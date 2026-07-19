Златка Димитрова за цените на морето: За първи път рафтовете в супермаркета бяха буквално празни

Все повече семейства предпочитат да пазаруват от супермаркети, тъй като е по-изгодно, отколкото да посещават заведения. Това коментира Златка Димитрова в ефира на „Събуди се”. Тя обясни, че споделя своята позиция от гледна точка на обикновен човек, потребител и пазаруващ, подтикната от видяното в супермаркета, пише Нова телевизия.
По думите ѝ в магазина се наблюдават препълнени колички и изключително много хора, като рафтовете са били буквално празни. „За първи път виждам такова нещо”, сподели Димитрова, която прекарва вече 26-о лято на къмпинг „Каваци” със своето семейство. Според нейните изчисления за едно четиричленно семейство са необходими между 300 и 350 евро на ден. Тази сума включва закуска, обяд, нещо следобедно и вечеря, без да се смятат допълнителни разходи за децата, престой или гориво, което прави над 2000 евро само за храна за седем дни.
Димитрова сподели конкретни примери от заведения на Черноморието, като отбеляза, че „не е нормално една гръцка салата да струва близо 40 лева”, което е 21 евро, а обикновени миди с вино са на цена от 20 евро. „Не слагам абсолютно всички заведения под общ знаменател”, уточни тя, като посочи, че със сигурност има и такива, които са много коректни, запазили са цените си и са се съобразили със ситуацията.
„Като един обикновен човек мисля, че тук държавата е виновна”, коментира Димитрова. Според нея липсва адекватен план, който да предотврати спекулата с цените при въвеждането на еврото, което създава трудности за много български семейства в икономически аспект. Тя изрази надежда, че с годините купувателната стойност на българина ще расте, за да могат семействата да си позволят нормален летен отдих по нашето Черноморие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митю Ухото
10:03 19.07.2026
2 Гост
Демократите не успяха, но еврото успя.
Коментиран от #32
10:04 19.07.2026
3 Държавата
10:05 19.07.2026
4 Прокопи
Коментиран от #28
10:05 19.07.2026
5 Златка
10:07 19.07.2026
6 Ми тя не беше ли все по
Щом се е намирала в слънчаса е огладняла
Нищо вярно,
Народът всеки според чергата си
Коментиран от #9
10:08 19.07.2026
7 Кънчо
Коментиран от #11
10:09 19.07.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #14
10:10 19.07.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Ми тя не беше ли все по":На Каваците ходят хората от Бургас че е най евтино.
10:11 19.07.2026
10 !!!
Коментиран от #12
10:12 19.07.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Кънчо":При цифровото евро няма да може да се спестява.Няма да може да се купуват жилища,коли и почивки.
Коментиран от #17
10:13 19.07.2026
12 Делян Пеевски
До коментар #10 от "!!!":Аз съм на почивка в Дубай.
10:13 19.07.2026
13 Край
10:14 19.07.2026
14 Учуден
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Не знам кво правиш ама така не може! Коментирал си чак на осмо място? Как може такова безобразие? Взимай се в ръце!
Коментиран от #30
10:14 19.07.2026
15 Гост
10:15 19.07.2026
16 Хареса ми терминът
Коментиран от #23
10:17 19.07.2026
17 Кънчо
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Ще може , разбира се. Това е целта, да потребяваш за да се развива икономиката. Но няма да спестяваш, всичко над 3000е ще остава блокирано по цифрова сметка в ЕЦБанка и с тях ще се разпореждат други…
10:19 19.07.2026
18 Патка Митровска
10:20 19.07.2026
19 Механик
какъв ще е живота, ако не покажем в снимки и клипове как сме пътували 18-20 часа до морето или 3 дни до Гърция?? М ? А как ще живеем без кефа, да покажем как пием малко узо и порция цаца за 100 евро, като при това попържаме скъпотията? Скъпотия, скъпотия, ама ние щ е покажем колко сме вървежни и дори напук на скъпотията ще похарчим 5000 евро за 10 дни. Е, после ще трябва яко да стегнем коланите, ама ние това няма да го показваме у фейса.
Коментиран от #24
10:22 19.07.2026
20 С години щяла да расте покупателната
10:22 19.07.2026
21 Герги
10:32 19.07.2026
22 Така
Коментиран от #29
10:33 19.07.2026
23 Голем смех
До коментар #16 от "Хареса ми терминът":На Слънчака има сносни хотели. За 350 евро на ден трима души спокойно могат да изкарат ол инклузив.
Коментиран от #27
10:33 19.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 да ви имам разбирачите
ви кажа че на центъра в голяма механа салатите са по 7-8-9€ зависимост от вида салата а нощем излизахме на заведение пак на центъра (корнера който го знае) бутилка усики с три коли е 60€ има заведения с готвено обедно меню цените са по 4-5€ порция… така че злобарите първо да проверят после да говорят ! чувам че в созопол било много скъпо но там не ходв заради голямото количество комплексирани българи ходещи там а то и сигурно цените са толкова високи заради тях
Коментиран от #31
10:38 19.07.2026
27 На СЛЪНЧАКА
До коментар #23 от "Голем смех":Хотел Хелена парк, първа линия, пет звезди, ол инклузив, с чадъри на ПЛАЖА.
От 1-8 август двама възрастни с едно дете...1910 евро.
ИМА и други по евтини хотели на първа линия.
10:41 19.07.2026
28 Коя е ,,тая" ли...?!
До коментар #4 от "Прокопи":Ами я иди на боксовият ринг,да се запознаеш с нея,удряйки ти едно круше за запознанство...😝
10:42 19.07.2026
29 Я пъ тоа
До коментар #22 от "Така":Това, че си беден си зависи само от ТЕБ.
10:43 19.07.2026
30 Остави го тоА!
До коментар #14 от "Учуден":Нека се заяжда!
Важното е,че с Теб сме вече в...
...,,Клуба на Богатите!"...!
10:44 19.07.2026
31 ГолЕм смЕх!
До коментар #26 от "да ви имам разбирачите":Та именно Комплексарите ходят на ,,Слънчака",парадирайки с това пред комшии и познати...!
Пък то там една лудница...особено вечер,като искаш да се разходиш на спокойствие...ужасТ...!
Пари да ми дават-не отивам на тоя комплексиран ,,Слънчак"...
10:48 19.07.2026
32 Мишел
До коментар #2 от "Гост":Социализмът си отиде , сега имаме див капитализъм със " саморегулация на цените ".
Сезонът на морето е два месеца и половина и в тях опитват да постигнат печалби за 12 месеца.
10:53 19.07.2026
33 НИЩО МУ НЯМА
НАЛИ ПЪЛНИ КРОШНИЦАТА НА БЮДЖЕТА С ГРИЖА☝
10:58 19.07.2026