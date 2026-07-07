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ООН с инвестиционна надпревара за лидерство в стратегически сектори

ООН с инвестиционна надпревара за лидерство в стратегически сектори

7 Юли, 2026 15:47 400 1

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  • инвестиции

Тя ще засегне областите на инфраструктурата за изкуствен интелект, производството на полупроводници, критичните минерали и технологиите за енергиен преход

ООН с инвестиционна надпревара за лидерство в стратегически сектори - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Светът навлезе в нова инвестиционна надпревара, съсредоточена върху вложенията в стратегически сектори, включително инфраструктурата за изкуствен интелект, производството на полупроводници, критичните минерали и технологиите за енергиен преход. Тази оценка беше направена от Нан Лий Колинс, директор на отдела за инвестиции и предприемачество на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), при представянето на годишния доклад на организацията за глобалните инвестиционни тенденции.

„Цифрите са впечатляващи: от 2020 г. насам стойността на обявените проекти в тези сектори е нараснала повече от пет пъти, от 109 млрд. USD на 576 млрд. USD, което представлява почти половината от всички световни проекти на зелено“, каза тя.

Както отбеляза Колинс, „новата инвестиционна надпревара едновременно се превръща в надпревара за концентриране на инвестиции“, като те са концентрирани „в малък брой страни със значителен потенциал“. По-конкретно, трите водещи страни инвеститори представляват приблизително 70% от инвестициите в стратегически сектори, но съставът им варира в зависимост от сектора. Например, САЩ са водещи в инфраструктурата за изкуствен интелект, докато Китай е водещ в проекти, свързани с критични минерали. Като цяло, основните центрове на привличане на инвестиции в тези сектори са САЩ, Китай, Европейският съюз, Република Корея и Япония, уточни представителят на UNCTAD.


Швейцария
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