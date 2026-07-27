Втора вълна на масови съкращения в Porsche

Немският производител на луксозни автомобили Porsche ще съкрати още 5000 работни места през следващите години, според вестник Bild, който преди дни обяви първата вълна на съкращения.

Ръководството на компанията и работническият съвет са обявили съкращенията на общо събрание на служителите в Щутгарт. Вече е взето решение за съкращаване на 3900 работни места до 2025 г. Приблизително 500 допълнителни свободни работни места ще бъдат елиминирани в дъщерните дружества.

В същото време Porsche удължава гаранцията за сигурност на работните места и производствените обекти в основния си завод в Щутгарт до края на 2035 г. Следователно, съкращенията, инициирани от работодателя, са изключени. Намаляването на броя на персонала е планирано предимно чрез естествено текучество, частични пенсионни програми и взаимно договорени прекратявания с обезщетение. Увеличенията на заплатите до 2035 г. обаче ще бъдат частично задържани, а коледните бонуси ще бъдат намалени.

Освен това, размерът на годишните бонуси за служителите вече ще бъде по-тясно обвързан с финансовите резултати на компанията, обяснява вестникът. Значителна част от управленския екип ще се откаже от увеличение на основната заплата през 2027 и 2028 г. Освен това Porsche ограничава дистанционната работа. Служителите вече имат право да работят от вкъщи не повече от осем дни в месеца, в сравнение с предишните 12. В замяна автомобилният производител се е ангажирал да инвестира 2,1 милиарда евро в своите германски операции.

Porsche, подобно на други германски автомобилни производители, се сблъсква с предизвикателства през последните години. Първоначално причинени от пандемията от COVID-19, проблемите се влошиха от 2022 г. насам поради рязко покачващите се цени на енергията и засилената конкуренция от китайските производители на електрически превозни средства. Новият кръг на съкращаване на разходите беше обусловен главно от намаляващите продажби в Китай, нарастващите американски тарифи и високите разходи за препроектиране на моделната гама.

Porsche се разраства бързо от много години. От 2015 г. насам работната сила на компанията е нараснала със 75%, като наскоро достигна близо 42 000 служители. Продажбите обаче намаляват. Преди три години Porsche продаде около 320 000 автомобила, но до 2026 г. компанията очаква да продаде само около 250 000. В резултат на това използването на заводите е спаднало значително под планираните нива.