ти едно круше за запознанство...😝

    10:42 19.07.2026

  • 29 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Така":

    Това, че си беден си зависи само от ТЕБ.

    10:43 19.07.2026

  • 30 Остави го тоА!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Учуден":

    Нека се заяжда!
    Важното е,че с Теб сме вече в...
    ...,,Клуба на Богатите!"...!

    10:44 19.07.2026

  • 31 ГолЕм смЕх!

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "да ви имам разбирачите":

    Та именно Комплексарите ходят на ,,Слънчака",парадирайки с това пред комшии и познати...!
    Пък то там една лудница...особено вечер,като искаш да се разходиш на спокойствие...ужасТ...!
    Пари да ми дават-не отивам на тоя комплексиран ,,Слънчак"...

    10:48 19.07.2026

  • 32 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Социализмът си отиде , сега имаме див капитализъм със " саморегулация на цените ".
    Сезонът на морето е два месеца и половина и в тях опитват да постигнат печалби за 12 месеца.

    10:53 19.07.2026

  • 33 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    НА ЧОРАПА...
    НАЛИ ПЪЛНИ КРОШНИЦАТА НА БЮДЖЕТА С ГРИЖА☝

    10:58 19.07.2026